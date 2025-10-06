Νορβηγία: Αναφορές για ύποπτα drones – Προσωρινή αναστολή πτήσεων στο αεροδρόμιο του Όσλου

Το Διεθνές Αεροδρόμιο του Όσλου στη Νορβηγία ανέστειλε προσωρινά τουλάχιστον μία προσγείωση το πρωί της Δευτέρας (06/10), έπειτα από αναφορές για την παρουσία drone στην περιοχή, σύμφωνα με τον διαχειριστή αερομεταφορών Avinor, όπως μετέδωσε το Reuters.

«Ένα ή περισσότερα αεροσκάφη έλαβαν εντολή να μείνουν στον αέρα μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Κανένα δεν ανακατευθύνθηκε σε εναλλακτικά αεροδρόμια», τόνισε εκπρόσωπος της Avinor.

Η αστυνομία έλαβε αναφορά γύρω στα μεσάνυχτα από πιλότο της Norwegian Air, ο οποίος ανέφερε ότι είδε τρία έως πέντε drones να πετούν κοντά στο αεροδρόμιο καθώς προσέγγιζε για προσγείωση, σύμφωνα με το νορβηγικό πρακτορείο ειδήσεων NTB.

Ωστόσο, η αναφορά δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως, ενώ, η Avinor τόνισε ότι η εναέρια κυκλοφορία επανήλθε σύντομα στην κανονικότητα, χωρίς περαιτέρω προβλήματα.

Το περιστατικό αυτό προστίθεται σε μία σειρά πρόσφατων θεάσεων drones και παραβιάσεων εναέριου χώρου που έχουν προκαλέσει προβλήματα σε αεροδρόμια της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων η Κοπεγχάγη, το Μόναχο και το Όσλο.