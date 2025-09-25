Νέο τουρκικό μήνυμα: Οι δραστηριότητές μας με την Αίγυπτο και τη Λιβύη δεν στοχεύουν τρίτες χώρες

Μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση με σαφή προσανατολισμό και προς την Αθήνα έστειλε του τουρκικό υπουργείο Άμυνας με αφορμή την τουρκοαιγυπτιακή άσκηση «Θάλασσα Φιλίας» που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ανατολική Μεσόγειο από τις 22 Σεπτεμβρίου και αναμένεται να ολοκληρωθεί αύριο 26 του μηνός.

Πηγές του υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας, απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με την «Άσκηση Θάλασσας Φιλίας» που διεξάγεται με την Αίγυπτο, δήλωσαν: «Η Δημοκρατία της Τουρκίας είναι η μόνη χώρα στην περιοχή που επιδιώκει τη δημιουργία σταθερότητας και ειρήνης και συνεχίζει όλες τις προσπάθειές της προς αυτή την κατεύθυνση. Οι δραστηριότητές μας με την Αίγυπτο και τη Λιβύη δεν στοχεύουν τρίτες χώρες. Προσπαθούμε να αναπτύξουμε σχέσεις μέσω μιας φόρμουλας win-win. Θέλουμε η Μεσόγειος να είναι μια θάλασσα ειρήνης».

Personel ve askerî öğrenci alım/temin faaliyetlerimiz planlandığı şekilde devam ediyor.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/Na4wqUcdhn — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 25, 2025

??⚓??

?️22-26 Eylül 2025



Türkiye ev sahipliğinde Aksaz ve Doğu Akdeniz’de icra edilen Dostluk Denizi-2025 Tatbikatı kapsamında, Türk Deniz Kuvvetleri ve Mısır Deniz Kuvvetleri unsurlarıyla ortak eğitimler başarıyla tamamlandı.



??⚓??

?️ September 22-26, 2025



As part of… pic.twitter.com/fN9P81xbmE — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 25, 2025

Η Τουρκία επιχειρεί το τελευταίο διάστημα να αποκαταστήσει σχέσεις με την Αίγυπτο. Για πρώτη φορά πραγματοποιείται η προαναφερόμενη κοινή αεροναυτική άσκηση από τις Ένοπλες Δυνάμεις της Τουρκίας και της Αιγύπτου στη Μεσόγειο.

Έμπειροι Έλληνες αναλυτές εκτιμούν ότι πρόκειται για μια πολύ αρνητική εξέλιξη για Ελλάδα και Κύπρο ωστόσο δεν κρίνουν ότι το Κάιρο θα συμφωνήσει με την Άγκυρα στα θέματα οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών με την Άγκυρα, θέμα στο οποίο πιέζει η τουρκική πλευρά.

Διαβάστε επίσης