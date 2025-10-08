Διπλωματική κρίση Σερβίας - Τουρκίας: Η Άγκυρα έστειλε «Drones - καμικάζι» στο Κοσσυφοπέδιο

Η παράδοση καμικάζι - drones από την Τουρκία στο Κοσσυφοπέδιο, προκαλεί αναστάτωση στα Βαλκάνια

Η ανακοίνωση ότι στην πρωτεύουσα του Κοσσυφοπεδίου Πρίστινα, έφτασαν containers με χιλιάδες επιθετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη τύπου «Skydagger» πυροδότησε αλυσιδωτές αντιδράσεις σε όλα τα Βαλκάνια.

Ήταν ο Κοσσοβάρος υπηρεσιακός πρωθυπουργός Αλμπίν Κούρτι που έγραψε ότι τα τουρκικά drones, με το όνομα Skydagger RTF 15, είναι εξοπλισμένα με εκρηκτικούς μηχανισμούς και μπορούν να πλήξουν κινούμενους και στατικούς στόχους — και ότι σκοπός τους είναι να αυξήσουν την «ισχύ κρούσης» των δυνάμεων ασφαλείας του Κοσσυφοπεδίου.

Kosovo has purchased SKYDAGGER tactical drones from Turkey. pic.twitter.com/UlCXa8wf8W — Admirim (@admirim) October 8, 2025

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, τα πρώτα φορτία έφτασαν στο αεροδρόμιο «Adem Jashari» και ήδη δεκάδες στελέχη φέρεται να έχουν εκπαιδευτεί στη χρήση τους. η κυβέρνηση του κούρτι παρουσιάζει την παραλαβή ως βήμα εκσυγχρονισμού των δυνατοτήτων άμυνας και αυτοπροστασίας της χώρας, εν μέσω των διαρκών εντάσεων με τη Σερβία.

?? Kosovo has received today "thousands" of Turkish Skydagger kamikaze drones, announced PM Albin Kurti.



"The drones are equipped with explosive devices with the aim of striking enemy targets" said Kurti. pic.twitter.com/LCQx2Hms9x — kos_data (@kos_data) October 8, 2025

Οργή στο Βελιγράδι

Η αντίδραση της Σερβίας ήταν άμεση και οξύτατη. Ο πρόεδρος Αλεξάνταρ Βούτσιτς κατηγόρησε την Τουρκία για «βάναυση παραβίαση» του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ και του ψηφίσματος 1244 του συμβουλίου ασφαλείας, το οποίο προβλέπει την παρουσία της KFOR και περιορίζει τους εξοπλισμούς του Κοσσυφοπεδίου. Υψηλόβαθμοι σερβικοί κύκλοι υποστηρίζουν ότι η αποστολή «επιταχύνει τη στρατιωτικοποίηση» και στοχοποιεί τους σερβικούς πληθυσμούς στη βόρεια περιοχή.

«Είναι πλέον απολύτως σαφές ότι η Τουρκία δεν θέλει σταθερότητα στα Δυτικά Βαλκάνια και ότι ονειρεύεται να αναβιώσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Σερβία είναι μια μικρή χώρα, αλλά καταλάβαμε καλά το μήνυμα!», έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

Το ζήτημα απασχολεί όμως τα μέσα σε όλα τα Βαλκάνια, αφού είναι η πρώτη φορά που τέτοιου είδους οπλισμός παραδίδεται από την Τουρκία στην περιοχή, δημιουργώντας ανησυχίες για την ανατροπή των παραδοσιακών ισορροπιών.

Τεχνικά χαρακτηριστικά και ανησυχίες

Τα δημοσιεύματα που αναφέρονται στο μοντέλο «Skydagger» μιλούν για αυτονομία πτήσης δεκάδων λεπτών και βεληνεκές μερικών χιλιομέτρων, στοιχεία που τα καθιστούν χρήσιμα σε επιχειρήσεις ακριβείας αλλά ταυτόχρονα ανησυχητικά για την κλίμακα χρήσης τους σε πυκνοκατοικημένες περιοχές.

Ταυτόχρονα ειδικοί ασφαλείας επισημαίνουν ότι η μαζική παράδοση μη επανδρωμένων επιθετικών πλατφορμών σε ένα ευαίσθητο γεωπολιτικά κράτος αυξάνει τον κίνδυνο στρατιωτικής κλιμάκωσης.

