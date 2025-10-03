Βέλγιο: 15 μη αναγνωρισμένα drones πάνω από αεροπορική βάση του ΝΑΤΟ

Πέταξαν σε σμήνος πάνω από την αεροπορική βάση Elsenborn-Butgenbach στο ανατολικό Βέλγιο

Βέλγιο: 15 μη αναγνωρισμένα drones πάνω από αεροπορική βάση του ΝΑΤΟ
Αδιάκοπες είναι οι πτήσεις drones πάνω από κομβικά σημεία ευρωπαϊκών κρατών και μετά τον νυχτερινό συναγερμό στο αεροδρόμιο του Μονάχου, νέες πληροφορίες κάνουν λόγω για μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πάνω από βάση στο Βέλγιο.

Σύμφωνα με αξιωματούχους του βελγικού υπουργείου Άμυνας που μίλησαν στο VRT, χθες το βράδυ 15 μη αναγνωρισμένα drones πέταξαν σε σμήνος πάνω από την αεροπορική βάση Elsenborn-Butgenbach στο ανατολικό Βέλγιο, πριν εισέλθουν στον γερμανικό εναέριο χώρο.

Πώς κινήθηκαν τα drones

Στα ανατολικά σύνορα του Βελγίου, περίπου 15 drones παρατηρήθηκαν να πετούν πάνω από την περιοχή στρατιωτικής εκπαίδευσης Elsenborn, μια βάση του ΝΑΤΟ στην επαρχία Λιέγης κοντά στα γερμανικά σύνορα, περίπου στις 1:45 π.μ. τοπική ώρα σήμερα το πρωί.

Ο υπουργός Άμυνας του Βελγίου, Theo Francken, επιβεβαίωσε την εισβολή, με το στρατό να ξεκινά έρευνα για την προέλευση και τους χειριστές των drones.

Η τοπική αστυνομία από την κοντινή γερμανική πόλη Düren τα εντόπισε για πρώτη φορά να εγκαταλείπουν τον εναέριο χώρο του βελγικού χώρου και να εισέρχονται στον γερμανικό εναέριο χώρο.

Οι ειδικοί σημειώνουν ότι, ενώ το Elsenborn είναι μια περιοχή εκπαίδευσης και όχι ένας στόχος κατασκοπείας υψηλής αξίας, ο συντονισμένος χαρακτήρας της πτήσης υπογραμμίζει τις αδυναμίες των συστημάτων ανίχνευσης και αντίδρασης για μικρά, μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

