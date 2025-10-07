Ρωσία: 184 ουκρανικά drones κατερρίφθησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας - Βίντεο

Για άλλη μια βραδιά εκατοντάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη εκτοξεύθηκαν από την Ουκρανία κατά της Ρωσίας, με το πρακτορείο ειδήσεων RIA να αναφέρει ότι οι μονάδες αντιαεροπορικής άμυνας της χώρας κατέστρεψαν 184 ουκρανικά drones κατά τη διάρκεια της νύχτας από Δευτέρα προς Τρίτη (07/10).

BREAKING:



Ukraine launches another major drone swarm attack against central Russia.



Some of the suicide drones are already approaching the Moscow region. pic.twitter.com/YxRoHOrctA — Visegrád 24 (@visegrad24) October 6, 2025

Τουλάχιστον ένα από τα drones που καταστράφηκαν κατευθυνόταν στη ρωσική πρωτεύουσα, ανέφερε νωρίτερα σήμερα ο δήμαρχος της πόλης Σεργκέι Σαμπιάνιν μέσω Telegram.

Locals watch as Ukrainian suicide drones slam into a Russian oil terminal in Crimea.



Major fires erupt, forcing them to flee pic.twitter.com/zueMY2fH0L — Visegrád 24 (@visegrad24) October 7, 2025

Κατά κανόνα, το υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα ανακοινώνει κάθε πρωί πόσα ουκρανικά drones καταρρίφθηκαν, όχι πόσα εξαπολύθηκαν ούτε αν ή πόσα έπληξαν τους στόχους τους.

Διαβάστε επίσης