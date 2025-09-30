Νίκος Δένδιας: Όλες οι αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις - Στράτευση γυναικών, θητεία και μισθολόγιο

Τον χάρτη μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή βάσει του στρατηγικού σχεδιασμού της «Ατζέντας 2030» παρουσίασε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Μια μετάβαση μάλλον επιβεβλημένα εάν κανείς κρίνει με βάση τις στρεβλώσεις που δεκαετίες εφησυχασμού έχουν επιφέρει στις Ένοπλες Δυνάμεις. Οι οποίες βρέθηκαν και στο επίκεντρο των «διορθωτικών» μέτρων που εξήγγειλε ο Νίκος Δένδιας.

Χαρακτηριστική της κατάστασης που επικρατεί είναι η εικόνα της «διάλυσης» της ιεραρχικής πυραμίδας στις Ένοπλες Δυνάμεις, όπως αποτυπώθηκε στην σχετική εικόνα που έδωσε στη δημοσιότητα ο Νίκος Δένδιας.

Σύμφωνα με αυτή σε κάθε 10 αξιωματικούς αντιστοιχούν 8 υπαξιωματικοί. Όπως χαρακτηριστικά σημειώνεται σε κάθε... ταγματάρχη αντιστοιχεί ένας μόλις υπαξιωματικός - ανθυπασπιστής, αρχιλοχίας, επιλοχίας ή λοχίας, ενώ ακόμη είναι χειρότερη η κατάσταση στους Λοχαγούς. Για κάθε δύο λοχαγούς στις Ένοπλες Δυνάμεις υπάρχει μόνον ένας υπαξιωματικός. Για κάθε υπολοχαγό του ελληνικού στρατού, υπάρχουν συνολικά δυο υπαξιωματικοί ενώ για κάθε ανθυπολοχαγό 1,8 υπαξιωματικοί.

Καταλαβαίνει κανείς ότι πρόκειται για μια «μη βιώσιμη» κατάσταση στις Ένοπλες Δυνάμεις, ειδικά σε ενδεχόμενο κάποιας πολεμικής σύγκρουσης. Στη δε εποχή, πο όπου τα σύγχρονα δόγματα πολέμου επιτάσσουν ολοένα και μεγαλύτερ αυτονομία σε επίπεδο μικρής μονάδας, ακόμη και ... ολιγομελούς ομάδας, ο υδροκεφαλισμός των Ενόπλων Δυνάμεων αποτελέι «θανάσιμη απειλή».

Ακόμη όμως και σε ειρηνική περίοδο, αυτή η αλλοίωση της ιεραρχικής πυραμίδας οδηγεί σε τριβή εντός του στρατεύματος. Ειδικά από την στιγμή που λίγο-πολύ υπαξιωματικοί και αξιωματικοί εξομοιώθηκαν σχεδόν μισθολογικά, δεν είναι λίγοι οι ανώτεροι αξιωματικοί που φροντίζουν να κάνουν γνωστή τη δυσαρέσκειά τους. Αίσθημα που αντικατοπτρίζεται και στις «παραιτήσεις» στελεχών, που γίνονται πιο επίπονες όσο πιο «εξειδικευμένος» είναι κάποιος και όσα περισσότερα χρόνια θητείας έχει στην πλάτη του. Ειδικά σε περιπτώσεις όπως αυτή του Πολεμικού Ναυτικού το πρόβλημα είναι τεράστιο καθώς ο ιδιωτικός τομέας «κυνηγά» εξειδικευμένα στελέχη.

Αναγκαίες αλλαγές για έναν «νέο στρατό»

Το Πεντάγωνο προχωρά σε νέα δομή, με το βλέμμα στραμμένο στις γεωπολιτικές προκλήσεις. Έρχονται σημαντικές αλλαγές στη στρατιωτική θητεία και στο σύστημα εξέλιξης των στελεχών, όπως προανήγγειλε ο Νίκος Δένδιας, με τον ίδιο να τονίζει ότι «πρέπει να δημιουργήσουμε έναν νέο στρατό».

Μεταξύ άλλων απέδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην αυστηροποίηση του πλαισίου για την εξαγορά της θητείας.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν και οι εξοπλισμοί που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο το οποίο συζητήθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Για την θητεία των γυναικών είπε: «Δεν είναι ακόμα ο καιρός αλλά θέλουμε να είμαστε έτοιμοι στην Ελλάδα για την υποχρεωτική στράτευση γυναικών. Ο στόχος είναι 200 γυναίκες από 20 έως 26 ετών να καταταγούν το 2026 σε εθελοντική βάση. Υπάρχουν έτοιμες υποδομές στην Λαμία. Θα έχουν ασφαλιστικά δικαιώματα και θα έχουν πριμοδότηση στο ΑΣΕΠ όσον αφορά στο Δημόσιο ή σε θέσεις στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων. Είμαστε εδώ απολύτως έτοιμοι να συζητήσουμε ιδέες, σκέψεις, αλλαγές και το υπουργείο δεν θεωρεί ότι αποτελείται από αλάνθαστους».

Η νέα δομή και οι αυξήσεις των μισθών

Ο Νίκος Δένδιας παρουσίασε τη νέα δομή προσωπικού μετά την διαδικασία προσαρμογής διάρκειας 17 – 18 ετών, λέγοντας ότι θα «επιστρέψουμε στη σοβαρότητα» με τον εξορθολογισμό ζητημάτων που αφορούν την διασύνδεση του μισθού με τον βαθμό των στελεχών.

01 09 02 09 03 09 04 09 05 09 06 09 07 09 08 09 09 09

Στο σημείο αυτό αναφέρθηκε στις αυξήσεις των μισθών που προέρχονται από χρήματα που εξοικονομήθηκαν από την Α’ φάση της Νέας Δομής Δυνάμεων από την συγχώνευση στρατοπέδων, δίνοντας ορισμένα παραδείγματα:

Ανθυπολοχαγός που υπηρετεί 3 χρόνια σε παραμεθόριο = Από 1.197 στα 1.576 ευρώ καθαρά.

Κελευστής σε πλήρωμα πολεμικού πλοίου = Από 901 στα 1.512 ευρώ καθαρά.

Στην Β’ Φάση χρησιμοποιούνται χρήματα για τους κληρωτούς και στους οπλίτες θητείας και η Γ’ Φάση θα οδηγήσει σε δεύτερη αύξηση αποδοχών των στελεχών. Όλοι θα πάρουν σημαντικότατες αυξήσεις. Για τους υπαξιωματικούς ανέφερε ότι θα έχουν υψηλότερους μισθούς και σε υψηλότερες συντάξεις αν δεν γινόταν η μεταρρύθμιση.

Το οικιστικό πρόγραμμα 10ετίας του ΥΠΕΘΑ, το μεγαλύτερο στο νέο ελληνικό κράτος με σαφή ορίζοντα εκπλήρωσης όλων των αναγκών των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, χρηματοδοτούμενο από το εξοπλιστικά προγράμματα. Κάθε στέλεχος που παίρνει μετάθεση θα παίρνει και ένα κλειδί για να έχει σπίτι.

Όπως τόνισε ο Νίκος Δένδιας: «Ένα πολύ μεγάλο νομοθέτημα το οποίο περιλαμβάνει το νέο βαθμολόγιο, το νέο μισθολόγιο, το νέο σύστημα υπηρεσιακής σταδιοδρομίας των στελεχών μας των Ενόπλων Δυνάμεων, το νέο πλαίσιο ακαδημαϊκής εκπαίδευσης, την νέα θητεία, τη νέα εφεδρεία, την εθελοντική στράτευση των γυναικών και τις ρυθμίσεις για τη μέριμνα του προσωπικού και τα ευρύτερα υπηρεσιακά ζητήματα.



Ένα είναι βέβαιο, όλα τα στελέχη μας θα πάρουν σημαντικότατες αυξήσεις και θα ήθελα να πω και κάτι για την αγωνία την οποία κατανοώ, των υπαξιωματικών. Οι όποιες αλλαγές θα οδηγήσουν τους υπαξιωματικούς σε υψηλότερους μισθούς από αυτούς που θα είχαν εάν δεν γινόταν η μεταρρύθμιση και θα οδηγήσουν τους υπαξιωματικούς σε υψηλότερες συντάξεις από αυτές που θα είχαν αν δεν γινόταν η μεταρρύθμιση».

Παρουσίαση από τον υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια, του νομοσχεδίου για τον χάρτη μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή, Eurokinissi

Νίκος Δένδιας: «Η θητεία δεν είναι αγγαρεία»

Για την στρατιωτική θητεία ο Νίκος Δένδιας ότι δεν πρέπει πλέον να θεωρείται αγγαρεία: «Πιστεύουμε στον στρατό πολιτών, συνταγματική ευθύνη όλων μας να προστατεύουμε την χώρα μας» είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε πως «35.500 άτομα την τελευταία 5ετία επικαλούμενοι ψυχολογικά προβλήματα ενώ 38.890 ανυπότακτοι στο εξωτερικό δηλαδή 20 ταξιαρχίες όταν η πατρίδα μας αντιμετωπίζει δεκαπλάσια απειλή και γι’ αυτό δεν θα κάνουμε ότι δεν το βλέπουμε».

«Πρέπει να δημιουργήσουμε έναν νέο στρατό», είπε ο υπουργός Άμυνας και τόνισε: «χρειαζόμαστε δόκιμους έφεδρους αξιωματικούς και γι’ αυτό δίνουμε ως κίνητρα: μείωση της θητείας από 17 σε 14 μήνες αλλά ζητάμε πτυχίο ΑΕΙ και ο βαθμός του ανθυπολοχαγού δίνεται 3 μήνες πριν».

«Πάμε σε λογική κατάταξης πρωτόκλητων μετά το τέλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με 9μηνη θητεία και όλοι θα κατατάσσονται στον Στρατό Ξηράς. Όμως αν ορισμένοι έχουν συγκεκριμένη εκπαίδευση και γνώσεις αυτοί θα μετατάσσονται σε Πολεμικό Ναυτικό και Πολεμική Αεροπορία. Μηνιαία αποζημίωση 100 ευρώ σε Έβρο και νησιά και 50 ευρώ σε όσους υπηρετούν στην ενδοχώρα».

Για την θητεία πρόσθεσε ότι έχουμε δύο στρατούς, τις Ειδικές Δυνάμεις και τους υπόλοιπους. Οι περισσότεροι είναι θέμα αν έχουν ρίξει ικανοποιητικό αριθμό βολών. Στο πλαίσιο αυτό: η βασική εκπαίδευση θα διαρκεί 10 εβδομάδες, η ειδική εκπαίδευση θα διαρκεί 4 εβδομάδες, η εντονη επιχειρησιακή εκπαίδευση θα διαρκεί 12 εβδομάδες και οι στρατεύσιμοι θα εκπαιδεύονται σε drones και συστήματα αντι-drones, όπως μας έχουν διδάξει πόλεμοι σε Ουκρανία και νότιο Καύκασο.

Για τους ΔΕΑ, ο Νίκος Δένδιας δήλωσε ότι μειώνεται η θητεία από 17 σε 14 μήνες αλλά ζητείται πλέον βαθμός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ο βαθμός αποδίδεται στους 11 μήνες. Για την εφεδρεία, τόνισε ότι δημιουργείται Σώμα 150.000 ενεργών εφέδρων εθελοντών και επεκτείνεται στο 60 έτος, ενοποιείται η εφεδρεία με την Εθνοφυλακή.

Μητσοτάκης: Τολμηρές αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις

Νωρίτερα, κατά την διάρκεια του υπουργικού συμβουλίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις. Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι «με το νομοσχέδιο του υπουργείου Άμυνας στοχεύουμε στην ποιοτική ανάταξη των στρατιωτικών σχολών και της θητείας. Είναι τολμηρές αλλαγές που ενδεχομένως να προκαλέσουν για κάποιες αντιδράσεις. Θεωρώ όμως ότι γίνονται απολύτως σωστή κατεύθυνση. Είναι αλλαγές που ανασυντάσσουν την αμυντική μας λειτουργία στο επίπεδο του έμψυχου υλικού έτσι ώστε να βελτιωθεί να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας του που καθιστούν όμως και αυστηρότερες τις προϋποθέσεις αναβολέων απαλλαγών και μεταθέσεων αίροντας πολλές άλλες στρεβλώσεις. Στόχος μας είναι οι νεοσύλλεκτοι μας να λαμβάνουν μια πραγματική εκπαίδευση και η θητεία να γίνεται προσόν αντί για χαμένος χρόνος».

«Την Πέμπτη θα συζητήσουμε στη Βουλή την προμήθεια της 4ης φρεγάτας Belharra άρα σε συνδυασμό με τον εκσυγχρονισμό των προηγούμενων τριών. Είμαστε σε συζητήσεις όπως έχετε ενημερωθεί και με την Ιταλία για την πιθανή απόκτηση δύο + 2 φρεγατών που βρίσκονται σε εξαιρετικά καλή κατάσταση από τους γείτονες μας και όλα αυτά αποτελούν την καλύτερη έμπρακτη απάντηση ότι προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η ουσιαστική ποιοτική αναβάθμιση των ενόπλων δυνάμεων σε όλα τα πεδία.

Αυτό είναι κάτι που τεκμαίρεται από όλα τα δεδομένα και αξίζει να αναδεικνύεται από όλους σε πείσμα όσων θέλουν να παρουσιάζουν μια διαφορετική εικόνα από αυτή που έχει πατρίδα μας» υπογράμμισε.

Τόνισε, επίσης, πως: «Για τη νόμιμη μετανάστευση είναι η άλλη όψη της αυστηρής μας πολιτικής για τις παράνομες εισόδους στην χώρα. Αξιοποιώντας και νέα εργαλεία όπως η tech βίζα είναι η άλλη όψη μιας αυστηρής πολιτικής να καθορίζουμε εμείς τους όρους με τους οποίους θα εισέρχονται νόμιμα στην χώρα μας.

Τα θέματα τα οποία θα συζητήσουμε αποδεικνύουν το σαφή προσανατολισμό της κυβέρνησής μας στο πλευρό και της κοινωνίας και της πατρίδας. Και οι δικές μας απαντήσεις αυτή την διαρκώς εντεινόμενη η ψευδολογία της αντιπολίτευσης θα είναι πρώτα και πάνω απ’ όλα το έργο μας το οποίο θα κάνει πράξη το πρόγραμμα μας και καλό είναι να τα συγκρατήσουμε όλα αυτά γιατί η επικαιρότητα γίνεται τοξική. Η επιφυλακή μας θα πρέπει να είναι άμεση είναι αποκρούουμε άμεσα τα fake news και από την άλλη αναδεικνύοντας με επιμονή την δικιά μας προσπάθεια η οποία έχει ακόμα να αποδώσει περισσότερα και καλύτερα σε όλους.

Είναι ο δύσκολος δρόμος αλλά είναι μονόδρομος της προόδου. Καλούμαστε να τον βαδίσουμε έχοντας εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας και πειθώ προς τους συμπολίτες μας ας μη μας παρασύρουν οι εντυπώσεις οι Έλληνες που ακούν και σκέφτονται είναι τελικά πολύ περισσότεροι από αυτούς που ξέρουν μόνο να φωνάζουν. Και οι πρώτοι περιμένουν πολλά από εμάς και μόνο από εμάς».