Πόθεν Έσχες 2024: Οι «απένταροι», τα «ρετιρέ» της Βουλής και ο εκατομμυριούχος Παύλος Σαράκης

Τα πόθεν έσχες των πολιτικών αρχηγών αποτελούν μια σπάνια εσωτερική ματιά στα οικονομικά των πολιτικών, καταγράφοντας εισοδήματα, καταθέσεις, ακίνητα και δάνεια που έχουν οι πολιτικοί αρχηγοί και βουλευτές.

Τα πόθεν έσχες των για τα οικονομικά έτη 2022-2023 ανακοινώθηκαν τη Δευτέρα (29/09), αποκαλύπτωντας ότι ο φτωχότερος πολιτικός αρχηγός της χώρας είναι ο πρόεδρος της «Νίκης», Δημήτρης Νατσιός, ο οποίος δήλωσε εισόδημα 22.632 ευρώ και καταθέσεις μόνο 1.978 ευρώ. Διαθέτει πέντε ακίνητα στην Πιερία, ένα αυτοκίνητο και δάνεια ύψους 107.841 ευρώ.

Στον αντίποδα, ο πλουσιότερος βουλευτής φέρεται να είναι ο πλέον ανεξάρτητος Παύλος Σαράκης, με εισόδημα 18,4 εκατομμυρίων ευρώ το 2024, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση από το 2023 όταν δήλωσε εισοδήματα 179.000 ευρώ, λόγω αστρονομικής αμοιβής στις ΗΠΑ ως δικηγόρος στην υπόθεση Novartis.

Οι «ευκατάστατοι» της Αριστέρας

Διόλου ευκαταφρόνητες οι καταθέσεις της Έλενας Ακρίτα, οι οποίες ανέρχονται στα 653.655 ευρώ, 93.310 δολάρια και 147.439 λίρες Αγγλίας. Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ δηλώνει συνολικά 13 εγγραφές σε ακίνητα, ανάμεσά τους δύο διαμερίσματα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τα εισοδήματά της δεν είναι ιδιαίτερα υψηλά, καθώς η βουλευτής δήλωσε για το 2023 εισοδήματα ύψους 185.000 και το 2022 ύψους 133.269.

Ανάμεσα στους πιο «ευκατάστατους» της Αριστεράς συγκαταλέγεται και ο Δημήτρης Παπαδημούλης, τέως ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ο κ. Παπαδημούλης διαθέτει χαρτοφυλάκιο μετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων που αποτιμάται σε 1.456.080,98 ευρώ, ενώ τα εισοδήματά του από μισθωτές υπηρεσίες, ενοίκια, ακίνητα, μερίσματα, τόκους κ.λπ. ανέρχονται 295.693,55 ευρώ για το έτος 2023. Οι καταθέσεις του σε ελληνικές και βελγικές τράπεζες ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ, με συνδικαιούχους είτε τη σύζυγό του είτε τα παιδιά του.

Ανάμεσα στα πλουσιότερα πρόσωπα της ελληνικής πολιτικής σκηνής συγκαταλέγεται και ο εκτός Βουλής Στέφανος Κασσελάκης, πρώην αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, με την περιουσία του να ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας το 2023 δήλωσε εισοδήματα που υπερβαίνουν τα 1,7 εκατ. δολάρια ΗΠΑ, ενώ οι επενδύσεις του σε funds και μετοχές ξεπερνούν τα 3,5 εκατ. ευρώ.

Τα κυβερνητικά «ρετιρέ»

Πολλοί οι ευκατάστατοι εντός του υπουργικού συμβουλίου.

Μεταξύ άλλων, η Νίκη Κεραμέως δήλωσε καταθέσεις ύψους 1.216.896 ευρώ και 139.123,66 δολαρίων, όπως και μετοχές σε ομόλογα ύψους 231.468 ευρώ. Το εκατομμύριο σε καταθέσεις υπερβαίνει και ο Κώστας Τσιάρας, που δηλώνει αποταμιεύσεις ύψους 1.147.000 ευρώ. Όσο για τον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Λευτέρη Αυγενάκη, δηλώνει εισοδήματα 614.884 ευρώ. Ψηλά στις καταθέσεις και η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, που έχει καταθέσεις 1.254.681 ευρώ.

Οι πλούσιοι «πράσινοι»

Σημαντικά εισοδήματα δήλωσε ο Παύλος Γερουλάνος, με τον υποψήφιο για την προεδρία του κόμματος στις εσωκομματικές εκλογές του 2024 να αποκτά έσοδα 1.254.737 ευρώ, ενώ απέκτησε μετοχές 813.387 δολαρίων. Αξιοσημείωτες είναι οι καταθέσεις που δηλώνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, οι οποίες ανέρχονται σε 940.778,6 ευρώ σε τράπεζα του Βελγίου και 135.571 ευρώ σε ελληνικές τράπεζες.

Σημαντικές αυξήσεις είδε στο εισόδημά του ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μανόλης Χνάρης, ο οποίος προτού μπει στο Κοινοβούλιο δήλωνε εισόδημα 4.856 ευρώ και 2.711 ευρώ σε καταθέσεις. Το 2023 είδε όμως σαφώς μεγαλύτερες αποδοχές, με το εισόδημά του να φτάνει τις 49.297 ευρώ. Από ακίνητα, διαθέτει μία μονοκατοικία και ένα οικόπεδο στο Ρέθυμνο, καλλιέργειες και βοσκοτόπια στην περιοχή.

Ποιος δήλωσε μηδενικό εισόδημα

Εντύπωση προκαλεί το μηδενικό εισόδημα που δήλωσε ο ανεξάρτητος βουλευτής Μιχαήλ Γαυγωτάκης. Πριν εκλεγεί, το 2022 δήλωνε εισοδήματα 60 ευρώ και καταθέσεις μόλις 23 ευρώ. Έναν χρόνο αργότερα, οπότε και μπήκε στη Βουλή, δήλωσε συνολικά 43.330 από βουλευτική αποζημίωση, διάθεση περιουσιακών στοιχείων και αγροτική δραστηριότητα.

Οι πολιτικοί αρχηγοί

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης για το 2024 (χρήση 2023) δηλώνει εισοδήματα 70.457,39 ευρώ, εκ των οποίων 10.800 ευρώ από ακίνητα, και διαθέτει 508.859 ευρώ σε μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια και ασφαλιστήρια. Έχει 11 τραπεζικούς λογαριασμούς, με τη μεγαλύτερη κατάθεση 97.449,82 ευρώ, 26 ακίνητα σε Κρήτη, Κυκλάδες και Ήπειρο, δύο αυτοκίνητα και ποσοστό 75% στην εταιρεία Κήρυκας. Το προηγούμενο έτος, το εισόδημά του ήταν 81.369 ευρώ, με μεγαλύτερη κατάθεση 848.049 ευρώ, ενώ προχώρησε σε αγορά οικοπέδου 660 τ.μ. στο Ζαγόρι έναντι 74.558 ευρώ.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης δηλώνει εισόδημα 128.610,73 ευρώ, εκ των οποίων 21.000 ευρώ από ακίνητα, με καταθέσεις – όπως προαναφέρθηκε – 940.778,6 ευρώ σε τράπεζα του Βελγίου και 135.571 ευρώ σε ελληνικές τράπεζες. Η ακίνητη περιουσία του περιλαμβάνει δύο διαμερίσματα, έξι καταστήματα, τρεις αποθήκες στο Ηράκλειο, δύο διαμερίσματα στην Αθήνα και ένα στο Βέλγιο.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, για το 2024 δηλώνει εισόδημα 72.506,76 ευρώ, καταθέσεις 57.841,15 ευρώ και συμμετοχή σε 8 ακίνητα στη Θεσσαλονίκη, Ηλεία, Κυκλάδες και ένα στη Γερμανία. Έχει ένα Ι.Χ. και συμμετοχή σε ατομική επιχείρηση σε αδράνεια, με δάνεια ύψους 52.402,49 ευρώ.

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας δήλωσε εισόδημα 66.158,67 ευρώ, χωρίς δάνεια και με καταθέσεις 10.686,5 ευρώ, ενώ σύμφωνα με το καταστατικό του ΚΚΕ, οι αποδοχές του από τη βουλευτική ιδιότητα κατατίθενται στο κόμμα. Διαθέτει δύο ακίνητα στη Φθιώτιδα.

Όσο για την Αφροδίτη Λατινοπούλου, δήλωσε μόλις 3.000 ευρώ εισόδημα και 4.760 ευρώ σε καταθέσεις.

Διαβάστε επίσης