Ισραήλ: «Σταματήσαμε αρκετά πλοία του στολίσκου – Η Γκρέτα και οι φίλοι της είναι σώοι και αβλαβείς»

Δεν έχουν προκληθεί ζημιές, σύμφωνα με τους Ισραηλινούς

Newsbomb

Ισραήλ: «Σταματήσαμε αρκετά πλοία του στολίσκου – Η Γκρέτα και οι φίλοι της είναι σώοι και αβλαβείς»
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το Ισραήλ έχει ήδη σταματήσει «αρκετά πλοία» του στολίσκου για τη Γάζα χωρίς να προκληθούν ζημιές, δήλωσε το βράδυ της Τετάρτης το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών, μετά τη ανακοίνωση των διοργανωτών της νηοπομπής ότι αναχαιτίστηκε από ισραηλινές δυνάμεις και αφού είχε προηγηθεί προειδοποίηση από το Ισραήλ προς τα δεκάδες σκάφη να αλλάξουν πορεία.

«Αρκετά πλοία του στολίσκου έχουν ήδη ακινητοποιηθεί με ασφάλεια και οι επιβάτες τους μεταφέρονται σε ισραηλινό λιμάνι», έγραψε το υπουργείο στην πλατφόρμα X.

«Η Γκρέτα και οι φίλοι της είναι σώοι και αβλαβείς», προστίθεται στην ανάρτηση, την οποία συνοδεύει ένα σύντομο βίντεο που δείχνει τη Σουηδέζα ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ να ανακτά προσωπικά αντικείμενα, ενώ περιβάλλεται από ενόπλους. Στο βίντεο διακρίνονται επίσης αρκετοί μασκοφόροι και ένοπλο ισραηλινό στρατιωτικό προσωπικό.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:38ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: «Τρομοκρατική ενέργεια» η ισραηλινή επιχείρηση κατά των ακτιβιστών του «Στόλου για τη Γάζα»

01:16ΚΟΣΜΟΣ

Φον ντερ Λάιεν: Στροφή στην ευρωπαϊκή άμυνα με «τείχος anti-drone» και νέα χρηματοδοτικά εργαλεία

00:58ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Κινητοποιήσεις αλληλεγγύης και διαμαρτυρίας για την αναχαίτιση του «Στόλου για τη Γάζα»

00:36ΕΛΛΑΔΑ

Σύνταγμα: Συγκέντρωση αλληλέγγυων στους ακτιβιστές του «Στόλου για τη Γάζα» έξω από το υπουργείο Εξωτερικών

00:18ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: «Σταματήσαμε αρκετά πλοία του στολίσκου – Η Γκρέτα και οι φίλοι της είναι σώοι και αβλαβείς»

00:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: «Διπλό» της Παρί Σ.Ζ. στη Βαρκελώνη κόντρα στην Μπαρτσελόνα – Τα αποτελέσματα

23:59ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ δηλώνει ότι σταμάτησε «αρκετά πλοία» του στολίσκου για τη Γάζα χωρίς να προκληθούν ζημιές

23:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άρσεναλ - Ολυμπιακός 2-0: Πάλεψε, αλλά υπέκυψε στην ανωτερότητα των Λονδρέζων

23:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Άρσεναλ - Ολυμπιακός 2-0: Δεν τα κατάφερε στο Λονδίνο

23:50ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Θεσσαλονίκη: Προσκυνηματική επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στον ιερό ναό Αγίου Φωτίου

23:41ΚΟΣΜΟΣ

Ο εμίρης του Κατάρ συζήτησε με τον Ντόναλντ Τραμπ για το σχέδιό του για τον τερματισμό του πολέμου

23:33ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroLeague: MVP της πρεμιέρας ο Κέντρικ Ναν - Βίντεο με την απίθανη εμφάνισή του

23:32ΚΟΣΜΟΣ

Ακραία καιρικά φαινόμενα στην Ίμπιζα: Ξεκόλλησαν βράχοι εν μέσω βροχής και έπεσαν σε ξενοδοχείο

23:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αυτές οι περιοχές κινδυνεύουν από πλημμύρες - Μέχρι πότε θα κρατήσει η κακοκαιρία

23:16ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε η περιβαλλοντολόγος και ακτιβίστρια Τζέιν Γκούντολ, σε ηλικία 91 ετών - Κατέγραψε τη συμπεριφορά των χιμπατζήδων

23:14ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroLeague: Πρώτη έκπληξη της σεζόν, η Ζαλγκίρις νίκησε στην έδρα της Μονακό

23:09ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Πτώση αεροσκάφους της Πολεμικής Αεροπορίας - Νεκροί δύο πιλότοι

23:02ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Η κυβέρνηση προαναγγέλλει απολύσεις λόγω του lockdown

22:54ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Χάρι: Ο δικηγόρος του κατηγορεί την εφημερίδα Daily Mail ότι κατασκόπευε τον αδελφό του

22:46LIFESTYLE

Καίτη Γκρέυ: Ανοίγει η διαθήκη της ερμηνεύτριας - Αντιδράσεις για το περιεχόμενό της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:17ΚΟΣΜΟΣ

Live εικόνα: Ξεκίνησε η ισραηλινή αναχαίτιση του «Στόλου για τη Γάζα» - Στρατιώτες επιβιβάστηκαν στα πλοία - Συνελήφθη ανταποκριτής του Al Jazeera

06:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» και τρίτη συνεχόμενη κακοκαιρία το ECMWF - Πότε θα ξεκινήσει

14:18ΚΟΣΜΟΣ

Δολοπλοκίες και συνωμοσίες για τη διαδοχή Ερντογάν: Το σκάνδαλο με το ανοικτό μικρόφωνο στον Λευκό Οίκο, οι δηλώσεις Φιντάν, το πήραμε τα αρ...α μας και η απόλυση του δημοσιογράφου

11:15ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Έδωσαν στο ChatGPT να λύσει πρόβλημα 2.400 ετών - Πώς έφτασε στην απάντηση

00:18ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: «Σταματήσαμε αρκετά πλοία του στολίσκου – Η Γκρέτα και οι φίλοι της είναι σώοι και αβλαβείς»

06:32LIFESTYLE

Από το «Σόι σου» στους «Αθώους» και τη «Μεγάλη Χίμαιρα» - 10 σειρές που ανυπομονούμε να δούμε

08:02ΚΟΣΜΟΣ

Αυτό είναι το «Δέντρο της Χρονιάς» για το 2025 και μεγαλώνει στην «καρδιά» της Γλασκώβης

23:59ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ δηλώνει ότι σταμάτησε «αρκετά πλοία» του στολίσκου για τη Γάζα χωρίς να προκληθούν ζημιές

23:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αυτές οι περιοχές κινδυνεύουν από πλημμύρες - Μέχρι πότε θα κρατήσει η κακοκαιρία

22:46LIFESTYLE

Καίτη Γκρέυ: Ανοίγει η διαθήκη της ερμηνεύτριας - Αντιδράσεις για το περιεχόμενό της

23:32ΚΟΣΜΟΣ

Ακραία καιρικά φαινόμενα στην Ίμπιζα: Ξεκόλλησαν βράχοι εν μέσω βροχής και έπεσαν σε ξενοδοχείο

07:54WHAT THE FACT

Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν σε τι χρησιμεύει ένα συρτάρι στο ψυγείο: Δεν είναι για λαχανικά

20:46ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Ο σπαραγμός του πρώτου εξαδέλφου του νεκρού 53χρονου που έψαχνε για λίρες: «Τον παρέσυραν, ποτέ δεν είχε αναφέρει για θησαυρούς»

21:48ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία «χτυπά» τη Δυτική Ελλάδα: Μήνυμα 112 για Ιόνια Νησιά, Αχαΐα, Ηλεία και Μεσσηνία

23:16ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε η περιβαλλοντολόγος και ακτιβίστρια Τζέιν Γκούντολ, σε ηλικία 91 ετών - Κατέγραψε τη συμπεριφορά των χιμπατζήδων

23:33ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroLeague: MVP της πρεμιέρας ο Κέντρικ Ναν - Βίντεο με την απίθανη εμφάνισή του

21:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Δημήτριος: Οδηγός μηχανής παρέσυρε και εγκατέλειψε 2,5 ετών παιδί - Συνελήφθη αργότερα

19:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κατηγορούμενος και ο Νίκος Κοκλώνης μαζί με άλλους 69 για τα εικονικά τιμολόγια - Αποκαλυπτική η δικογραφία

20:15ΕΛΛΑΔΑ

Αρτα: Επιβεβαιώνει το αναφυλακτικό σοκ το νοσοκομείο, μετά τη χορήγηση αντιβιωτικού

16:59ΕΛΛΑΔΑ

Παντελής Γιαννουλάκης, ο θεμελιωτής του «ανεξήγητου», μιλάει στο Newsbomb για τη «Μυστική Ελλάδα» και τα άγνωστα φαινόμενα της εποχής μας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ