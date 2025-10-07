Ρωσία: 184 ουκρανικά drones κατερρίφθησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας - Βίντεο
Τουλάχιστον ένα από τα drones που καταστράφηκαν κατευθυνόταν στη ρωσική πρωτεύουσα, ανέφερε νωρίτερα σήμερα ο δήμαρχος της πόλης Σεργκέι Σαμπιάνιν μέσω Telegram.
Για άλλη μια βραδιά εκατοντάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη εκτοξεύθηκαν από την Ουκρανία κατά της Ρωσίας, με το πρακτορείο ειδήσεων RIA να αναφέρει ότι οι μονάδες αντιαεροπορικής άμυνας της χώρας κατέστρεψαν 184 ουκρανικά drones κατά τη διάρκεια της νύχτας από Δευτέρα προς Τρίτη (07/10).
Κατά κανόνα, το υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα ανακοινώνει κάθε πρωί πόσα ουκρανικά drones καταρρίφθηκαν, όχι πόσα εξαπολύθηκαν ούτε αν ή πόσα έπληξαν τους στόχους τους.