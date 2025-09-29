Το «πόθεν έσχες» του Κυριάκου Βελόπουλου: Τι περιουσία δηλώνει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης

Ακίνητα, μετοχές, τραπεζικοί λογαριασμοί και εισόδημα άνω των 60.000 ευρώ

Αντώνης Ρηγόπουλος

Το «πόθεν έσχες» του Κυριάκου Βελόπουλου: Τι περιουσία δηλώνει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης
Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συνολικά εισοδήματα άνω των 60.000 ευρώ εμφανίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος στη δήλωση Πόθεν Έσχες που δημοσιεύτηκε σήμερα για τη χρήση του 2023, ενώ διαθέτει και 4 ακίνητα.

Ο κ. Βελόπουλος καταγράφει καταθέσεις σε 10 τραπεζικούς λογαριασμούς, συνολικού ύψους άνω των 268.000 ευρώ.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης διαθέτει επίσης μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια, ή άλλα χρηματοοικονομικά προϊόντα τα οποία ανέρχονται συνολικά σε περίπου 15.000 ευρώ.

Παράλληλα, διαθέτει το 48,3% εμπορικής επιχείρησης.

Δείτε το «πόθεν έσχες» του Κυριάκου Βελόπουλου:

Το «πόθεν έσχες» του Κυριάκου Βελόπουλου

Η ιστοσελίδα της Βουλής δημοσίευσε σήμερα τις δηλώσεις Πόθεν Έσχες όλων των υπόχρεων πολιτικών και συσχετιζόμενων προσώπων για τις χρήσεις του 2022 και 2023. Οι δηλώσεις θα παραμείνουν αναρτημένες για τρία χρόνια.

Το πλήθος των δηλώσεων είναι:

-για το έτος 2023, 260 αρχικές και 1.325 ετήσιες δηλώσεις

-για το έτος 2024, 275 αρχικές και 1.546 ετήσιες δηλώσεις.

