Το «πόθεν έσχες» του Νίκου Ανδρουλάκη: Η περιουσία που δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ

Δόθηκαν στη δημοσιότητα, από την επιτροπή Ελέγχου της Βουλής των Ελλήνων, οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) των πολιτικών προσώπων για τα οικονομικά έτη 2022 και 2023, στις οποίες θα περιλαμβάνονται και οι αρχικές δηλώσεις όσων εξελέγησαν πρώτη φορά στις βουλευτικές εκλογές του 2023.

Πρόκειται για τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης του πρωθυπουργού, των αρχηγών των πολιτικών κομμάτων, των μελών του υπουργικού συμβουλίου, των βουλευτών, των ευρωβουλευτών, των περιφερειαρχών, των δημάρχων και όσων διαχειρίζονται τα οικονομικά των κομμάτων.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, σύμφωνα με τη δήλωση περιουσιακής του κατάστασης για τη χρήση 2023, κατέθεσε αναλυτικά τα περιουσιακά του στοιχεία που αποτυπώνουν τη δομή των εισοδημάτων και της περιουσίας του.

Στα έσοδά του περιλαμβάνονται 21.008,16 ευρώ από ακίνητα, 107.595,65 ευρώ από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα και άλλες αμοιβές, καθώς και 6,92 ευρώ από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα.

Αναφορικά με τις καταθέσεις, διαθέτει σημαντικά χρηματικά ποσά σε διάφορους τραπεζικούς λογαριασμούς. Στην ING του Βελγίου κατέχει καταθέσεις που ξεκινούν από 1.233,67 ευρώ έως και 617.792,79 ευρώ, ενώ στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος υπάρχουν ποσά της τάξης των 95.511,42 ευρώ, 34.080,01 ευρώ και 5.876,37 ευρώ. Σε ελληνικές τράπεζες όπως η Τράπεζα Πειραιώς εμφανίζονται διάφορα ποσά, από 0,74 ευρώ έως 104,36 ευρώ.

Η ακίνητη περιουσία του αναπτύσσεται κυρίως στον Ηράκλειο Κρήτης και περιλαμβάνει διαμερίσματα συνολικών επιφανειών από 46 έως 257,85 τ.μ., επαγγελματικές στέγες και καταστήματα, αποθήκες καθώς και οικόπεδα με εκτάσεις από 784 τ.μ. Η ακίνητη περιουσία περιλαμβάνει επίσης διαμερίσματα στην Αθήνα (78,60 τ.μ.), στον Παπάγο (154,26 τ.μ.) και ακόμη ένα διαμέρισμα στο Βέλγιο με επιφάνεια 46 τ.μ.

Στον τομέα των οχημάτων, δηλώνεται ένα επιβατικό Ι.Χ. με κυβισμό 1.598 κ.εκ., πρώτο έτος κυκλοφορίας το 1992.

Τέλος, υπάρχουν δανειακές υποχρεώσεις, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζει δάνειο 120.000 ευρώ που συνδέεται με την αγορά ακινήτου αξίας 175.000 ευρώ.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης υπέβαλε τη δήλωση περιουσιακής του κατάστασης για το έτος χρήσης 2022, αποτυπώνοντας αναλυτικά τα οικονομικά και περιουσιακά του στοιχεία.

Στα εισοδήματα που δηλώνονται περιλαμβάνονται 20.528,16 ευρώ από ακίνητα και συνολικό καθαρό εισόδημα 115.099,80 ευρώ από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα και πρόσθετες αμοιβές.

Η περιουσία του περιλαμβάνει πληθώρα ακινήτων, κυρίως στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, και στην Αττική, στις περιοχές της Αθήνας και του Παπάγου. Συγκεκριμένα, κατέχει διάφορα διαμερίσματα, επαγγελματικές στέγες, αποθήκες και οικόπεδα, με συνολική επιφάνεια από μερικές δεκάδες έως και αρκετές χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα.

Αναλυτικότερα, η δήλωση καταγράφει:

Διαμέρισμα 78,60 τ.μ. στην Αθήνα, 6ος όροφος, κατασκευής 1970, απόκτησης το 2008.

Διαμέρισμα 154,26 τ.μ. στον Παπάγο Αττικής, 4ος όροφος, απόκτηση το 2020 με καταβληθέν ποσό 340.000 ευρώ.

Διαμέρισμα 87,00 τ.μ. ισογείου και άλλο 87,00 τ.μ. στον 2ο όροφο στο Ηράκλειο Κρήτης, απόκτηση το 1989.

Επαγγελματική στέγη/κατάστημα 257,85 τ.μ. στο Ηράκλειο Κρήτης, 1ος όροφος, κατασκευής 2001, απόκτησης 2011.

Αποθήκη ισογείου 257,85 τ.μ. στο Ηράκλειο Κρήτης, κατασκευής 2001.

Οικόπεδα και αγροκτήματα με επιφάνειες από λίγα τετραγωνικά έως και 784 τ.μ., καθώς και μεγαλύτερα αγροκτήματα στην Κρήτη που φτάνουν τα 15.860 τ.μ.

Τα ακίνητα αυτά έχει αποκτήσει με διάφορους τρόπους, όπως μέσω αγορών, γονικών παροχών, δωρεών και κληρονομιών, με καταγεγραμμένα ποσοστά ιδιοκτησίας ανά περίπτωση.

Όσον αφορά τα οχήματα, δηλώνεται επιβατικό Ι.Χ. με κυβισμό 1598 κ.εκ., έτος πρώτης κυκλοφορίας 1992, που αποκτήθηκε με αγορά.