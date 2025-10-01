Live εικόνα από τον «Στόλο για τη Γάζα»: 80% πιθανότητα επίθεσης δίνουν οι στοιχηματικές!

Το Ισραήλ προετοιμάζεται από στιγμή σε στιγμή να αναχαιτίσει το στολίσκο ακτιβιστών «Global Sumud» που πλέει με προορισμό τη Λωρίδα της Γάζας, με τις δυνάμεις του IDF να περιμένουν τα πλοία να εισέλθουν στην απαγορευμένη ζώνη που διατηρεί στα ύδατα του παλαιστινιακού θύλακα, ενώ η πιθανότητα στρατιωτικής ενέργειας το βράδυ της Τετάρτης (01/10) ανέρχεται σε 80%, σύμφωνα με την ιστοσελίδα στοιχημάτων Polymarket.

Πιθανότητα 80% δίνει το Polymarket για μια ισραηλινή επίθεση στον «Στόλο για τη Γάζα». Polymarket

Τα σκάφη του στολίσκου βρίσκονται πλέον λιγότερο από εκατό ναυτικά μίλια από τη Γάζα, έχοντας περάσει το σημείο όπου η προηγούμενη αποστολή Madleen, τον Ιούνιο, αναχαιτίστηκε από το ισραηλινό ναυτικό. Ακτιβιστές από το Παγκόσμιο Κίνημα προς τη Γάζα Ιταλίας έγραψαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επαναλαμβάνοντας: «Παραμένουμε ακόμη πιο κοντά στον Παγκόσμιο Στόλο Sumud για την υποστήριξη του παλαιστινιακού πληθυσμού. Παραμένουμε σε εγρήγορση. Αν αγγίξουν τον στολίσκο, θα μπλοκάρουμε τα πάντα».

Live εικόνα από τις κάμερες ασφαλείας:

Το κρατικό τηλεοπτικό κανάλι Kann του Ισραήλ μετέδωσε ότι η ελίτ μονάδα του ναυτικού, Shayetet 13, θα αναλάβει τον έλεγχο των πλοίων αν συνεχίσουν την πορεία τους προς το σημείο όπου προηγούμενες –και πολύ μικρότερες– νηοπομπές έχουν μπλοκαριστεί ή επιτεθεί τις τελευταίες δύο δεκαετίες, αναφέρει η El Pais.

Ο στόλος «Global Sumud», με 47 σκάφη και 500 ακτιβιστές, θέτει τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις σε μια άνευ προηγουμένου κατάσταση. Οι αρχές θα αναπτύξουν 600 αστυνομικούς και οκτώ ασθενοφόρα στο λιμάνι του Ασντόντ, περίπου 30 χιλιόμετρα βόρεια της Γάζας, όπου τα ισραηλινά πολεμικά πλοία σκοπεύουν να μεταφέρουν τους ακτιβιστές. Έχουν επίσης θέσει σε επιφυλακή επτά νοσοκομεία και ιατρικά κέντρα της περιοχής, σε περίπτωση που υπάρξουν τραυματίες. Η εντολή συνεπάγεται την ενίσχυση των ομάδων, κυρίως επειδή η χώρα σταματά σχεδόν εντελώς από το απόγευμα της ίδιας μέρας λόγω του Γιομ Κιπούρ, της πιο επίσημης γιορτής του Ιουδαϊσμού, κατά την οποία κλείνει ακόμη και ο εναέριος χώρος της.

Η τοποθεσία των πλοίων στην Ανατολική Μεσόγειο στις 18:30 της 1ης Οκτωβρίου 2025. Global Sumud Flotilla

Ισραηλινός υπουργός προς τον Στόλο: «Δεν είναι πολύ αργά, παραδώστε τη βοήθεια»

«Φωνές υψώνονται από όλες τις πλευρές που απαιτούν να τερματιστεί αυτή η πρόκληση Χαμάς και του Στόλου. Δεν είναι πολύ αργά. Σας ζητάμε να παραδώσετε οποιαδήποτε βοήθεια έχετε ειρηνικά μέσω της Κύπρου, της μαρίνας Ασκελόν ή οποιουδήποτε άλλου λιμανιού της περιοχής». Αυτή είναι η έκκληση που απηύθυνε ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ προς τον Στόλο, μετά την κοινή έκκληση Ελλάδας και Ιταλίας να αποδεχτούν έναν συμβιβασμό και να παραδώσουν τη βοήθεια για διανομή μέσω της Εκκλησίας.

Πρωθυπουργός της Σουηδίας προς Γκρέτα Τούνμπεργκ: «Πήγαινε σπίτι σου»

Φτάνοντας στη σύνοδο κορυφής της Κοπεγχάγης, ο Σουηδός πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον προέτρεψε την ακτιβίστρια και συμπολίτισσά της Γκρέτα Τούνμπεργκ να «πάει σπίτι». Η ακτιβίστρια απηύθυνε έκκληση στην κυβέρνηση στην εφημερίδα Expressen, που δημοσιεύεται σήμερα: «Προστατέψτε τα δικαιώματα των πολιτών σας και διασφαλίστε την ασφαλή διέλευση της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα».

Αλλά ο Σουηδός πρωθυπουργός απάντησε ευθέως. «Η κυβέρνηση έχει δηλώσει με σαφήνεια που δεν μπορεί να παρερμηνευθεί: συμβουλεύουμε να μην ταξιδεύετε στη Γάζα για τα επόμενα 10 χρόνια, και έχω ακούσει την Ιταλία να λέει το ίδιο».

«Πηγαίνετε σπίτι», κατέληξε.

