Διπλωματική κρίση Σερβίας - Τουρκίας: Η Άγκυρα έστειλε «Drones - καμικάζι» στο Κοσσυφοπέδιο

Το Κοσσυφοπέδιο παρέλαβε χιλιάδες μη επανδρωμένα «kamikaze» drones, με την Σερβία να κατηγορεί για «αναβίωση» της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Διπλωματική κρίση Σερβίας - Τουρκίας: Η Άγκυρα έστειλε «Drones - καμικάζι» στο Κοσσυφοπέδιο

Η παράδοση καμικάζι - drones από την Τουρκία στο Κοσσυφοπέδιο, προκαλεί αναστάτωση στα Βαλκάνια

Χ
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η ανακοίνωση ότι στην πρωτεύουσα του Κοσσυφοπεδίου Πρίστινα, έφτασαν containers με χιλιάδες επιθετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη τύπου «Skydagger» πυροδότησε αλυσιδωτές αντιδράσεις σε όλα τα Βαλκάνια.

Ήταν ο Κοσσοβάρος υπηρεσιακός πρωθυπουργός Αλμπίν Κούρτι που έγραψε ότι τα τουρκικά drones, με το όνομα Skydagger RTF 15, είναι εξοπλισμένα με εκρηκτικούς μηχανισμούς και μπορούν να πλήξουν κινούμενους και στατικούς στόχους — και ότι σκοπός τους είναι να αυξήσουν την «ισχύ κρούσης» των δυνάμεων ασφαλείας του Κοσσυφοπεδίου.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, τα πρώτα φορτία έφτασαν στο αεροδρόμιο «Adem Jashari» και ήδη δεκάδες στελέχη φέρεται να έχουν εκπαιδευτεί στη χρήση τους. η κυβέρνηση του κούρτι παρουσιάζει την παραλαβή ως βήμα εκσυγχρονισμού των δυνατοτήτων άμυνας και αυτοπροστασίας της χώρας, εν μέσω των διαρκών εντάσεων με τη Σερβία.

Οργή στο Βελιγράδι

Η αντίδραση της Σερβίας ήταν άμεση και οξύτατη. Ο πρόεδρος Αλεξάνταρ Βούτσιτς κατηγόρησε την Τουρκία για «βάναυση παραβίαση» του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ και του ψηφίσματος 1244 του συμβουλίου ασφαλείας, το οποίο προβλέπει την παρουσία της KFOR και περιορίζει τους εξοπλισμούς του Κοσσυφοπεδίου. Υψηλόβαθμοι σερβικοί κύκλοι υποστηρίζουν ότι η αποστολή «επιταχύνει τη στρατιωτικοποίηση» και στοχοποιεί τους σερβικούς πληθυσμούς στη βόρεια περιοχή.
«Είναι πλέον απολύτως σαφές ότι η Τουρκία δεν θέλει σταθερότητα στα Δυτικά Βαλκάνια και ότι ονειρεύεται να αναβιώσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Σερβία είναι μια μικρή χώρα, αλλά καταλάβαμε καλά το μήνυμα!», έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

Το ζήτημα απασχολεί όμως τα μέσα σε όλα τα Βαλκάνια, αφού είναι η πρώτη φορά που τέτοιου είδους οπλισμός παραδίδεται από την Τουρκία στην περιοχή, δημιουργώντας ανησυχίες για την ανατροπή των παραδοσιακών ισορροπιών.

Τεχνικά χαρακτηριστικά και ανησυχίες

Τα δημοσιεύματα που αναφέρονται στο μοντέλο «Skydagger» μιλούν για αυτονομία πτήσης δεκάδων λεπτών και βεληνεκές μερικών χιλιομέτρων, στοιχεία που τα καθιστούν χρήσιμα σε επιχειρήσεις ακριβείας αλλά ταυτόχρονα ανησυχητικά για την κλίμακα χρήσης τους σε πυκνοκατοικημένες περιοχές.

Ταυτόχρονα ειδικοί ασφαλείας επισημαίνουν ότι η μαζική παράδοση μη επανδρωμένων επιθετικών πλατφορμών σε ένα ευαίσθητο γεωπολιτικά κράτος αυξάνει τον κίνδυνο στρατιωτικής κλιμάκωσης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:37ΚΟΣΜΟΣ

Από την «υδάτινη κόλαση» στην αναγέννηση: Η λίμνη Μάσκεγκον έγινε και πάλι τουριστικό κέντρο

23:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φωτήλας: «Θα ήθελα να δω τον Σαμαρά πίσω στη ΝΔ»

23:28LIFESTYLE

Πολιτική θύελλα στην Eurovision 2026 - Στον αέρα η διοργάνωση στην Αυστρία αν αποκλειστεί το Ισραήλ

23:28ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τιμ Κουκ ετοιμάζεται να αποχωρήσει από την Apple

23:19TRAVEL

«Ξεκλειδώνοντας» τα μυστικά της μαγευτικής Μονεμβασιάς το φθινόπωρο

23:16ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroLeague: Πήρε το ντέρμπι και πρώτη νίκη η Μακάμπι – Το πρόγραμμα

23:10ΚΟΣΜΟΣ

Τομ Χανκς: Μπήκε στο μετρό της Νέας Υόρκης και άφησε άφωνους τους επιβάτες

23:01ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία - Ελιζέ: Ο Μακρόν «θα διορίσει πρωθυπουργό εντός 48 ωρών»

22:55ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 9 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

22:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στουρνάρας: «Η ταχεία απονομή Δικαιοσύνης είναι προϋπόθεση οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής εμπιστοσύνης»

22:39ΚΟΣΜΟΣ

Επίκειται συμφωνία για τη Γάζα - Τραμπ: Μπορεί να πάω στη Μέση Ανατολή αυτό το Σαββατοκύριακο

22:38ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroCup: «Περίπατος» για τον Άρη στο κατάμεστο Αλεξάνδρειο

22:37ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Συναγερμός για την εξαφάνιση 47χρονου

22:29ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Επίκειται εκεχειρία - New York Times: Η Χαμάς αποδέχεται μερικό αφοπλισμό

22:28ΚΟΣΜΟΣ

Διπλωματική κρίση Σερβίας - Τουρκίας: Η Άγκυρα έστειλε «Drones - καμικάζι» στο Κοσσυφοπέδιο - Ονειρεύεστε να αναβιώσετε την Οθωμανική Αυτοκρατορία λέει ο Βούτσιτς

22:20ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στο Αλιβέρι: Σφοδρή σύγκρουση ΙΧ με δύο τραυματίες

22:12ΚΟΣΜΟΣ

Εννιάχρονη με καρκίνο σε τελικό στάδιο γιορτάζει νωρίτερα τα τελευταία της Χριστούγεννα - Η σπαρακτική ανάρτηση της μητέρας της

22:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διπλωματικές πηγές σε Ζαχάροβα για Κύπρο: Ατυχής αναφορά στο πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 1974

21:54WHAT THE FACT

Πόσους φίλους χρειάζεται ένα άτομο; Αυτό είναι το βέλτιστο «κοινωνικό δίκτυο»

21:46ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: Αποχώρησε από το Σύνταγμα - «Σήμερα είναι μια μέρα χαράς, κερδίσαμε μια μάχη»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολική εισβολή σε Ευρώπη και Ελλάδα «βλέπουν» οι Ιταλοί - Η ημερομηνία... ορόσημο

15:22ΚΟΣΜΟΣ

Έρχεται το υπερόπλο μαχητικό αεροσκάφος F-47 - Θα τελειώνει τους πολέμους πριν καν ξεκινήσουν

09:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα χιονίσει στην Ελλάδα - Τι δείχνει η μακροπρόθεσμη πρόβλεψη

19:57ΚΟΣΜΟΣ

Φοινικούντα: Η διαθήκη και οι εντάσεις στην οικογένεια πριν το διπλό φονικό

23:28LIFESTYLE

Πολιτική θύελλα στην Eurovision 2026 - Στον αέρα η διοργάνωση στην Αυστρία αν αποκλειστεί το Ισραήλ

22:12ΚΟΣΜΟΣ

Εννιάχρονη με καρκίνο σε τελικό στάδιο γιορτάζει νωρίτερα τα τελευταία της Χριστούγεννα - Η σπαρακτική ανάρτηση της μητέρας της

20:42ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη ο άντρας που επιτέθηκε με πιρούνι στην έγκυο γυναίκα του – Την τρύπησε στα μάτια

18:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απών ο Σαμαράς από την παρουσίαση βιβλίου του Στυλιανίδη στο Ωδείο - Χειραψία Μητσοτάκη με Καραμανλή

11:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται «δυνατός» χειμώνας στην Ελλάδα - Πολικό Φλεβάρη «βλέπουν» οι κλιματικοί δείκτες NAO και AO

22:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διπλωματικές πηγές σε Ζαχάροβα για Κύπρο: Ατυχής αναφορά στο πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 1974

23:01ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία - Ελιζέ: Ο Μακρόν «θα διορίσει πρωθυπουργό εντός 48 ωρών»

22:39ΚΟΣΜΟΣ

Επίκειται συμφωνία για τη Γάζα - Τραμπ: Μπορεί να πάω στη Μέση Ανατολή αυτό το Σαββατοκύριακο

19:45ΚΟΣΜΟΣ

Τέλος στο «μπέργκερ λαχανικών»: Το Ευρωκοινοβούλιο απαγορεύει τον όρο κρέας για φυτικά προϊόντα

20:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση μέρα προς μέρα μέχρι να χειμωνιάσει

18:51ΚΟΣΜΟΣ

Δραματική εξέλιξη στη Γερμανία: Η θετή κόρη μαχαίρωσε την Δήμαρχο - Την υπέδειξε όταν συνήλθε

17:53ΕΛΛΑΔΑ

Λαύριο: Η τρομακτική στιγμή που καταρρέει το μπαλκόνι σπιτιού - Για κλάσματα δευτερολέπτου σώθηκαν δύο γυναίκες! Βίντεο σοκ

10:16LIFESTYLE

Jacky.O. «Με θυμάσαι ρε πού@@η;» - Η επανεμφάνιση του Σταμάτη Γαρδέλη στη θρυλική ντισκοτέκ

19:10ΕΛΛΑΔΑ

Εικονική αναγκαστική προσγείωση: Πώς συνέβη το ατύχημα κατά τη διάρκεια άσκησης στο Τατόι

11:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θερμή στρατόσφαιρα, ψυχρό ημισφαίριο - Πώς θα είναι τελικά ο φετινός χειμώνας;

22:55ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 9 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ