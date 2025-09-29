Αλέξης Χαρίτσης: Το πόθεν έσχες του προέδρου της «Νέας Αριστεράς»

Συνολικά εισοδήματα σχεδόν 73.000 ευρώ εμφανίζει ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, στη δήλωση Πόθεν Έσχες που δημοσιεύτηκε σήμερα για τη χρήση του 2023, ενώ διαθέτει και 2 ακίνητα στην Καλαμάτα.

Ο κ. Χαρίτσης καταγράφει καταθέσεις σε 9 τραπεζικούς λογαριασμούς, συνολικού ύψους άνω των 136.000 ευρώ.

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς διαθέτει επίσης μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια, ή άλλα χρηματοοικονομικά προϊόντα, η αποτίμηση των οποίων ανέρχονται συνολικά σε 86.000 ευρώ, ενώ δεν συμμετέχει σε κάποια εμπορική επιχείρηση.

Ολόκληρο το Πόθεν Έσχες του Αλέξη Χαρίτση:

Η ιστοσελίδα της Βουλής δημοσίευσε σήμερα τις δηλώσεις Πόθεν Έσχες όλων των υπόχρεων πολιτικών και συσχετιζόμενων προσώπων για τις χρήσεις του 2022 και 2023. Οι δηλώσεις θα παραμείνουν αναρτημένες για τρία χρόνια.

Το πλήθος των δηλώσεων είναι:

για το έτος 2023, 260 αρχικές και 1.325 ετήσιες δηλώσεις

για το έτος 2024, 275 αρχικές και 1.546 ετήσιες δηλώσεις.

