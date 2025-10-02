O Tραμπ «έβαλε»... σομπρέρο και μουστάκι σε ηγέτη των Δημοκρατικών - Τα viral βίντεο του shutdown

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς χαρακτήρισε τα βίντεο που δημοσίευσε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τον ηγέτη των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων Χακίμ Τζέφρις, τα οποία έχουν κατασκευαστεί με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ως αστείο, απορρίπτοντας τις κατηγορίες των Δημοκρατικών ότι τα βίντεο ήταν ρατσιστικά.

Στο πλαίσιο της σύγκρουσης με τους Δημοκρατικούς για το «κλείσιμο» της κυβέρνησης, ο Τραμπ δημοσίευσε τη Δευτέρα (29/9) ένα βίντεο στον λογαριασμό του στο Truth Social, στο οποίο απεικονίζεται ο Τζέφρις να μιλάει έξω από τον Λευκό Οίκο με μουστάκι και σομπρέρο, ενώ ακούγεται μουσική Mαριάτσι στο βάθος. Ο Τζέφρις είναι μαύρος και η μητέρα του έχει ρίζες από το Πράσινο Ακρωτήριο.

Το βίντεο απεικονίζει τον ηγέτη της Δημοκρατικής μειοψηφίας στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ και τον Τζέφρις σαν να μιλούν σε δημοσιογράφους, αλλά το κατασκευασμένο ηχητικό δείχνει τον Σούμερ να λέει ότι οι Δημοκρατικοί «δεν έχουμε πια ψηφοφόρους, λόγω των τρανς ανοησιών μας» και ότι «αν δώσουμε σε όλους αυτούς τους παράνομους μετανάστες υγειονομική περίθαλψη, ίσως μπορέσουμε να τους πείσουμε να έρθουν με το μέρος μας ώστε να μπορούν να μας ψηφίσουν».

Ένα από τα αιτήματα των Δημοκρατικών -με τα οποία διαφώνησαν οι Ρεπουμπλικανοί και προέκυψε το λουκέτο- είναι η ανατροπή των διατάξεων για την υγειονομική περίθαλψη στο πρόσφατα ψηφισμένο νομοσχέδιο των Ρεπουμπλικανών.

Ο Τζέφρις φάνηκε να απαντά στο X: «Η μισαλλοδοξία δεν θα σας οδηγήσει πουθενά. Ακυρώστε τις περικοπές. Μειώστε το κόστος. Σώστε την υγειονομική περίθαλψη. Δεν υποχωρούμε». Αργότερα, δημοσίευσε μια φωτογραφία του Τραμπ με τον καταδικασμένο παιδόφιλο Τζέφρι Έπσταϊν,ο οποίος αυτοκτόνησε στη φυλακή το 2019 πριν την ολοκλήρωση της δίκης του για κακοποίηση και εμπορία ανηλίκων κοριτσιών.

Ο Σούμερ στην απάντησή του είπε: «Αν νομίζετε ότι το shutdown σας είναι αστείο, αυτό απλώς αποδεικνύει αυτό που όλοι γνωρίζουμε: Δεν μπορείτε να διαπραγματευτείτε. Μπορείτε μόνο να κάνετε ξεσπάσματα θυμού».

Αφού ο Τζέφρις καταδίκασε την αρχική ανάρτηση ως «αηδιαστική» σε συνέντευξη στο MSNBC, ο Τραμπ δημοσίευσε ένα βίντεο του Τζέφρις από εκείνη τη συνέντευξη και πάλι με μουστάκι και σομπρέρο. Ο Λευκός Οίκος επανέλαβε το κλιπ σε μεγάλες οθόνες στην αίθουσα ενημέρωσης Τύπου την Τετάρτη.

«Νομίζω ότι είναι αστείο. Ο πρόεδρος αστειεύεται και περνάμε καλά», είπε ο Βανς σε συνέντευξη Τύπου του Λευκού Οίκου, όταν ρωτήθηκε από έναν δημοσιογράφο πώς οι εικόνες ταιριάζουν με τους ισχυρισμούς του Λευκού Οίκου ότι είναι πρόθυμος να διαπραγματευτεί με τους Δημοκρατικούς ηγέτες καλή τη πίστει. «Μπορείς να διαπραγματευτείς καλή τη πίστει, ενώ παράλληλα κοροϊδεύεις λίγο μερικές από τις παράλογες θέσεις των Δημοκρατικών, και μάλιστα, ξέρετε, κοροϊδεύεις λίγο και το παράλογο των ίδιων των Δημοκρατικών».