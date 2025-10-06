Η Ουκρανία υποστηρίζει ότι έπληξε ένα από τα κυριότερα εργοστάσια παραγωγής εκρηκτικών της Ρωσίας

Ένας ρωσικός εκτοξευτής ρουκετών «Grad» 122 mm πυροβολεί προς τις ουκρανικές θέσεις από μια άγνωστη τοποθεσία, τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2025.

Ο στρατός της Ουκρανίας δήλωσε σήμερα ότι έπληξε ένα από τα κυριότερα εργοστάσια της Ρωσίας που παράγουν εκρηκτικά για μια ευρεία γκάμα πυρομαχικών για τον ρωσικό στρατό καθώς και ένα τερματικό πετρελαίου στην κατεχόμενη Κριμαία που τροφοδοτεί την πολεμική προσπάθεια της Μόσχας.

Οι ουκρανικές δυνάμεις ενέτειναν τις επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας σε στρατηγικούς ρωσικούς στόχους, ιδιαίτερα εγκαταστάσεις πετρελαίου, καθώς οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου που ξεκίνησε πριν από τρεισήμισι χρόνια, τον Φεβρουάριο του 2022, έχουν βαλτώσει.

Ukrainian General Staff confirms a strike on



Sverdlov Plant in the Nizhny Novgorod region, which is one of Russia's largest manufacturers of explosives.



It is capable of filling nearly all types of munitions - aviation and artillery shells, aerial bombs, warheads for… https://t.co/7BKXP9vk9T pic.twitter.com/olGxHetG5K — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 6, 2025

Σε μια ανακοίνωση, το γενικό επιτελείο ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας ανέφερε πως «πολλές εκρήξεις» αναφέρθηκαν μετά το πλήγμα στο εργοστάσιο εκρηκτικών Y. M. Sverdlov στη δυτική Ρωσία, ενώ πυρκαγιά ξέσπασε μετά την επίθεση στον σταθμό πετρελαίου στην πόλη Φεοντοσίγια (Θεοδοσία) της ανατολικής Κριμαίας.

Πρόσθεσε πως ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν επίσης αποθήκη πυρομαχικών στην κατεχόμενη Κριμαία.

