Συρία: Εκλογή βουλευτών - από «εκλέκτορες» σήμερα - Τι θέλει ο Σάρα

Στην έμμεση ψηφοφορία, συνολικά 6.000 εκλέκτορες θα ψηφίσουν σε περιφερειακά σώματα εκλεκτόρων ξεκινώντας περίπου στις 9:00 το πρωί, τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδας), με τις κάλπες να κλείνουν γύρω στις 17:00 το απόγευμα.

Newsbomb

Συρία: Εκλογή βουλευτών - από «εκλέκτορες» σήμερα - Τι θέλει ο Σάρα
AP
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μέλη σωμάτων εκλεκτόρων της Συρίας θα εκλέξουν σήμερα ένα μεταβατικό κοινοβούλιο, σε μια μέρα ορόσημο για τη χώρα στην απομάκρυνση της από το πρώην καθεστώς Άσαντ και σε μια δοκιμασία του κυβερνώντος ισλαμιστικού συνασπισμού για μια Συρία με συμπεριληπτικότητα και χωρίς αποκλεισμούς.

Μετά την ανατροπή του πρώην προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ τον περασμένο Δεκέμβριο, έπειτα από 14 χρόνια εμφυλίου πολέμου, ο μεταβατικός πρόεδρος Άχμαντ αλ Σάρα διέλυσε το προηγούμενο κοινοβούλιο και επικύρωσε μια συνταγματική διακήρυξη που ορίζει πενταετή μεταβατική περίοδο. Τον Ιούνιο, με προεδρικό διάταγμα, ίδρυσε μια δεκαμελή επιτροπή που θα επιβλέπει τη συγκρότηση των τοπικών εκλογικών οργάνων, τα οποία θα επιλέξουν τους νέους βουλευτές.

Στοίχημα για την νέα ηγεσία είναι να εδραιώσει την εξουσία της σε μια χώρα διαλυμένη από τον πόλεμο, και ιδιαίτερα μετά από ξεσπάσματα θρησκευτικής βίας που τροφοδότησαν την δυσπιστία στις τάξεις μειονοτικών ομάδων κατά της νέας ηγεσίας.

Στην έμμεση ψηφοφορία, συνολικά 6.000 εκλέκτορες θα ψηφίσουν σε περιφερειακά σώματα εκλεκτόρων ξεκινώντας περίπου στις 9:00 το πρωί, τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδας), με τις κάλπες να κλείνουν γύρω στις 17:00 το απόγευμα.

Μια επιτροπή που διορίστηκε από τον Σάρα ενέκρινε 1.570 υποψηφίους που παρουσίασαν τις πλατφόρμες τους σε διασκέψεις και συζητήσεις αυτή την εβδομάδα. Ωστόσο, δεν υπήρξαν δημόσιες προεκλογικές εκστρατείες, χωρίς αφίσες ή πινακίδες σε μεγάλες πόλεις, ανέφεραν δημοσιογράφοι του Reuters.

Οι σημερινές βουλευτικές εκλογές θα αναδείξουν τα δύο τρίτα του κοινοβουλίου των 210 εδρών και τα εκλογικά αποτελέσματα αναμένονται την Κυριακή το βράδυ. Ωστόσο, η Βουλή δεν θα ορκιστεί επισήμως έως ότου ο Σάρα να διορίσει το υπόλοιπο ένα τρίτο.

Το μελλοντικό κοινοβούλιο, το οποίο θα είναι αρμόδιο να ασκεί τα νομοθετικά καθήκοντα κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου πέντε ετών, αναμένεται να έχει 210 μέλη: 140 διορισμένα από τοπικές επιτροπές που εποπτεύονται από την εκλογική επιτροπή και 70 διορισμένα απευθείας από τον προσωρινό πρόεδρο αλ Σάρα.

Οι αρχές λένε ότι κατέφυγαν σε αυτό το σύστημα αντί για καθολική ψηφοφορία λόγω έλλειψης αξιόπιστων στοιχείων για τον πληθυσμό και μετά τον εκτοπισμό εκατομμυρίων Σύρων λόγω του πολέμου.

Επικαλούμενοι λόγους ασφαλείας και πολιτικούς λόγους, ανέβαλαν τις εκλογές σε τρεις επαρχίες όπου η πλειοψηφία των κατοίκων είναι από μειονοτικές ομάδες - αφήνοντας 19 έδρες στο κοινοβούλιο κενές.

Ο τρόπος ανάδειξης του μελλοντικού κοινοβουλίου επικρίνεται από την αντιπολίτευση και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που καταγγέλλουν την υπερβολική συγκέντρωση των εξουσιών στα χέρια του προέδρου και την έλλειψη αντιπροσωπευτικότητας των εθνοτικών και θρησκευτικών ομάδων της χώρας.

Αναλυτές τονίζουν ότι η επιλογή των 70 βουλευτών από τον Σάρα θα καθορίσει τελικά την αποτελεσματικότητα και τη νομιμότητα του νέου κοινοβουλίου: η επιλογή γυναικών ή βουλευτές από μειονότητες θα μπορούσε να προσθέσει στην συμπεριληπτικότητα, αλλά βουλευτές πιστοί στον Σάρα θα μπορούσαν να τον βοηθήσουν να εκδίδει νόμους, έχοντας με το μέρος του την πλειοψηφία της Βουλής.

Επικεφαλής μιας συμμαχίας ανταρτών υπό ισλαμιστική ηγεσία, ο αλ Σάρα ανέτρεψε τον Άσαντ τον Δεκέμβριο. Ο πρώην πρόεδρος διέφυγε από τη χώρα για τη Ρωσία. Τον Ιανουάριο, οι νέοι ηγέτες της χώρας διέλυσαν τη Βουλή όπου κυριαρχούσε το κόμμα Μπάαθ του Άσαντ. Τον Μάρτιο, ο αλ Σάρα ενέκρινε προσωρινό Σύνταγμα που εγκαθίδρυσε πενταετή περίοδο πολιτικής μετάβασης.

Μετά την πτώση του Άσαντ, η νέα ηγεσία επιδίωξε διεθνή αναγνώριση και οικονομική υποστήριξη προκειμένου να ανοικοδομήσει τη χώρα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
03:25ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Εκλογή βουλευτών - από «εκλέκτορες» σήμερα - Τι θέλει ο Σάρα

02:53ΚΟΣΜΟΣ

Η Χεζμπολάχ προειδοποιεί για το σχέδιο Τραμπ στη Γάζα και μιλά για «Μεγάλο Ισραήλ»

02:06ΚΟΣΜΟΣ

Μετά τα drones τα... αερόστατα: Κλειστό το αεροδρόμιο του Βίλνιους στη Λιθουανία

01:42ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Αυστρία: Σκάνδαλο κακοποίησης ανηλίκων στην ΜΚΟ «Παιδικά Χωριά SOS

01:15ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Τουλάχιστον 57 οι νεκροί από βομβαρδισμούς χθες ισχυρίζονται οι Παλαιστίνιοι

00:51ΚΟΣΜΟΣ

Προκλητικός Φιντάν για Ανατολική Μεσόγειο: Εάν δεν δουλέψει η διπλωματία παραπέμπεις στο στρατό

00:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρανάκης: Το τρένο θα φτάσει στην Πάτρα

23:55ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σκαρφάλωσαν στη σημαία του Λευκού Πύργου… για να τραβήξουν βίντεο

23:42ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Ελεύθερος σκύλος προκαλεί προβλήματα και ένταση στα «Πεταλάδικα»

23:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη ο πρώην δήμαρχος Βουκουρεστίου, Σορίν Οπρέσκου

23:21ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Το Ισραήλ έχει αποδεχτεί «την αρχική γραμμή απόσυρσης των στρατευμάτων του»

23:19ΕΛΛΑΔΑ

Μετανάστες στη Γαύδο: 18χρονος αναγνωρίστηκε ως διακινητής

23:07ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Παραδόθηκε στο ΑΤ Περιστερίου ο δράστης της επίθεσης με κατσαβίδι σε οδηγό στην Ιερά Οδό

22:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γαστούνη: Είδε σε live μετάδοση την απόπειρα διάρρηξης– Έφυγαν με άδεια χέρια οι δράστες

22:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο επεισόδιο στην κόντρα Ζωής και Άδωνι: «Τιποτένιο πρόσωπο, ένα πολιτικό σκουλήκι» – «Βρίστε με ελεύθερα, χαίρομαι που σας χάλασα τα σχέδια»

22:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League Βαθμολογία: Εντυπωσιάζει ο Βόλος, «ανάσα» για ΟΦΗ, πριν τους… μεγάλους

22:42LIFESTYLE

Ρόμπι Γουίλιαμς: Η Τουρκία τον αποκαλεί «σιωνιστή» – Ακυρώθηκε η συναυλία στην Κωνσταντινούπολη

22:33ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Δύο νεκροί από επιθέσεις που αποδίδονται σε αρκούδες

22:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΛ – Βόλος 2-5: Θριαμβευτικό πέρασμα με πεντάρα και… βασιλιάς του κάμπου

22:24ΚΟΣΜΟΣ

Μαρκ Σάντσες: Μαχαίρωσαν τον πρώην «αστέρα» του NFL στην Ιντιάνα – Συνελήφθη ο ύποπτος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:16ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί τα περίπτερα στην Ελλάδα μειώθηκαν πάνω από 50% σε 15 χρόνια - Η νύχτα του 1997 που «πάγωσε» την Πανεπιστημίου

23:21ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Το Ισραήλ έχει αποδεχτεί «την αρχική γραμμή απόσυρσης των στρατευμάτων του»

22:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο επεισόδιο στην κόντρα Ζωής και Άδωνι: «Τιποτένιο πρόσωπο, ένα πολιτικό σκουλήκι» – «Βρίστε με ελεύθερα, χαίρομαι που σας χάλασα τα σχέδια»

19:39ΚΟΣΜΟΣ

Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο

06:32ΕΛΛΑΔΑ

Άδεια δίχτυα και «χαμένα ψάρια»: Συναγερμός για την υπεραλίευση στις ελληνικές θάλασσες

22:42LIFESTYLE

Ρόμπι Γουίλιαμς: Η Τουρκία τον αποκαλεί «σιωνιστή» – Ακυρώθηκε η συναυλία στην Κωνσταντινούπολη

01:42ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Αυστρία: Σκάνδαλο κακοποίησης ανηλίκων στην ΜΚΟ «Παιδικά Χωριά SOS

16:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Νίκος Δένδιας αποκάλυψε τον απίστευτο λόγο που παραιτήθηκε ο διοικητής της Σχολής Αλεξιπτωτιστών

19:53ΚΟΣΜΟΣ

Ακίνητα: Η Ολλανδία προωθεί την πώληση μεμονωμένων δωματίων - Πόσο πωλείται ένα δωμάτιο

13:29ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στην Αργυρούπολη: Η στιγμή που η μηχανή χτυπάει σε κολόνα - Δύο νεκροί

23:07ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Παραδόθηκε στο ΑΤ Περιστερίου ο δράστης της επίθεσης με κατσαβίδι σε οδηγό στην Ιερά Οδό

12:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται νέα κακοκαιρία - Με καταιγίδες ξεκινά η νέα εβδομάδα - Πού θα βρέξει τα επόμενα 24ωρα

22:24ΚΟΣΜΟΣ

Μαρκ Σάντσες: Μαχαίρωσαν τον πρώην «αστέρα» του NFL στην Ιντιάνα – Συνελήφθη ο ύποπτος

13:47ΕΛΛΑΔΑ

Λύκοι κατασπάραξαν αδέσποτο σκύλο στο Μενίδι (Προσοχή - Σκληρές εικόνες)

10:41ΕΛΛΑΔΑ

Θα πάθετε ΣΟΚ: Δείτε πώς παρέδωσαν το σπίτι που νοίκιαζαν στη Θεσσαλονίκη (pic)

08:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» μετεωρολόγων για νέο κύμα κακοκαιρίας - Πότε έρχεται νέα επιδείνωση

22:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γαστούνη: Είδε σε live μετάδοση την απόπειρα διάρρηξης– Έφυγαν με άδεια χέρια οι δράστες

06:24ΕΘΝΙΚΑ

Ένοπλες Δυνάμεις: Σαρωτικές αλλαγές - Τι φέρνει η «Νέα Δομή» σε ιεραρχία, μισθολόγιο, θητεία και εκπαίδευση

21:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός- Κολυδάς: Η μεγάλη αξία των φθινοπωρινών βροχών- Η προοπτική του καιρού για τις επόμενες μέρες

21:00ΚΟΣΜΟΣ

Περιβαλλοντικό «θαύμα» στη Μελβούρνη: Πώς μονάδα επεξεργασίας λυμάτων έγινε βιότοπος πουλιών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ