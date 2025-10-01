Live εικόνα: Ξεκίνησε η ισραηλινή αναχαίτιση του «Στόλου για τη Γάζα»

Το Ισραήλ ξεκίνησε την επιχείρηση αναχαίτισης του στόλου ακτιβιστών «Global Sumud» που πλέει φορτωμένο με ανθρωπιστική βοήθεια για τη Λωρίδα της Γάζας, εφαρμόζοντας μέσω παρεμβολών απόλυτο επικοινωνιακό «μπλακ άουτ», ενώ στρατιώτες επιβιβάζονται στα πλοία.

Οι ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα δήλωσαν ότι «έχουν περικυκλωθεί από ισραηλινά πολεμικά πλοία» και ότι η αναχαίτιση των μεγαλύτερων πλοίων βρίσκεται σε εξέλιξη, σύμφωνα με αρκετά δελτία Τύπου και δηλώσεις στο Instagram.

Here’s the moment Israel intercepted the Flotilla boat Adara, captured by journalist Kieran Andrieu@novaramedia pic.twitter.com/vOZ5gWTmQk — Global Sumud Flotilla Commentary (@GlobalSumudF) October 1, 2025

«Τα πολεμικά πλοία προχωρούν για να αναχαιτίσουν τον στολίσκο. Απομένουν μόλις 81 ναυτικά μίλια προς τη Γάζα», ανακοίνωσε η πλευρά του Μαγκρέμπ του Global Sumud Flotilla.

Η Γαλλίδα βουλευτής Μαρί Μεσμέρ και η Γαλλοπαλαιστίνια ευρωβουλευτής Ρίμα Χασάν ανακοίνωσαν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η αναχαίτιση των πλοίων τους.

Την επιχείρηση του Ισραήλ επιβεβαίωσε και ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών, Ζαν-Νοέλ Μπαρό. «Η Γαλλία καλεί τις ισραηλινές αρχές να διασφαλίσουν την ασφάλεια των συμμετεχόντων, να τους εγγυηθούν το δικαίωμα προξενικής προστασίας και να επιτρέψουν την επιστροφή τους στη Γαλλία το συντομότερο δυνατό», δήλωσε ο υπουργός σε ανάρτηση στο X, ο οποίος είχε «συμβουλεύσει οποιονδήποτε Γάλλο υπήκοο να μην πάει στην περιοχή».

Footage of Israeli navy vessels intercepting global sumud flotilla pic.twitter.com/0PfcTFnnrO — Global Sumud Flotilla Commentary (@GlobalSumudF) October 1, 2025

Στρατιώτες επιβιβάστηκαν στα σκάφη

Το πλοίο «Alma» ήταν ένα από τα πρώτα που βρέθηκαν στο «στόχαστρο» της ισραηλινής επιχείρησης, με το πλήρωμά του να συλλαμβάνεται από τις ισραηλινές δυνάμεις.

Το σκάφος «Cyrus» ήταν επίσης από τους πρώτους στόχους της ισραηλινής επιχείρησης, με τους Ισραηλινούς στρατιώτες να συλλαμβάνουν ανταποκριτή του Al Jazeera που επέβαινε στο πλοίο.

Communication between Alma Boat and Israeli Navy vessel pic.twitter.com/OVyJHnSVNG — Global Sumud Flotilla Commentary (@GlobalSumudF) October 1, 2025

Ο στόλος βρίσκεται σε κατάσταση «έκτακτης ανάγκης», καθώς τα ισραηλινά πλοία έχουν ξεκινήσει την επιχείρηση επέμβασης, με όλους τους επιβαίνοντες να φορούν σωσίβια.

Οι ακτιβιστές κατήγγειλαν την επέμβαση των IDF, δηλώνοντας ότι η αναχαίτιση είναι παράνομη, ενώ ανέφεραν ότι οι κάμερές τους έχουν απενεργοποιηθεί και στρατιώτες επιβιβάστηκαν στα σκάφη τους.

Το ισραηλινό πολεμικό ναυτικό επικοινώνησε με τον στολίσκο που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα και του ζήτησε να αλλάξει πορεία, επειδή πλησίαζε σε ενεργή εμπόλεμη ζώνη και παραβίαζε τον νόμιμο ναυτικό αποκλεισμό, σύμφωνα με ανακοίνωση του ισραηλινού υπουργείου Εξωτερικών.

Σύμφωνα με το Al Jazeera σχεδόν 20 ισραηλινά πολεμικά πλοία βρίσκονται στην περιοχή, ενώ drones πετούν πάνω από τα σκάφη.

Η τοποθεσία του στόλου στις 22:10 της 1ης Οκτωβρίου 2025. Global Sumud Flotilla

Συνεχίζουν την πορεία τους, παρά την αναχαίτιση

Τα σκάφη του στολίσκου βρίσκονται 81 ναυτικά μίλια από τη Γάζα, έχοντας περάσει το σημείο όπου η προηγούμενη αποστολή Madleen, τον Ιούνιο, αναχαιτίστηκε από το ισραηλινό ναυτικό.

Οι ακτιβιστές συνέχιζαν την πορεία τους, παρά τις προειδοποιήσεις του Ισραήλ, ενώ από την live μετάδοση της εικόνας των πλοίων ακούγονταν τραγούδια όπως το «Highway to Hell» των AC/DC και το «I'm Feeling Good» της Νίνα Σιμόν.

Ο στόλος «Global Sumud» δήλωσε ότι θα συνεχίσει την πορεία του παρά τις αναχαιτίσεις σκαφών του από τις ισραηλινές δυνάμεις, αναφέρει το Al Jazeera.

NOTICE ❗❗❗❗❗



DESPITE THE INTERCEPTION OF THE #GlobalSumudFlotilla SHIPS ARE NOT STOPPING TO ISRAELI THREATS. THE JOURNEY TO #GAZA CONTINUES IN THE DEAD OF THE NIGHT!!! — Global Sumud Flotilla ✨ (@GSMFlotilla) October 1, 2025

Η live μετάδοση του βίντεο από τις κάμερες έχει σταματήσει σε πολλά πλοία, εξαιτίας των παρεμβολών.

Live εικόνα από τις κάμερες ασφαλείας:

Το σχέδιο των IDF

Το κρατικό τηλεοπτικό κανάλι Kann του Ισραήλ μετέδωσε ότι η ελίτ μονάδα του ναυτικού, Shayetet 13, θα αναλάβει τον έλεγχο των πλοίων αν συνεχίσουν την πορεία τους προς το σημείο όπου προηγούμενες –και πολύ μικρότερες– νηοπομπές έχουν μπλοκαριστεί ή επιτεθεί τις τελευταίες δύο δεκαετίες, αναφέρει η El Pais.

Ο στόλος «Global Sumud», με 47 σκάφη και 500 ακτιβιστές, θέτει τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις σε μια άνευ προηγουμένου κατάσταση. Οι αρχές θα αναπτύξουν 600 αστυνομικούς και οκτώ ασθενοφόρα στο λιμάνι του Ασντόντ, περίπου 30 χιλιόμετρα βόρεια της Γάζας, όπου τα ισραηλινά πολεμικά πλοία σκοπεύουν να μεταφέρουν τους ακτιβιστές. Έχουν επίσης θέσει σε επιφυλακή επτά νοσοκομεία και ιατρικά κέντρα της περιοχής, σε περίπτωση που υπάρξουν τραυματίες. Η εντολή συνεπάγεται την ενίσχυση των ομάδων, κυρίως επειδή η χώρα σταματά σχεδόν εντελώς από το απόγευμα της ίδιας μέρας λόγω του Γιομ Κιπούρ, της πιο επίσημης γιορτής του Ιουδαϊσμού, κατά την οποία κλείνει ακόμη και ο εναέριος χώρος της.

Live εικόνα από ελληνικά πλοία του στόλου

Ταγιάνι: «Εντός δύο ημερών στην Ευρώπη οι συλληφθέντες»

Οι ακτιβιστές του στολίσκου που τέθηκαν υπό προσωρινή κράτηση και μεταφέρθηκαν στην Ασντόντ «πρόκειται να επιβιβαστούν σε ένα αεροσκάφος και εντός δυο ημέρων θα επιστρέψουν στην Ευρώπη», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι.

«Μιλήσαμε με την ισραηλινή κυβέρνηση για να διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρξει βία και με διαβεβαίωσαν γι' αυτό. Ακόμη και οι εκπρόσωποι του Στόλου», συνέχισε ο Ταγιάνι, «μας έχουν πει ότι θα ακολουθήσουν μια απόλυτα "Γκαντιανή" προσέγγιση».

«Εύχομαι όλα να γίνουν με ηρεμία και λογική. Το σημαντικό είναι να μην υπάρξει βία, χωρίς κινδύνους. Έχουν προετοιμαστεί τόσο οι επιβαίνοντες στα πλοιάρια, όσο και οι ισραηλινές αρχές», πρόσθεσε ο Ιταλός υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο.

Thiago Avila, member of the Global Sumud Flotilla, puts an IOF soldier in their spot as they tell them to turn around pic.twitter.com/RFG1aZW5XU — Global Sumud Flotilla Commentary (@GlobalSumudF) October 1, 2025

Διαδήλωση έξω από το υπουργείο Εξωτερικών

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την αναχαίτιση του στολίσκου και αλληλεγγύης προς τα πληρώματα και την Παλαιστίνη κάλεσε το March to Gaza Greece έξω από το υπουργείο Εξωτερικών στην Αθήνα.

Η διαδήλωση προγραμματίστηκε, σύμφωνα με ανάρτηση στο Facebook, για τις 23:00.

«Καταγγέλουμε την επίθεση του Ισραήλ στο Global Sumud Flotilla και την απαγωγή των πληρωμάτων τους. Επιτέθηκαν σε μια ειρηνική αποστολή που μετέφερε τρόφιμα και φάρμακα στον λαό της Γάζας που δύο χρόνια τώρα υποφέρει από τη γενοκτονική επίθεση του Ισραήλ», αναφέρει η ανακοίνωση, ενώ σημειώνεται ότι «για ακόμα μια φορά το κράτος του Ισραήλ δρα ως πειρατής, παραβιάζοντας κανόνες του διεθνούς δικαίου καθώς και το δίκαιο της θάλασσας, παρεμβαίνοντας σε διεθνή ύδατα ενάντια σε μια ειρηνική αποστολή που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια».

