Βουλή: Tην Δευτέρα στη δημοσιότητα τα «πόθεν έσχες» των πολιτικών για τα έτη 2022 και 2023

Αύριο, Δευτέρα (29/09) η Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής θα δώσει στη δημοσιότητα τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) των πολιτικών προσώπων για τα οικονομικά έτη 2022 και 2023. Στις δημοσιευμένες δηλώσεις θα περιλαμβάνονται επίσης οι αρχικές δηλώσεις όσων εξελέγησαν για πρώτη φορά στις βουλευτικές εκλογές του 2023.

Οι δηλώσεις αφορούν τον πρωθυπουργό, τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων, τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου, τους βουλευτές, τους ευρωβουλευτές, τους περιφερειάρχες, τους δημάρχους καθώς και όσους διαχειρίζονται τα οικονομικά των κομμάτων.

Όλα τα «πόθεν έσχες» θα αναρτηθούν παράλληλα και στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής, στην ενότητα της Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.