Το πόθεν έσχες του Δημήτρη Νατσιού - Τι δήλωσε ο πρόεδρος της Νίκης

Συνολικά εισοδήματα ύψους 22.000 ευρώ εμφανίζει ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, στη δήλωση Πόθεν Έσχες που δημοσιεύτηκε σήμερα για τη χρήση του 2023, ενώ διαθέτει και 5 ακίνητα στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Ο κ. Νατσιός καταγράφει καταθέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς, συνολικού ύψους σχεδόν 2.000 ευρώ.

Ο πρόεδρος της Νίκης δε διαθέτει μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια, ή άλλα χρηματοοικονομικά προϊόντα ενώ δε συμμετέχει σε κάποια εμπορική επιχείρηση.

Ολόκληρο το Πόθεν Έσχες του Δημήτρη Νατσιού

Η ιστοσελίδα της Βουλής δημοσίευσε σήμερα τις δηλώσεις Πόθεν Έσχες όλων των υπόχρεων πολιτικών και συσχετιζόμενων προσώπων για τις χρήσεις του 2022 και 2023. Οι δηλώσεις θα παραμείνουν αναρτημένες για τρία χρόνια.

Το πλήθος των δηλώσεων είναι:

  • για το έτος 2023, 260 αρχικές και 1.325 ετήσιες δηλώσεις
  • για το έτος 2024, 275 αρχικές και 1.546 ετήσιες δηλώσεις.

