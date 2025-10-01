Μητσοτάκης για εξωτερική πολιτική, ΟΠΕΚΕΠΕ και Τέμπη: «Μας χτυπούν με fake news»

Κατά τη διάρκεια του χθεσινού υπουργικού συμβουλίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση δέχεται ένα μπαράζ ψευδών ειδήσεων εναντίον της αναφερόμενος στον σάλο που έχει δημιουργηθεί με την φωτογραφία του πρωθυπουργικού ζεύγους με τον Ντόναλντ Τραμπ και τη Μελάνια.

Μάλιστα τόνισε την ανάγκη τα μέλη της κυβέρνησης να υπερασπιστούν την αλήθεια έναντι των fake news από την υπόθεση των Τεμπών ή του ΟΠΕΚΕΠΕ ή τον τομέα της υγείας, μέχρι την εξωτερική και αμυντική πολιτική.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για αμόκ παραπληροφόρησης: «είπαν μέχρι και ότι η φωτογραφία μου με τον Τραμπ είναι ψεύτικη», επισημαίνοντας παράλληλα, ότι «ο ρεαλισμός γίνεται συντελεστής σταθερότητας και ομαλότητας».

«Οι δικές μας απαντήσεις στη διαρκώς εντεινόμενη ψευδολογία της αντιπολίτευσης θα είναι πρώτα και πάνω απ΄ όλα το έργο μας, το οποίο κάνει πράξη το πρόγραμμά μας. Η συγκυρία, δυστυχώς, γίνεται ολοένα και πιο τοξική και η επιφυλακή μας θα πρέπει να είναι διαρκής, από τη μία διαψεύδοντας άμεσα τα fake news που αποδεδειγμένα πλέον διασπείρονται με μεγάλη ταχύτητα στην κοινή γνώμη και από την άλλη αναδεικνύοντας με επιμονή τη δική μας προσπάθεια, η οποία έχει ακόμα να αποδώσει περισσότερα και καλύτερα σε όλους», τόνισε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά την παρουσίαση του νομοσχεδίου του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια, ο οποίος δέχθηκε τα συγχαρητήρια του συνόλου των Υπουργών, άνοιξε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση σχετικά με τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Πολλά μέλη του Υπουργικού συμβουλίου επεσήμαναν ότι, ενώ η χώρα πετυχαίνει όσα δεν είχε καταφέρει αθροιστικά σε όλα τα προηγούμενα χρόνια της μεταπολίτευσης στο πεδίο άμυνας και εξωτερικής πολιτικής, χτίζεται μια απίστευτη προπαγάνδα που προσπαθεί με ψευδείς ισχυρισμούς να χτίσει το αντίθετο αφήγημα.

Προς το τέλος της συζήτησης τον λόγο πήρε ο Πρωθυπουργός ο οποίος θύμισε εν συντομία όσα έγιναν μέσα σε 6 χρόνια και ευγενικά αλλά με απόλυτη σαφήνεια ζήτησε από τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου να υπερασπίζονται όσα έχει καταφέρει η κυβέρνηση και κυρίως η χώρα.

Αγώνας δρόμου για τις πληρωμές των αγροτών

Στο Μέγαρο Μαξίμου υποστηρίζουν ότι την ώρα που η κυβέρνηση δίνει αγώνα για να πληρωθούν οι αγρότες, ικανοποιώντας τις προϋποθέσεις της Κομισιόν στην αντιπολίτευση ασχολούνται μόνο με το τι είπε ο Μυλωνάκης.

«Είναι κατανοητό ότι υπάρχει πίεση να γίνουν οι πληρωμές. Δεν υπάρχει κανείς στην κυβέρνηση, ή οποιοσδήποτε άλλος που δεν θα ήθελε να πληρωθούν. Αλλά θα πρέπει να τηρηθούν κάποιοι κανόνες, τους οποίους τους γνωρίζουμε, διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει μιλήσει και δημόσια, έχει στείλει και μια επιστολή στην ελληνική κυβέρνηση, στις 4 Αυγούστου.

Υπάρχουν δύο απόψεις από τις οποίες πρέπει να κρατήσουμε αποστάσεις: Η μία άποψη είναι ότι όλα θα προχωρήσουν όπως ήταν τις προηγούμενες τελευταίες δεκαετίες χωρίς ελέγχους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό θα ήταν μια επιπόλαια άποψη μετά από αυτά τα οποία έχουν μεσολαβήσει.

Στο άλλο άκρο, είναι η άποψη ότι οι αγρότες θα μείνουν χωρίς καμία επιδότηση κλπ.

Έχει δοθεί προτεραιότητα σε αποζημιώσεις των τελευταίων μηνών και μέσα σε 10-15 μέρες από σήμερα θα ξεκινήσουν οι πληρωμές, αφού έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι (αποζημιώσεις για τον Daniel, ιδιαίτερα για τα φερτά υλικά, επιδοτήσεις για τις ζωοτροφές, για την ευλογιά, η τελευταία δόση, 30% για τη βιολογική γεωργία μελισσοκομία και κτηνοτροφία, αφού γίνουν προηγουμένως οι λεγόμενοι διασταυρωτικοί έλεγχοι).

Για τις ετήσιες επιδοτήσεις έχουν ήδη υποβληθεί οριστικά δηλώσεις πάνω από 600.000 αγρότες. Παρέμεναν πριν λίγες μέρες ακόμα 40.000 δηλώσεις περίπου για να οριστικοποιηθούν. Από τις δηλώσεις που υποβλήθηκαν, το 7% είχε θέμα με το λεγόμενο ΑΤΑΚ, δηλαδή την βεβαίωση για την περιουσία».

Κυβερνητικά στελέχη προσθέτουν με νόημα:

«Κάθε μέρα το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί να επαναφέρει συνεχώς, λέγοντας «τι λέτε για τον Μυλωνάκη, τι λέτε για τον Μυλωνάκη». Ο κ. Μυλωνάκης ήρθε δύο φορές στη Βουλή και απάντησε σε ό,τι ρωτήθηκε. Έδωσε ξεκάθαρες απαντήσεις στις τοποθετήσεις του.

Το μοτίβο αυτό είναι ένα μοτίβο το οποίο το είδαμε από την αντιπολίτευση ΣΥΡΙΖΑ, μετά το 2019. Ο ΣΥΡΙΖΑ ως αντιπολίτευση πήρε την απάντηση από την κοινωνία, ήταν από τα πρώτα κόμματα αξιωματικής αντιπολίτευσης που κατέρρευσαν εκλογικά. Το ΠΑΣΟΚ πάνω κάτω, με τα δικά του χαρακτηριστικά, προσπαθεί να υιοθετήσει πάλι την ίδια λογική, αντί να συζητάμε επί της ουσίας».

Εργαλειοποίηση Τεμπών από αντιπολίτευση

Για την υπόθεση των Τεμπών στην κυβέρνηση βλέπουν συντονισμένο σχέδιο δημιουργίας κλίματος αποσταθεροποίησης και στοχοποιούν την Πλεύση Ελευθερίας και τα κόμματα που βρίσκονται δεξιότερα της ΝΔ: «Αυτό το οποίο συμβαίνει στη χώρα μας δεν έχει προηγούμενο - Δεν μιλάμε για μία εργαλειοποίηση με κοινά χαρακτηριστικά αλλά για μία συντονισμένη προσπάθεια του πολιτικού συστήματος με διακυμάνσεις.

Είναι άλλο αυτό που κάνει η Πλεύση Ελευθερίας, άλλο κόμματα της Άκρας Δεξιάς, που μίλησαν για "χαμένα" βαγόνια και "εξαφανισμένους" νεκρούς και είναι άλλος ο ρόλος του ΠΑΣΟΚ που κάποιες φορές έπεσε στην παγίδα να συμπορευτεί με αυτά τα κόμματα, είτε συνυπογράφοντας μία πρόταση δυσπιστίας είτε ψηφίζοντας "παρών" στην παραπομπή βουλευτών για εσχάτη προδοσία».

Όπως λένε στο Μαξίμου κάποιοι χτίζουν… καριέρα με τα Τέμπη:

«Πάνω στο πάνδημο αίτημα για Δικαιοσύνη, προσπάθησαν κάποιοι να αναζητήσουν την πολιτική τους επιβίωση. Δεν έχει καμία δουλειά κανένα κόμμα να παριστάνει τον συνήγορο ή τον υποβολέα ή να κάθεται δίπλα σε έναν άνθρωπο ο οποίος το μόνο που θέλει είναι το δίκιο του παιδιού του.

Ο πατέρας απεργός πείνας, έχει βιώσει τον απόλυτο πόνο. Δεν έχει την ανάγκη κανενός πολιτικού να κάθεται κοντά του και να παριστάνει τον πονεμένο - Να λέμε την πραγματικότητα: Εκπρόσωποι κομμάτων μαζεύονται εκεί γιατί βρίσκουν μία ευκαιρία να επιβιώσουν πολιτικά».

Επαναλαμβάνουν ότι υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις από την αντιπολίτευση που δεν θέλουν να ξεκινήσει η δίκη για τα Τέμπη. «Την υπόθεση αυτής της τεράστιας απάτης και όλης αυτής της αθλιότητας με την οποία δηλητηριάστηκε η ελληνική κοινωνία, τα κόμματα της Αντιπολίτευσης τη χρησιμοποίησαν, προκειμένου να κάνουν αιτήσεις για να πέσει η κυβέρνηση.

Μία εθνική τραγωδία επιχειρήθηκε συστηματικά να γίνει αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης - Έχουμε κανονικότατα «Ξυλόλιο 2» από τις ίδιες πολιτικές δυνάμεις. Αναφερόμαστε στα κόμματα κι όχι στους συγγενείς

Στην υπόθεση αυτή δεν χάνεται κανένα δικαίωμα που δεν έγινε δεκτό στην ανάκριση. Πρέπει να ξεκινήσει γρήγορα η δίκη, γιατί αυτό απαιτεί η ελληνική κοινωνία. Μπορεί πλέον σε λίγους μήνες, αρχές του 2026».

Πώς διαβάζει το Μέγαρο Μαξίμου τις δημοσκοπήσεις

Όπως λένε οι επιτελείς του πρωθυπουργού η κυβέρνηση και η ΝΔ έχει -κατά μέσο όρο- ανακτήσει ένα μέρος των μονάδων που είχε απωλέσει τα τελευταία χρόνια.

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η πρώτη κυβέρνηση δεύτερης τετραετίας που δείχνει τέτοια πολιτική ανθεκτικότητα, παρά τις πολλές κρίσεις και εισαγόμενες και τα πολλά προβλήματα και τα λάθη τα οποία πρέπει να διορθώσουμε.

Το κυριότερο είναι το κόστος ζωής. Η κυβέρνηση κάνει όσα βήματα παραπάνω μπορεί, ούτως ώστε να τρέξει "πιο γρήγορα από τη φθορά" που προκαλεί η εισαγόμενη ακρίβεια. Έχουμε καταφέρει και έχουμε αυξήσει με σταθερό και μόνιμο τρόπο τα εισοδήματα των πολιτών, αλλά είναι δεδομένο ότι πιέζονται αυτά από τις τιμές. Ως προς τα οικονομικά μέτρα, στην τσέπη της η κοινωνία θα τα δει από τον Ιανουάριο».

Σημειώνουν μάλιστα ότι όσο περνάει ο καιρός η ΝΔ στις δημοσκοπήσεις ξεπερνά στην εκτίμηση ψήφου τα ποσοστά των προηγούμενων ευρωεκλογών.

