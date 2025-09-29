Το πόθεν έσχες του Στέφανου Κασσελάκη - Τι δήλωσε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας

Συνολικά εισοδήματα ύψους 1,7 εκατομμυρίων ευρώ εμφανίζει ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας Στέφανος Κασσελάκης, στη δήλωση Πόθεν Έσχες που δημοσιεύτηκε σήμερα για τη χρήση του 2023, και την οποία κατέθεσε καθώς την περίοδο εκείνη ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο κ. Κασσελάκης έχει εγγραφές σε τρία ακίνητα, σε Αθήνα, Πειραιά και ΗΠΑ, ενώ καταγράφει καταθέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς, συνολικού ύψους 32.000 ευρώ.

Η συμμετοχή του σε μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια, ή άλλα χρηματοοικονομικά προϊόντα αποτιμάται συνολικά στα 3,7 εκατομμύρια δολάρια.

Παράλληλα, το 2023 εμφανιζόταν να συμμετέχει σε δύο εταιρείες, η μία εκ των οποίων με έδρα τις ΗΠΑ. Πρόκειται για την περίπτωση της εταιρείας OSIOS LLC, που είχε δημιουργήσει σοβαρό πολιτικό πρόβλημα στον κ. Κασσελάκη και οδήγησε και στην πλημμεληματική παράβαση του νόμου περί πόθεν έσχες.

Η ιστοσελίδα της Βουλής δημοσίευσε σήμερα τις δηλώσεις Πόθεν Έσχες όλων των υπόχρεων πολιτικών και συσχετιζόμενων προσώπων για τις χρήσεις του 2022 και 2023. Οι δηλώσεις θα παραμείνουν αναρτημένες για τρία χρόνια.

Το πλήθος των δηλώσεων είναι:

για το έτος 2023, 260 αρχικές και 1.325 ετήσιες δηλώσεις

για το έτος 2024, 275 αρχικές και 1.546 ετήσιες δηλώσεις.

