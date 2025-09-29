Το «πόθεν έσχες» του Κυριάκου Μητσοτάκη: Η περιουσία που δήλωσε ο πρωθυπουργός

Εγγραφές σε 26 ακίνητα, αρκετά από τα οποία αποτελούν καλλιέργειες ελιάς στην Κρήτη, δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη δήλωση Πόθεν Έσχες που δημοσιεύτηκε σήμερα για τη χρήση του 2023.

Ο πρωθυπουργός καταγράφει καταθέσεις σε 11 τραπεζικούς λογαριασμούς, συνολικού ύψους άνω των 100.000 ευρώ, ενώ η αποτίμηση των συμμετοχών του μέσω μετοχών σε εταιρείες, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια και άλλα χρηματοοικονομικά προϊόντα αγγίζουν τα 530.000 ευρώ.

Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης μέχρι και το 2023 εμφανίζεται μέσω του Πόθεν Έσχες να διατηρεί το 75% της εταιρείας ΚΗΡΥΞ Α.Ε., η οποία εκδίδει την εφημερίδα Κήρυκας Χανίων.

Δείτε εδώ το Πόθεν Έσχες του Κυριάκου Μητσοτάκη για το 2023

Δείτε εδώ το Πόθεν Έσχες του Κυριάκου Μητσοτάκη για το 2022

Η ιστοσελίδα της Βουλής δημοσίευσε σήμερα τις δηλώσεις Πόθεν Έσχες όλων των υπόχρεων πολιτικών και συσχετιζόμενων προσώπων για τις χρήσεις του 2022 και 2023. Οι δηλώσεις θα παραμείνουν αναρτημένες για τρία χρόνια.

Το πλήθος των δηλώσεων είναι:

-για το έτος 2023, 260 αρχικές και 1.325 ετήσιες δηλώσεις

-για το έτος 2024, 275 αρχικές και 1.546 ετήσιες δηλώσεις.