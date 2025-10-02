Κολομβία: Ο πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο απελαύνει τη διπλωματική αντιπροσωπεία του Ισραήλ

Στα άκρα οι διπλωματικές σχέσεις μεταξύ Κολομβίας και Ισραήλ μετά την αναχαίτιση του διεθνούς στολίσκου για τη Γάζα

Ο πρόεδρος της Κολομβίας Γκουστάβο Πέτρο Ουρέγκο

Ο κολομβιανός πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο απέλασε τη διπλωματική αντιπροσωπεία του Ισραήλ, μετά την αναχαίτιση της νηοπομπής του «Στόλου για τη Γάζα» (Global Sumud Flotilla) από ισραηλινές δυνάμεις που δεν επέτρεψαν στη διεθνή αποστολή να φθάσει στα παράλια του θύλακα.

Ο Γουστάβο Πέτρο χαρακτήρισε «διεθνές έγκλημα» την αναχαίτιση του στολίσκου και καταδίκασε τη σύλληψη δύο Κολομβιανών «σε διεθνή ύδατα».

Η Κολομβία διέκοψε τις διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ το 2024, ωστόσο τέσσερις ισραηλινοί διπλωμάτες παρέμεναν εκεί, όπως επισημαίνει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

