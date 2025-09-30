Τραμπ: Ένα τρισεκατομμύριο δολάρια για τις ένοπλες δυνάμεις το 2026 - «Δεν θέλω χοντρούς στρατηγούς»

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ στη Βιρτζίνια, την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε κατά τη διάρκεια ομιλίας τους στην συγκέντρωση της ηγεσίας του αμερικανικού στρατού ότι οι ένοπλες δυνάμεις υπό τη διοίκησή του «δεν θα είναι πολιτικά ορθές» όσον αφορά την αμερικανική ελευθερία και υποσχέθηκε ότι θα είναι μια «μηχανή μάχης και νίκης».

«Επαναφέρουμε την έμφαση στην φυσική κατάσταση, την ικανότητα, τον χαρακτήρα και τη δύναμη, και αυτό επειδή ο σκοπός του αμερικανικού στρατού δεν είναι να προστατεύει τα συναισθήματα κανενός. Είναι να προστατεύει τη χώρα μας», είπε.

Ο πρόεδρος δήλωσε ότι έχει δεσμευτεί να δαπανήσει περισσότερα από 1 τρισεκατομμύριο δολάρια για το στρατό το 2026.

«Είναι πολλά χρήματα. Ελπίζω να σας αρέσει», είπε στους συγκεντρωμένους στρατιωτικούς ηγέτες. Για το οικονομικό έτος 2025, οι ΗΠΑ ενέκριναν προϋπολογισμό 895 δισεκατομμυρίων δολαρίων για αμυντικές δαπάνες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε είπε επίσης ότι η κυβέρνησή του θα επεκτείνει τις δυνατότητες του αμερικανικού ναυτικού με επιπλέον 19 πλοία, συμπεριλαμβανομένων υποβρυχίων, αντιτορπιλικών και πλοίων επίθεσης.

Ανώτατοι αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ ακούν την ομιλία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025. AP

«Αυτοί φτύνουν, εμείς χτυπάμε»

Κατά τη διάρκεια των σχολίων του σχετικά με τις διαμαρτυρίες ενάντια στις εκστρατείες κατά της παράνομης μετανάστευσης στις πόλεις των ΗΠΑ, ο Τραμπ ανέφερε ότι είδε διαδηλωτές να φωνάζουν σε στρατιώτες και άλλους ομοσπονδιακούς αξιωματούχους επιβολής του νόμου, οι οποίοι, όπως είπε, θέλουν να «σπάσουν στο ξύλο το άτομο», αλλά δεν μπορούν.

«Η διαδηλώτρια αρχίζει να τον φτύνει στο πρόσωπο και αυτός δεν επιτρέπεται να κάνει τίποτα», δήλωσε ο Τραμπ. «Αν δεν έχετε αντίρρηση, στρατηγοί και ναύαρχοι, το έβγαλα αυτό. Λέω: "Αυτοί φτύνουν, εμείς χτυπάμε". Σας κάνει; Εμείς πιστεύουμε ότι ναι», πρόσθεσε.

Επεισόδια κατά τη διάκρκεια διαδήλωσης έξω από τις εγκαταστάσης της ICE στο Πόρτλαντ του Όρεγκον, στις 14 Ιουνίου 2024. AP/Jenny Kane

Την περασμένη εβδομάδα, η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε ότι είχε εξουσιοδοτήσει 200 μέλη της Εθνικής Φρουράς του Όρεγκον να αναπτυχθούν στο Πόρτλαντ, αν και η πολιτεία έχει ήδη καταθέσει αγωγή υποστηρίζοντας ότι ο πρόεδρος δεν έχει την εξουσία να το κάνει. Η ανάπτυξη αυτή ακολουθεί παρόμοια ενέργεια στο Μέμφις του Τενεσί και στο Λος Άντζελες.

«Υπουργείο Woke»

Σε αυτή την άνευ προηγουμένου συγκέντρωση στρατιωτικών ηγετών, ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ επιτέθηκε σε αυτό που αποκάλεσε «δεκαετίες παρακμής» που προκλήθηκαν από πολιτικές της «πολιτικής ορθότητας» στον αμερικανικό στρατό.

«Οι ανόητοι και απερίσκεπτοι πολιτικοί ηγέτες έθεσαν λάθος κατεύθυνση και χάσαμε τον δρόμο μας. Γίναμε το "υπουργείο Woke"», είπε ο Χέγκσεθ κατά την έναρξη της εκδήλωσης στο Κουάντικο της Βιρτζίνια. «Αλλά όχι πια», πρόσθεσε.

Το αμφιθέατρο ήταν γεμάτο με ανώτερους ένστολους αξιωματούχους, καθισμένους μπροστά σε μια σκηνή με μια μεγάλη αμερικανική σημαία, ένα αναλόγιο και πινακίδες που έγραφαν: «Strength Service America».

Ο Χέγκσεθ επέκρινε την εμφάνιση των υπέρβαρων στρατιωτικών, λέγοντας: «Είναι εντελώς απαράδεκτο να βλέπουμε χοντρούς στρατηγούς και ναυάρχους στις αίθουσες του Πενταγώνου».

Είπε ότι όλα τα τεστ φυσικής κατάστασης θα βασίζονται μόνο σε ανδρικά κριτήρια και τόνισε τη σημασία των προτύπων περιποίησης.

«Η εποχή της αντιεπαγγελματικής εμφάνισης τελείωσε. Τέλος οι μουσάτοι», είπε ο Χέγκεθ στο κοινό, το οποίο παρέμεινε σιωπηλό.

«Αν τα λόγια που λέω σήμερα σας απογοητεύουν, τότε θα πρέπει να κάνετε το έντιμο πράγμα και να παραιτηθείτε», συμπλήρωσε ο υπουργός Άμυνας.

Κατ' ιδίαν συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξήρε κατά τη διάρκεια ομιλίας του προς τη στρατιωτική ηγεσία τις ειρηνευτικές του ικανότητες, αλλά δήλωσε ότι οι συγκρούσεις στη Γάζα και την Ουκρανία εξακολουθούν να μαίνονται παρά τη μεσολάβηση της κυβέρνησής του.

Σε ομιλία του ενώπιον των στρατιωτικών διοικητών στο Κουάντικο, στη Βιρτζίνια, ο Τραμπ είπε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χρειάζεται να συναντηθούν κατ' ιδίαν για να διευθετήσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Τραμπ είπε επίσης ότι η Χαμάς πρέπει να συμφωνήσει με την ειρηνευτική πρόταση των ΗΠΑ. «Η Χαμάς πρέπει να συμφωνήσει και εάν δεν τον κάνει θα είναι πολύ δύσκολο γι αυτούς» είπε ο Τραμπ.

