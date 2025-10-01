Live εικόνα: Ξεκίνησε η ισραηλινή αναχαίτιση του «Στόλου για τη Γάζα»

Περίπου 20 πολεμικά πλοία του ισραηλινού ναυτικού βρίσκονται στην περιοχή - Με σωσίβια οι ακτιβιστές περιμένουν την επιβίβαση των ισραηλινών δυνάμεων

Newsbomb

Live εικόνα: Ξεκίνησε η ισραηλινή αναχαίτιση του «Στόλου για τη Γάζα»
Global Sumud Flotilla
ΚΟΣΜΟΣ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το Ισραήλ ξεκίνησε την επιχείρηση αναχαίτισης του στόλου ακτιβιστών «Global Sumud» που πλέει φορτωμένο με ανθρωπιστική βοήθεια για τη Λωρίδα της Γάζας, εφαρμόζοντας μέσω παρεμβολών απόλυτο επικοινωνιακό «μπλακ άουτ», ενώ στρατιώτες επιβιβάζονται στα πλοία.

Οι ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα δήλωσαν ότι «έχουν περικυκλωθεί από ισραηλινά πολεμικά πλοία» και ότι η αναχαίτιση των μεγαλύτερων πλοίων βρίσκεται σε εξέλιξη, σύμφωνα με αρκετά δελτία Τύπου και δηλώσεις στο Instagram.

«Τα πολεμικά πλοία προχωρούν για να αναχαιτίσουν τον στολίσκο. Απομένουν μόλις 81 ναυτικά μίλια προς τη Γάζα», ανακοίνωσε η πλευρά του Μαγκρέμπ του Global Sumud Flotilla.

Η Γαλλίδα βουλευτής Μαρί Μεσμέρ και η Γαλλοπαλαιστίνια ευρωβουλευτής Ρίμα Χασάν ανακοίνωσαν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η αναχαίτιση των πλοίων τους.

Την επιχείρηση του Ισραήλ επιβεβαίωσε και ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών, Ζαν-Νοέλ Μπαρό. «Η Γαλλία καλεί τις ισραηλινές αρχές να διασφαλίσουν την ασφάλεια των συμμετεχόντων, να τους εγγυηθούν το δικαίωμα προξενικής προστασίας και να επιτρέψουν την επιστροφή τους στη Γαλλία το συντομότερο δυνατό», δήλωσε ο υπουργός σε ανάρτηση στο X, ο οποίος είχε «συμβουλεύσει οποιονδήποτε Γάλλο υπήκοο να μην πάει στην περιοχή».

Στρατιώτες επιβιβάστηκαν στα σκάφη

Το πλοίο «Alma» ήταν ένα από τα πρώτα που βρέθηκαν στο «στόχαστρο» της ισραηλινής επιχείρησης, με το πλήρωμά του να συλλαμβάνεται από τις ισραηλινές δυνάμεις.

Το σκάφος «Cyrus» ήταν επίσης από τους πρώτους στόχους της ισραηλινής επιχείρησης, με τους Ισραηλινούς στρατιώτες να συλλαμβάνουν ανταποκριτή του Al Jazeera που επέβαινε στο πλοίο.

Ο στόλος βρίσκεται σε κατάσταση «έκτακτης ανάγκης», καθώς τα ισραηλινά πλοία έχουν ξεκινήσει την επιχείρηση επέμβασης, με όλους τους επιβαίνοντες να φορούν σωσίβια.

Οι ακτιβιστές κατήγγειλαν την επέμβαση των IDF, δηλώνοντας ότι η αναχαίτιση είναι παράνομη, ενώ ανέφεραν ότι οι κάμερές τους έχουν απενεργοποιηθεί και στρατιώτες επιβιβάστηκαν στα σκάφη τους.

Το ισραηλινό πολεμικό ναυτικό επικοινώνησε με τον στολίσκο που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα και του ζήτησε να αλλάξει πορεία, επειδή πλησίαζε σε ενεργή εμπόλεμη ζώνη και παραβίαζε τον νόμιμο ναυτικό αποκλεισμό, σύμφωνα με ανακοίνωση του ισραηλινού υπουργείου Εξωτερικών.

Σύμφωνα με το Al Jazeera σχεδόν 20 ισραηλινά πολεμικά πλοία βρίσκονται στην περιοχή, ενώ drones πετούν πάνω από τα σκάφη.

στόλος-γαζα-χαρτης

Η τοποθεσία του στόλου στις 22:10 της 1ης Οκτωβρίου 2025.

Global Sumud Flotilla

Συνεχίζουν την πορεία τους, παρά την αναχαίτιση

Τα σκάφη του στολίσκου βρίσκονται 81 ναυτικά μίλια από τη Γάζα, έχοντας περάσει το σημείο όπου η προηγούμενη αποστολή Madleen, τον Ιούνιο, αναχαιτίστηκε από το ισραηλινό ναυτικό.

Οι ακτιβιστές συνέχιζαν την πορεία τους, παρά τις προειδοποιήσεις του Ισραήλ, ενώ από την live μετάδοση της εικόνας των πλοίων ακούγονταν τραγούδια όπως το «Highway to Hell» των AC/DC και το «I'm Feeling Good» της Νίνα Σιμόν.

Ο στόλος «Global Sumud» δήλωσε ότι θα συνεχίσει την πορεία του παρά τις αναχαιτίσεις σκαφών του από τις ισραηλινές δυνάμεις, αναφέρει το Al Jazeera.

Η live μετάδοση του βίντεο από τις κάμερες έχει σταματήσει σε πολλά πλοία, εξαιτίας των παρεμβολών.

Live εικόνα από τις κάμερες ασφαλείας:

Το σχέδιο των IDF

Το κρατικό τηλεοπτικό κανάλι Kann του Ισραήλ μετέδωσε ότι η ελίτ μονάδα του ναυτικού, Shayetet 13, θα αναλάβει τον έλεγχο των πλοίων αν συνεχίσουν την πορεία τους προς το σημείο όπου προηγούμενες –και πολύ μικρότερες– νηοπομπές έχουν μπλοκαριστεί ή επιτεθεί τις τελευταίες δύο δεκαετίες, αναφέρει η El Pais.

Ο στόλος «Global Sumud», με 47 σκάφη και 500 ακτιβιστές, θέτει τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις σε μια άνευ προηγουμένου κατάσταση. Οι αρχές θα αναπτύξουν 600 αστυνομικούς και οκτώ ασθενοφόρα στο λιμάνι του Ασντόντ, περίπου 30 χιλιόμετρα βόρεια της Γάζας, όπου τα ισραηλινά πολεμικά πλοία σκοπεύουν να μεταφέρουν τους ακτιβιστές. Έχουν επίσης θέσει σε επιφυλακή επτά νοσοκομεία και ιατρικά κέντρα της περιοχής, σε περίπτωση που υπάρξουν τραυματίες. Η εντολή συνεπάγεται την ενίσχυση των ομάδων, κυρίως επειδή η χώρα σταματά σχεδόν εντελώς από το απόγευμα της ίδιας μέρας λόγω του Γιομ Κιπούρ, της πιο επίσημης γιορτής του Ιουδαϊσμού, κατά την οποία κλείνει ακόμη και ο εναέριος χώρος της.

Live εικόνα από ελληνικά πλοία του στόλου

Ταγιάνι: «Εντός δύο ημερών στην Ευρώπη οι συλληφθέντες»

Οι ακτιβιστές του στολίσκου που τέθηκαν υπό προσωρινή κράτηση και μεταφέρθηκαν στην Ασντόντ «πρόκειται να επιβιβαστούν σε ένα αεροσκάφος και εντός δυο ημέρων θα επιστρέψουν στην Ευρώπη», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι.

«Μιλήσαμε με την ισραηλινή κυβέρνηση για να διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρξει βία και με διαβεβαίωσαν γι' αυτό. Ακόμη και οι εκπρόσωποι του Στόλου», συνέχισε ο Ταγιάνι, «μας έχουν πει ότι θα ακολουθήσουν μια απόλυτα "Γκαντιανή" προσέγγιση».

«Εύχομαι όλα να γίνουν με ηρεμία και λογική. Το σημαντικό είναι να μην υπάρξει βία, χωρίς κινδύνους. Έχουν προετοιμαστεί τόσο οι επιβαίνοντες στα πλοιάρια, όσο και οι ισραηλινές αρχές», πρόσθεσε ο Ιταλός υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο.

Διαδήλωση έξω από το υπουργείο Εξωτερικών

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την αναχαίτιση του στολίσκου και αλληλεγγύης προς τα πληρώματα και την Παλαιστίνη κάλεσε το March to Gaza Greece έξω από το υπουργείο Εξωτερικών στην Αθήνα.

Η διαδήλωση προγραμματίστηκε, σύμφωνα με ανάρτηση στο Facebook, για τις 23:00.

«Καταγγέλουμε την επίθεση του Ισραήλ στο Global Sumud Flotilla και την απαγωγή των πληρωμάτων τους. Επιτέθηκαν σε μια ειρηνική αποστολή που μετέφερε τρόφιμα και φάρμακα στον λαό της Γάζας που δύο χρόνια τώρα υποφέρει από τη γενοκτονική επίθεση του Ισραήλ», αναφέρει η ανακοίνωση, ενώ σημειώνεται ότι «για ακόμα μια φορά το κράτος του Ισραήλ δρα ως πειρατής, παραβιάζοντας κανόνες του διεθνούς δικαίου καθώς και το δίκαιο της θάλασσας, παρεμβαίνοντας σε διεθνή ύδατα ενάντια σε μια ειρηνική αποστολή που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:46LIFESTYLE

Καίτη Γκρέυ: Ανοίγει η διαθήκη της ερμηνεύτριας - Αντιδράσεις για το περιεχόμενό της

22:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άνοιξη: «Θα μας σκότωναν για δύο νοίκια, είχαν μαχαίρι» - Τι λένε τα θύματα για την επίθεση

22:31ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Κορέα: Σωματικοί έλεγχοι σε «ύποπτες» για αυξητική στήθους - Θεωρείται «αντισοσιαλιστική πρακτική»

22:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λαζαρίδης: «Αν ήμουν ο Σαμαράς, θα καθόμουν σπίτι μου» - Σκληρή επίθεση σε Χρύσανθο Λαζαρίδη

22:28ΕΛΛΑΔΑ

Έντονες βροχοπτώσεις στην Κέρκυρα: Απεγκλωβίστηκε οικογένεια Βρετανών τουριστών - Ήχησε το 112

22:24ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 26χρονος απείλησε την 24χρονη αδελφή του με μαχαίρι - «Δεν θα βγάλουμε χειμώνα. Θα σε σκοτώσω»

22:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Άρσεναλ - Ολυμπιακός 1-0

22:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δεν ζητήσαμε εμείς αναβολή της εκταφής της σορού του γιου του Πάνου Ρούτσι

22:11ΚΟΣΜΟΣ

Ερντογάν για Παλαιστίνη: «Μαχόμαστε μέχρι να ιδρυθεί επίσημα, με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ»

22:03ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Σαρλ Αζναβούρ, σε ηλικία 94 ετών - Ένας από τους πιο αγαπητούς καλλιτέχνες της Γαλλίας

21:56ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: «Έχουν επαναληφθεί αντίστοιχα περιστατικά με κυνήγι θησαυρών στην περιοχή», λέει κάτοικος στο Newsbomb

21:48ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία «χτυπά» τη Δυτική Ελλάδα: Μήνυμα 112 για Ιόνια Νησιά, Αχαΐα, Ηλεία και Μεσσηνία

21:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Δημήτρης: Οδηγός μηχανής παρέσυρε και εγκατέλειψε 2,5 ετών παιδί - Συνελήφθη αργότερα

21:48ΕΛΛΑΔΑ

Διπλός υδροστρόβιλος σχηματίστηκε στο Αγκίστρι

21:45ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα το πυρηνικό εργοστάσιο του Τσερνόμπιλ μετά από ρωσική επίθεση

21:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Περίπατο η Νιούκαστλ, το 2Χ2 η Καραμπάγκ

21:40LIFESTYLE

Λευτέρης Πανταζής: «Έχω ξανά την ανάγκη να κάνω παιδί»

21:29LIFESTYLE

Βίκυ Καγιά: «Έχασα τον πατέρα μου, δεν είχαμε κάποια κοντινή σχέση»

21:20ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Φωτιά σε Αρχίπολη και Ελεούσα

21:17ΚΟΣΜΟΣ

Live εικόνα: Ξεκίνησε η ισραηλινή αναχαίτιση του «Στόλου για τη Γάζα» - Στρατιώτες επιβιβάστηκαν στα πλοία - Συνελήφθη ανταποκριτής του Al Jazeera

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» και τρίτη συνεχόμενη κακοκαιρία το ECMWF - Πότε θα ξεκινήσει

21:17ΚΟΣΜΟΣ

Live εικόνα: Ξεκίνησε η ισραηλινή αναχαίτιση του «Στόλου για τη Γάζα» - Στρατιώτες επιβιβάστηκαν στα πλοία - Συνελήφθη ανταποκριτής του Al Jazeera

22:28ΕΛΛΑΔΑ

Έντονες βροχοπτώσεις στην Κέρκυρα: Απεγκλωβίστηκε οικογένεια Βρετανών τουριστών - Ήχησε το 112

20:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε αυτές τις περιοχές θα πέσει πολύ νερό τις επόμενες ώρες

21:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Δημήτρης: Οδηγός μηχανής παρέσυρε και εγκατέλειψε 2,5 ετών παιδί - Συνελήφθη αργότερα

19:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κατηγορούμενος και ο Νίκος Κοκλώνης μαζί με άλλους 69 για τα εικονικά τιμολόγια - Αποκαλυπτική η δικογραφία

20:15ΕΛΛΑΔΑ

Αρτα: Επιβεβαιώνει το αναφυλακτικό σοκ το νοσοκομείο, μετά τη χορήγηση αντιβιωτικού

21:48ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία «χτυπά» τη Δυτική Ελλάδα: Μήνυμα 112 για Ιόνια Νησιά, Αχαΐα, Ηλεία και Μεσσηνία

20:46ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Ο σπαραγμός του πρώτου εξαδέλφου του νεκρού 53χρονου που έψαχνε για λίρες: «Τον παρέσυραν, ποτέ δεν είχε αναφέρει για θησαυρούς»

21:29LIFESTYLE

Βίκυ Καγιά: «Έχασα τον πατέρα μου, δεν είχαμε κάποια κοντινή σχέση»

19:06ΚΑΙΡΟΣ

Πότε θα σαρώσουν την Αττική οι καταιγίδες - Τι φέρνει η 48ωρη κακοκαιρία

18:35ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Γιατί η 62χρονη δεν αποκάλυψε τον θάνατο της μητέρας της

14:06LIFESTYLE

Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Φυλακή και να μην ξαναοδηγήσει ποτέ» - Το σχόλιο για την υπόθεση του Βασίλη Μπισμπίκη - Βίντεο

14:18ΚΟΣΜΟΣ

Δολοπλοκίες και συνωμοσίες για τη διαδοχή Ερντογάν: Το σκάνδαλο με το ανοικτό μικρόφωνο στον Λευκό Οίκο, οι δηλώσεις Φιντάν, το πήραμε τα αρ...α μας και η απόλυση του δημοσιογράφου

17:46ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Από αλλεργικό σοκ πέθανε η 27χρονη έγκυος - Της χορηγήθηκε αντιβίωση

10:46LIFESTYLE

Τηλεθέαση – Πρωινή ζώνη: Ποιος πήρε, πάλι, τα κλειδιά της πρώτης θέσης;

22:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άνοιξη: «Θα μας σκότωναν για δύο νοίκια, είχαν μαχαίρι» - Τι λένε τα θύματα για την επίθεση

22:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λαζαρίδης: «Αν ήμουν ο Σαμαράς, θα καθόμουν σπίτι μου» - Σκληρή επίθεση σε Χρύσανθο Λαζαρίδη

08:02ΚΟΣΜΟΣ

Αυτό είναι το «Δέντρο της Χρονιάς» για το 2025 και μεγαλώνει στην «καρδιά» της Γλασκώβης

17:55LIFESTYLE

Γυμνή στη Νέα Υόρκη η Δήμητρα Ματσούκα: Δείτε τη φωτογραφία που ανέβασε στο Instagram

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ