Σωκράτης Φάμελλος: Το πόθεν έσχες που δήλωσε ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ

Ο Σωκράτης Φάμελλος καταγράφει καταθέσεις σε 8 τραπεζικούς λογαριασμούς, συνολικού ύψους άνω των 57.836 ευρώ

Εγγραφές σε 8 ακίνητα, δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος στη δήλωση Πόθεν Έσχες που δημοσιεύτηκε σήμερα (29/9) για τη χρήση του 2023.

Ο κ. Φάμελλος καταγράφει καταθέσεις σε 8 τραπεζικούς λογαριασμούς, συνολικού ύψους άνω των 57.836 ευρώ, ενώ τα εισοδήματά του από ακίνητα ανέρχονται σε 1.938 ευρώ.

Το συνολικό του εισόδημα από τον βουλευτικό του μισθό (και πρόσθετες αμοιβές) ανέρχεται στα 39.171 ευρώ.

Τέλος, ο κ. Φάμελλος διαθέτει ατομική επιχείρηση, η οποία βρίσκεται σε αδράνεια.

Η ιστοσελίδα της Βουλής δημοσίευσε σήμερα τις δηλώσεις Πόθεν Έσχες όλων των υπόχρεων πολιτικών και συσχετιζόμενων προσώπων για τις χρήσεις του 2022 και 2023. Οι δηλώσεις θα παραμείνουν αναρτημένες για τρία χρόνια.

Το πλήθος των δηλώσεων είναι:

για το έτος 2023, 260 αρχικές και 1.325 ετήσιες δηλώσεις

για το έτος 2024, 275 αρχικές και 1.546 ετήσιες δηλώσεις

