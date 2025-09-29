Πόθεν έσχες: Δόθηκαν στη δημοσιότητα οι δηλώσεις των πολιτικών
Τι περιουσία δήλωσαν οι πολιτικοί για τα έτη 2022 και 2023
Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα πόθεν έσχες των πολιτικών από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής, στην επίσημη ιστοσελίδα του κοινοβουλίου.
Δείτε εδώ τις δηλώσεις πόθεν έσχες έτους 2024 (χρήση 2023)
Δείτε εδώ τις δηλώσεις πόθεν έσχες έτους 2023 (χρήση 2022)
Πρόκειται για τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης του πρωθυπουργού, των αρχηγών των πολιτικών κομμάτων, των μελών του υπουργικού συμβουλίου, των βουλευτών, των ευρωβουλευτών, των περιφερειαρχών, των δημάρχων και όσων διαχειρίζονται τα οικονομικά των κομμάτων.
Στα πόθεν έσχες περιλαμβάνονται και οι αρχικές δηλώσεις όσων εξελέγησαν πρώτη φορά στις βουλευτικές εκλογές του 2023.
