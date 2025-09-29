Το «πόθεν έσχες» του Δημήτρη Κουτσούμπα: Τι δήλωσε ο γγ του ΚΚΕ

Εγγραφές σε δύο ακίνητα, δήλωσε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, στη δήλωση Πόθεν Έσχες που δημοσιεύτηκε σήμερα για τη χρήση του 2023.

Ο κ. Κουτσούμπας καταγράφει στο πόθεν έσχες του καταθέσεις σε 4 τραπεζικούς λογαριασμούς, συνολικού ύψους άνω των 10.000 ευρώ. Το συνολικό του εισόδημα από τον βουλευτικό του μισθό (και πρόσθετες αμοιβές) ανέρχεται στα 38.996 ευρώ, ενώ λαμβάνει και εισοδήματα 27.161 ευρώ που εξαιρούνται από τον φόρο.

Ο κ. Κουτσούμπας δεν εμφανίζει καμία συμμετοχή σε επιχειρήσεις, ή κατοχή μετοχών, ομολόγων και άλλων χρηματοοικονομικών προϊόντων

Δείτε το Πόθεν Έσχες του Δημήτρη Κουτσούμπα:

Η ιστοσελίδα της Βουλής δημοσίευσε σήμερα τις δηλώσεις Πόθεν Έσχες όλων των υπόχρεων πολιτικών και συσχετιζόμενων προσώπων για τις χρήσεις του 2022 και 2023. Οι δηλώσεις θα παραμείνουν αναρτημένες για τρία χρόνια.

Το πλήθος των δηλώσεων είναι:

-για το έτος 2023, 260 αρχικές και 1.325 ετήσιες δηλώσεις

-για το έτος 2024, 275 αρχικές και 1.546 ετήσιες δηλώσεις.

