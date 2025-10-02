Μυστήριο με τον Μπασάρ αλ Άσαντ - Φέρεται να δηλητηριάστηκε στη Μόσχα

Εξιτήριο πήρε από νοσοκομείο της Μόσχας ο πρώην ο έκπτωτος δικτάτορας Μπασάρ αλ Άσαντ, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το οποίο είχε αναφέρει πως δηλητηριάστηκε στη Ρωσία.

Η κατάστασή του είναι πλέον σταθερή. Η δηλητηρίαση φέρεται να ήταν μια προσπάθεια να "φέρει σε δύσκολη θέση το Κρεμλίνο και να του χρεωθεί η δολοφονία". Δεν είναι γνωστό ποιος την οργάνωσε.

Μόνο ο αδελφός του Μάχερ Άσαντ επιτράπηκε να τον επισκεφθεί στο νοσοκομείο εν μέσω μιας μεγάλης επιχείρησης ασφαλείας, υποστηρίχθηκε.

Η ρωσική κυβέρνηση δεν έχει σχολιάσει μέχρι σήμερα τους ισχυρισμούς.

Νωρίτερα, ακτιβιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα δημοσίευσαν έκθεση για τη 10η επέτειο της ρωσικής εισβολής στη Συρία.

Το έγγραφο ανέφερε ότι από το 2015 έως το 2024, 6.993 άμαχοι σκοτώθηκαν στη Συρία από τις ρωσικές ενέργειες, ανάμεσά τους 2.061 παιδιά και 984 γυναίκες.

Εκτός από τη στρατιωτική βία, το Κρεμλίνο χρησιμοποίησε την εξουσία βέτο του στον ΟΗΕ και διατήρησε πολιτικά το καθεστώς Άσαντ στην εξουσία.

Οι Σύροι απαιτούν από τη Μόσχα να παραδεχθεί την ευθύνη για τα εγκλήματα πολέμου, να ζητήσει συγγνώμη, να παραπέμψει τον Άσαντ σε δίκη και να αποζημιώσει τα θύματα.

Ο Πούτιν χορήγησε προσωπικά άσυλο στον Άσαντ μαζί με μέλη των οικογενειών του και συνεργάτες του καθεστώτος.

Ο Άσαντ, 60 ετών, δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τότε που έφτασε στη Ρωσία και θεωρείται ότι φυλάσσεται στενά από τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ανεξάρτητα στοιχεία για τη δηλητηρίαση του Άσαντ.

