Νετανιάχου: «To Iσραήλ δεν θα αποχωρήσει από τη Γάζα - Είμαστε αντίθετοι σε παλαιστινιακό κράτος»

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επιτέθηκε στους επικριτές του που προσπαθούν να τον πιέσουν να αποσύρει τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) από τη Γάζα - λέγοντας ότι κάτι τέτοιο «δεν θα συμβεί»

Σε μια βιντεοσκοπημένη δήλωση που δημοσιεύτηκε στο κανάλι του στο Telegram, σχολιάζοντας την επίσκεψή του στις ΗΠΑ, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις «θα παραμείνουν στο μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας» ως μέρος του σχεδίου που καταρτίστηκε με τον Τραμπ και ότι το Ισραήλ «δεν συμφώνησε καθόλου» σε ένα παλαιστινιακό κράτος. Ο Νετανιάχου είπε:

«Ήταν μια ιστορική επίσκεψη. Αντί η Χαμάς να οδηγήσει στην απομόνωσή μας, αλλάξαμε τα δεδομένα και απομονώσαμε τη Χαμάς. Τώρα ολόκληρος ο κόσμος, συμπεριλαμβανομένου του αραβικού και μουσουλμανικού κόσμου, πιέζει τη Χαμάς να αποδεχτεί τους όρους που θέσαμε μαζί με τον πρόεδρο Τραμπ: να απελευθερώσει όλους τους απαχθέντες μας - ζωντανούς και νεκρούς - ενώ οι Ισραηλινές Άμυνες παραμένουν στο μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας»

Ερωτηθείς αν είχε συμφωνήσει σε ένα παλαιστινιακό κράτος κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο Νετανιάχου είπε: «Κατά κανέναν τρόπο, και δεν είναι γραμμένο ούτε στη συμφωνία. Αλλά ένα πράγμα είπαμε: είμαστε σθεναρά αντίθετοι σε ένα παλαιστινιακό κράτος. Ο πρόεδρος Τραμπ το είπε επίσης αυτό. Είπε ότι κατανοεί τη θέση μας. Δήλωσε επίσης στον ΟΗΕ ότι μια τέτοια κίνηση θα ήταν μια τεράστια ανταμοιβή για την τρομοκρατία και κίνδυνος για το κράτος του Ισραήλ. Και φυσικά, δεν θα συμφωνήσουμε με αυτό.

Ο ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ, Μπεζαλέλ Σμότριχ, μέλος της κυβέρνησης συνασπισμού του Νετανιάχου, χαρακτήρισε το σχέδιο ως «ηχηρή διπλωματική αποτυχία». «Κατά την εκτίμησή μου, θα καταλήξει επίσης με δάκρυα. ​​Τα παιδιά μας θα αναγκαστούν να πολεμήσουν ξανά στη Γάζα», είπε.

Και πρόσθεσε: «Συνεχίζουν να λένε: "Πρέπει να αποδεχτείτε τους όρους της Χαμάς. Απομακρύνετε τους όλους. Οι IDF πρέπει να φύγουν και η Χαμάς μπορεί να ανακάμψει και μπορεί ακόμη και να αποκαταστήσει τη Λωρίδα της Γάζας", λέει. «Δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο».

Ο Νετανιάχου πρόσθεσε ότι ο πρόεδρος Τραμπ υποσχέθηκε την πλήρη υποστήριξή του στο Ισραήλ σε περίπτωση που η Χαμάς απορρίψει το σχέδιό των 20 σημείων του για ειρήνη στη Γάζα. «Είπε: ολοκληρώστε τη στρατιωτική επιχείρηση για την εξάλειψη της Χαμάς. Και έτσι πιστεύω ότι από κάθε πλευρά ήταν μια εξαιρετική επίσκεψη», λέει ο Νετανιάχου.

Σε μία ξεχωριστή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σήμερα το πρωί (30/9) ο Νετανιάχου μοιράστηκε ένα βίντεο του Λευκού Οίκου με αποσπάσματα του ίδιου και του προέδρου Τραμπ χθες. Στην αρχή του βίντεο, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός φαίνεται να γράφει ένα σημείωμα σε ένα βιβλίο που αναφέρει: «Προς τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, [Αναμφισβήτητα] μακράν τον καλύτερο φίλο που είχε ποτέ το Ισραήλ στον Λευκό Οίκο!»






