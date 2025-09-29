Αύξησε κατά 100 φορές την περιουσία του ο Παύλος Σαράκης - Το αστρονομικό ποσό που έλαβε από τις ΗΠΑ

Το αστρονομικό ποσό των 18 εκατομμυρίων ευρών έλαβε ο ανεξάρτητος βουλευτής Παύλος Σαράκης, αυξάνοντας κατακόρυφα την περιουσία του μέσα σε μόλις έναν χρόνο, όπως προκύπτει μέσα από τις δηλώσεις Πόθεν Έσχες που δημοσιεύτηκαν σήμερα στην ιστοσελίδα της Βουλής.

Το ποσό καταβλήθηκε στον κ. Σαράκη από το αμερικανικό δημόσιο για τις δικηγορικές υπηρεσίες που παρείχε κατά την έρευνα του FBI για την υπόθεση Novartis.

Συνολικά τα εισοδήματα του κ. Σαράκη για το 2023 εκτός των 18 εκατομμυρίων, ανέρχονται στα 178.000 ευρώ, ενώ διαθέτει 22 ακίνητα.

Παράλληλα διαθέτει καταθέσεις σε 12 τραπεζικούς λογαριασμούς, συνολικού ύψους 52.000 ευρώ, ενώ διατηρεί και τη δικηγορική του εταιρεία.

Δείτε το «πόθεν έσχες» του Παύλου Σαράκη:

Ο Παύλος Σαράκης ήταν ο νομικός εκπρόσωπος των προστατευόμενων μαρτύρων που κατέθεσαν στοιχεία στις ΗΠΑ για τις φαρμακοβιομηχανικές πρακτικές της Novartis. Ο ίδιος είχε υποστηρίξει δημοσίως πως οι μάρτυρες διαθέτουν ηχητικά και οπτικά στοιχεία (audio, βίντεο, emails) που συνδέουν πολιτικά πρόσωπα με τη Novartis και τις κατηγορίες για κακοδιαχείριση και διαφθορά.

Ο Κυριάκος Βελόπουλος, πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, κατηγόρησε τον τότε βουλευτή του Παύλο Σαράκη ότι έλαβε ως δικηγόρος 30 εκατομμύρια ευρώ για τις υπηρεσίες του στην υπόθεση Novartis και τον διέγραψε από την κοινοβουλευτική του ομάδα. Ο Σαράκης υποστηρίζει ότι έχει ενεργήσει νόμιμα, ότι οι υπηρεσίες που παρείχε ήταν για τον αγώνα κατά της διαφθοράς, και ότι η αμοιβή του είναι ανάλογη της αποζημίωσης που πήρε η αμερικανική κυβέρνηση από τη Novartis για τις αθέμιτες πρακτικές.

Η ιστοσελίδα της Βουλής δημοσίευσε σήμερα τις δηλώσεις Πόθεν Έσχες όλων των υπόχρεων πολιτικών και συσχετιζόμενων προσώπων για τις χρήσεις του 2022 και 2023. Οι δηλώσεις θα παραμείνουν αναρτημένες για τρία χρόνια.

Το πλήθος των δηλώσεων είναι:

-για το έτος 2023, 260 αρχικές και 1.325 ετήσιες δηλώσεις

-για το έτος 2024, 275 αρχικές και 1.546 ετήσιες δηλώσεις.

