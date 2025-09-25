Συρία: Όταν ισραηλινά αεροσκάφη «έτρεξαν» να καταρρίψουν τουρκικά

Οι άνθρωποι παρακολουθούν ένα F-16 κατά τη διάρκεια της έκθεσης Teknofest στο αεροδρόμιο Ατατούρκ, στην Κωνσταντινούπολη, Τουρκία, Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2025.

Ένα άγνωστο περιστατικό που έλαβε χώρα προ ολίγων ημερών, μεταξύ της ισραηλινής και της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας αποκάλυψε με ανάρτησή του στο X ο Τούρκος δημοσιογράφος Ρετζέπ Σοϊλού.

BIG: Israeli fighter jets accidentally took off towards Turkish fighter jets in Syria, approaching an off limits area despite prior coordination between the two in early September.



Incident occurred days after Doha attack



Israel Hayom per Brigadier General Amit Adler pic.twitter.com/LfQvHuK8pL — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) September 25, 2025

Σύμφωνα με τον ίδιο λίγες μόλις ημέρες μετά τον βομβαρδισμό των ισραηλινών στην Ντόχα, και ενώ υπήρχε «συντονισμός» μεταξύ Ισραηλινών και Τούρκων, σχετικά με το πού πετούν αεροσκάφη, Ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν «κατά λάθος» προς τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη στη Συρία, προσεγγίζοντας μια απαγορευμένη περιοχή.

Ο Ρετζέπ Σοϊλού αποδίδει τις πληροφορίες του σε ισραηλινό ταξίαρχο, που μίλησε σε ισραηλινό μέσο.

Φόβοι για χτύπημα «αλά Ντόχα» στην Τουρκία

Μετά το χτύπημα του Ισραήλ στη Γάζα, η Τουρκία ενίσχυσε τις αεροπορικές περιπολίες της, εν μέσω φόβων για κλιμάκωση στην περιοχή.

Τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη μπήκαν σε ετοιμότητα από τις βάσεις του Ντιγιαρμπακίρ και της Μαλάτια, ενώ πηγές με γνώση του θέματος σημείωναν ότι η Πολεμική Αεροπορία της Τουρκίας ανέπτυξε επιπλέον μαχητικά κατά τη διάρκεια της νύχτας, αυξάνοντας την ένταση των περιπολιών στον τουρκικό εναέριο χώρο.

Διαβάστε επίσης