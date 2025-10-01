Σύνοδος Ευρωπαϊκού Συμβουλίου: Ζήτημα απειλών στα νότια σύνορα – Τι θα πει σήμερα ο πρωθυπουργός

Ασφάλεια και άμυνα της Ε.Ε. και ενίσχυση και χρηματοδότηση της Ουκρανίας βρίσκονται στην ατζέντα της άτυπης Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που πραγματοποιείται στην Κοπεγχάγη

Κώστας Τσιτούνας

Σύνοδος Ευρωπαϊκού Συμβουλίου: Ζήτημα απειλών στα νότια σύνορα – Τι θα πει σήμερα ο πρωθυπουργός
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Η άτυπη Σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αναμένεται να αποτελέσει την πρώτη ανταλλαγή απόψεων των ευρωπαίων ηγετών για την ασφάλεια και την ενίσχυση των κοινών αμυντικών ικανοτήτων της Ένωσης, ενόψει της παρουσίασης του Οδικού Χάρτη 2030 για την Άμυνα που αναμένεται ενόψει του τακτικού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στα τέλη Οκτωβρίου (23 και 24 Οκτωβρίου), όπου και θα συζητηθεί αναλυτικά.

Καθώς μέρος της συζήτησης αναμένεται να μονοπωλήσει η αξιοποίηση των υφιστάμενων προγραμμάτων για την στήριξη των κρατών-μελών της ανατολικής πτέρυγας της Ε.Ε., ιδιαίτερα σε αυτή την συγκυρία, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης (θα βρίσκεται στις 13:00 ώρα Ελλάδας στην Κοπεγχάγη) αναμένεται να υπογραμμίσει ότι η ενίσχυση των ανατολικών συνόρων της Ε.Ε. δεν μπορεί να είναι σε βάρος των νοτίων συνόρων, τα οποία επίσης δέχονται απειλές.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα υπογραμμίσει ότι τα σύνορα της Ε.Ε δεν σταματούν στις Βαλτικές χώρες κι ότι οποιοδήποτε σχέδιο ενίσχυσης συλλογικών αμυντικών ικανοτήτων πρέπει να καλύπτει και τον Νότο. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Πρωθυπουργός θέτει το ζήτημα των απειλών στα νότια σύνορα της Ε.Ε. Υπενθυμίζεται ότι είχε θέσει το ζήτημα και σε προηγούμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (του Μαρτίου), τονίζοντας την ανάγκη να υπάρξει συνολική στρατηγική ασφάλειας για την Ευρώπη, καθώς οι απειλές δεν περιορίζονται στα ανατολικά σύνορα, αλλά εκτείνονται στη Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή. Με την εισήγηση αυτή μάλιστα είχαν τότε συνταχθεί και άλλοι ηγέτες του Νότου.

Σε ό,τι αφορά εμβληματικά αμυντικά προγράμματα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να θυμίσει την πρόταση που είχε υποβάλει, τον Μάιο του 2024, από κοινού με τον Πρωθυπουργό της Πολωνίας Donald Tusk για τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής ασπίδας αεράμυνας με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, πρόταση που συμπεριλαμβάνεται στις προτάσεις για εμβληματικά ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα που θα παρουσιάσει στην Κοπεγχάγη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Tο πρόγραμμα της Συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας (ΕΠΚ) αρχίζει το βράδυ της Τετάρτης, με το δείπνο που παραθέτει προς τιμήν των ηγετών το βασιλικό ζεύγος της Δανίας. Οι εργασίες της έβδομης Συνόδου της ΕΠΚ θα αρχίσουν το πρωί της Πέμπτης. Στην ατζέντα της θα βρεθούν η ενίσχυση της Ουκρανίας, πάγιες και νέες απειλές ασφάλειας για την Ευρώπη και ανθεκτικότητα, το Μεταναστευτικό, η οικονομική ασφάλεια και η μείωση των εξαρτήσεων.

Ο Πρωθυπουργός θα κάνει παρέμβαση σε στρογγυλό τραπέζι για το Μεταναστευτικό, όπου επίσης θα μετάσχουν οι Πρόεδροι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και οι πρωθυπουργοί της Ιταλίας, της Πορτογαλίας, της Μάλτας, της Αυστρίας, της Βουλγαρίας, της Ουγγαρίας και της Ανδόρρας.

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και η Πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι καλούν τους ηγέτες να μετάσχουν σε άτυπη συνάντηση για την εγκαινίαση του Ευρωπαϊκού Συνασπισμού κατά των Ναρκωτικών, η ίδρυση του οποίου είχε προταθεί στην προηγούμενη Σύνοδο της ΕΠΚ. Λόγω της διασυνοριακής φύσης της διακίνησης των ναρκωτικών, ο στόχος είναι η ΕΠΚ να αποτελέσει την πλατφόρμα για συντονισμένες πρωτοβουλίες.

