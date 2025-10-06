Ρωσία: Ο Μπασάρ αλ Άσαντ νοσηλεύεται στη Μόσχα μετά από «απόπειρα δηλητηρίασης»

Εξόριστος στη Ρωσία από την πτώση του καθεστώτος του τον περασμένο Δεκέμβριο, ο πρώην πρόεδρος της Συρίας Μπασάρ αλ Άσαντ εισήχθη σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομείο κοντά στη Μόσχα. Σύμφωνα με τη συριακή ΜΚΟ OSDH, φέρεται να δηλητηριάστηκε.

Ο πρώην πρόεδρος της Συρίας Μπασάρ αλ-Άσαντ, ο οποίος βρίσκεται εξόριστος στη Ρωσία από την πτώση του καθεστώτος του τον περασμένο Δεκέμβριο, εισήχθη σε νοσοκομείο κοντά στη Μόσχα στις 20 Σεπτεμβρίου σε «κρίσιμη κατάσταση σε μονάδα εντατικής θεραπείας», αποκάλυψε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (SOHR) σε έκθεση με ημερομηνία 2 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με ρωσική πηγή της ΜΚΟ, ο εκδιωχθείς ηγέτης δεν ήταν θύμα «απλής τροφικής δηλητηρίασης αλλά δηλητηρίασης». Μετά από εννέα ημέρες ανάρρωσης, φέρεται να πήρε εξιτήριο από την εγκατάσταση και η κατάστασή του λέγεται ότι είναι πλέον σταθερή.

«Μόνο στον αδελφό του, Μαχέρ αλ-Άσαντ, επετράπη να τον επισκεφτεί κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του, καθώς και στον πρώην γραμματέα προεδρικών υποθέσεων, Μανσούρ Αζάμ », ανέφερε η οργάνωση. Η δηλητηρίαση πιστεύεται ότι έλαβε χώρα στη βίλα του κοντά στη Μόσχα, η οποία φυλάσσεται αυστηρά από τις ρωσικές αρχές. Το νοσοκομείο όπου εισήχθη, το οποίο περιγράφεται ως πολύ ιδιωτικό, είναι προσβάσιμο μόνο σε ανώτερα στελέχη των ρωσικών υπηρεσιών ασφαλείας, του στρατού και της κυβέρνησης.

Σύμφωνα με την έκθεση, η απόπειρα δηλητηρίασης φέρεται να σχεδιάστηκε από έναν πρώην Σύρο αξιωματικό. Το παρατηρητήριο ισχυρίζεται ότι οι ρωσικές αρχές «δεν έχουν καμία σχέση με αυτό », υποστηρίζοντας ότι η απόπειρα δολοφονίας μπορεί να είχε ενορχηστρωθεί για να δυσφημίσει το Κρεμλίνο, το οποίο είναι «ανίκανο να προστατεύσει» τους πολίτες του. Ούτε οι ρωσικές αρχές ούτε τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης έχουν σχολιάσει το περιστατικό.

«Μόνο το άτομο που διέπραξε την πράξη γνωρίζει αν ο στόχος ήταν η εξάλειψη του Άσαντ ή η ταπείνωση της ρωσικής κυβέρνησης», πρόσθεσε το SOHR. Ο πρώην πρόεδρος βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη βίλα του, περιτριγυρισμένος από τη συνοδεία του και αρκετά έμπιστα πρόσωπα, υπό ακόμη αυστηρότερη προστασία.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Μπασάρ αλ Άσαντ, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία για περισσότερα από 24 χρόνια, φέρεται να έχει πέσει θύμα απόπειρας δηλητηρίασης. Τον περασμένο Ιανουάριο, η βρετανική ταμπλόιντ The Sun ανέφερε μια «απόπειρα δολοφονίας» που τον άφησε «να δυσκολεύεται να αναπνεύσει ». Ωστόσο, αυτή η πληροφορία δεν έχει ποτέ επιβεβαιωθεί.

