Τα «πόθεν έσχες» των πολιτικών δίνονται σήμερα στη δημοσιότητα

Σήμερα Δευτέρα αναμένεται να δοθούν στη δημοσιότητα τα πόθεν έσχες των πολιτικών.

Η επιτροπή Ελέγχου της Βουλής των Ελλήνων θα δημοσιοποιήσει τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) των πολιτικών προσώπων για τα οικονομικά έτη 2022 και 2023.

Σε αυτές θα περιλαμβάνονται και οι αρχικές δηλώσεις όσων εξελέγησαν πρώτη φορά στις βουλευτικές εκλογές του 2023.

Μεταξύ των «πόθεν έσχες» που θα δημοσιοποιηθούν θα είναι αυτά του πρωθυπουργού, των αρχηγών των πολιτικών κομμάτων, των μελών του υπουργικού συμβουλίου, των βουλευτών, των ευρωβουλευτών, των περιφερειαρχών, των δημάρχων και όσων διαχειρίζονται τα οικονομικά των κομμάτων.

Τα «πόθεν έσχες» θα αναρτηθούν και στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής https://www.hellenicparliament.gr (Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης).