Πούτιν: Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για οτιδήποτε - Η Δύση μετατρέπει τη δημοκρατία σε φάρσα

«Ζούμε σε μια περίοδο ραγδαίων και δραματικών αλλαγών» δήλωσε ο πρόεδρος της Ρωσίας ξεκινώντας την ομιλία του στη Λέσχη Valdai στο Σότσι. Η εκδήλωση πραγματοποιείται τώρα για 22η φορά και φέτος το θέμα είναι «πώς να αξιοποιήσουμε έναν πολυμερή κόσμο».

Μιλώντας σε ένα κοινό 140 ατόμων από 40 χώρες, ο Ρώσος πρόεδρος τόνισε:

«Δεν μπορούμε να προβλέψουμε το μέλλον, αλλά πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για οτιδήποτε. Η ευθύνη όλων σε τέτοιες περιόδους στην ιστορία είναι εξαιρετικά μεγάλη».

Αναφερθείς στην ισχύ των ΗΠΑ και της Δύσης, είπε πως έφτασε στο αποκορύφωμά της στα τέλη του 20ού αιώνα, προσθέτοντας ότι είναι αδύνατο να έχουν την εξουσία να κυβερνήσουν ολόκληρο τον κόσμο.

Επικρίνοντας συνολικά τη Δύση, την κατήγγειλε για αυταρέσκεια και σε οργίλο ύφος είπε: «Οι χώρες που αντιτίθενται στην ηγεμονία των ΗΠΑ αντιμετωπίστηκαν με απειλές».

Μάλιστα, κατηγόρησε τους ηγέτες της Δύσης ότι εξαπατούν τους ίδιους τους πληθυσμούς τους, μετατρέποντας τις δημοκρατικές διαδικασίες σε φάρσα. Ο Πούτιν ανέφερε ως παράδειγμα τη Ρουμανία.