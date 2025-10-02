Τι είναι το «τείχος drones» πάνω από την ΕΕ στο οποίο αναφέρθηκε ο Μητσοτάκης από την Κοπεγχάγη

«Η Ευρώπη να περάσει από τα λόγια στην πράξη» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Κοπεγχάγη: Ήρθε η ώρα η Ευρώπη να ενεργοποιήσει τους πόρους της για την άμυνα

Κώστας Τσιτούνας

Συνεδρίαση υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, του Υπουργικού Συμβουλίου, στο Μέγαρο Μαξίμου, Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025.

Eurokinissi
Μήνυμα υπέρ της ενίσχυσης της κοινής ευρωπαϊκής άμυνας έστειλε από την Κοπεγχάγη ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι «ήρθε η στιγμή η Ευρώπη να ενεργοποιήσει τους πόρους της ΕΕ για την άμυνά της».

Ο πρωθυπουργός βρίσκεται στην Κοπεγχάγη για την άτυπη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και όπως τόνισε σε δηλώσεις του:

«Στο Έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κοπεγχάγης θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε κρίσιμα ζητήματα για τη γεωστρατηγική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ηπείρου. Ο συνεχιζόμενος πόλεμος στην Ουκρανία και η παγκόσμια γεωπολιτική αναταραχή δημιουργούν την αίσθηση του κατεπείγοντος ως προς την ανάγκη να περάσει η Ευρώπη από τα λόγια στην πράξη ως προς την ενιαία ευρωπαϊκή της θωράκιση.

Η Ελλάδα ανήκει στις χώρες που υποστηρίζουν τις αμυντικές δαπάνες πολύ υψηλότερα του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Θα συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό δεσμεύοντας πόρους άνω του 3% του ΑΕΠ».

Ο Έλληνας πρωθυπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο τείχος από drones το οποίο πρέπει να θωρακίσει την ΕΕ:

«Έχει έρθει η ώρα η Ευρώπη πια να κινητοποιήσει ευρωπαϊκούς πόρους για την υποστήριξη ευρωπαϊκών έργων κοινής ευρωπαϊκής άμυνας, όπως η αντιπυραυλική ασπίδα ή όπως το τείχος άμυνας απέναντι σε διείσδυση από drones.

Να τονίσω ότι οποιοδήποτε κοινό ευρωπαϊκό έργο δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στα ανατολικά σύνορα της Ηπείρου. Πρέπει να βλέπει την ασφάλεια συνολικά, να καλύπτονται και τα νότια σύνορα της Ευρώπης, για να είναι η Ευρώπη θωρακισμένη για οποιαδήποτε μελλοντική απειλή».

Τι είναι το «τείχος από drones» και πώς επηρεάζεται η Ελλάδα από τη δημιουργία του;

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε χθες στο λεγόμενο «τείχος από drones», το οποίο προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να προστατεύσει τον εναέριο χώρο της, ιδίως στο ανατολικό τμήμα των συνόρων της που γειτνιάζει με τη Ρωσία. Θα πρόκειται για ένα ενιαίο, συντονισμένο ηλεκτρονικό και υβριδικό δίκτυο που θα δημιουργηθεί και θα επιτηρεί τον ουρανό και θα πρόκειται για στρώσεις προστασίας που θα συνεργάζονται μεταξύ τους. Η ιδέα είναι να καλυφθούν οι διαφορές που έχουν σήμερα τα ευρωπαϊκά κράτη μεταξύ τους, καθώς μερικές χώρες έχουν καλά ραντάρ, άλλες έχουν καλές μονάδες καταστολής, άλλες έχουν εταιρείες που κατασκευάζουν συστήματα αντι-drone. Το «τείχος» θα αποτελείται λοιπόν από πολλαπλά στρώματα ανίχνευσης και αντίδρασης που θα δουλεύουν μαζί.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δηλώνουν πως ορισμένα μέρη του συστήματος –κυρίως τα συστήματα ανίχνευσης– μπορούν να ενισχυθούν μέσα στους επόμενους μήνες, ωστόσο η πλήρης, ενοποιημένη ζώνη προστασίας για να λειτουργήσει πλήρως μπορεί να χρειαστεί και πάνω από ένα έτος. Παράλληλα υπάρχουν συζητήσεις για το ποιος θα πληρώσει, ποιος θα αποφασίζει για το «πότε» και «πώς» να αδρανοποιεί ένα εχθρικό drone, καθώς και πώς θα συνδυαστούν όλα αυτά με τους κανόνες πτήσεων Πολιτικής Αεροπορίας και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Για τη χώρα μας τέλος, η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού «τείχους από drones» έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς βρισκόμαστε σε μια γεωγραφική θέση με πολλαπλές προκλήσεις ασφαλείας, τόσο στα θαλάσσια όσο και στα χερσαία σύνορα. Η συμμετοχή σε αυτό το δίκτυο θα προσφέρει πρόσβαση σε προηγμένες τεχνολογίες ανίχνευσης και άμυνας, μειώνοντας την ανάγκη να επενδύουμε μόνοι μας σε πανάκριβα και αποσπασματικά συστήματα. Επιπλέον, η Ελλάδα θα ενισχύσει την προστασία κρίσιμων υποδομών, όπως αεροδρόμια, λιμάνια και ενεργειακά κέντρα, που βρίσκονται κοντά σε ζώνες αυξημένης κινητικότητας drones. Η συμμετοχή στο κοινό σχέδιο σημαίνει επίσης ότι η χώρα θα έχει πιο άμεση εικόνα για τις εναέριες απειλές σε όλη την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων, κάτι που θα λειτουργήσει ως πολλαπλασιαστής ισχύος για τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας.

