Το ιταλικό Πολεμικό Ναυτικό σταματά την παρακολούθηση του «Στόλου για τη Γάζα»

«Το Ισραήλ πιθανότατα θα μας επιτεθεί απόψε, επειδή όλες οι ενδείξεις δείχνουν ότι αυτό θα συμβεί», ανέφερε μια Ιταλίδα εκπρόσωπος του στολίσκου

Το ιταλικό Πολεμικό Ναυτικό σταματά την παρακολούθηση του «Στόλου για τη Γάζα»

Η ιταλική φρεγάτα Fasan είχε αναπτυχθεί στην τοποθεσία του στόλου Global Sumud Flotilla για την προστασία των πολιτών της Ιταλίας. 

Το ιταλικό Πολεμικό Ναυτικό θα σταματήσει να παρακολουθεί τον διεθνή στολίσκο που επιχειρεί να παραδώσει βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας μόλις πλησιάσει σε απόσταση 150 ναυτικών μιλίων από τις ακτές του παλαιστινιακού θύλακα, ανακοίνωσε σήμερα το ιταλικό υπουργείο Άμυνας.

Ο στολίσκος της αποστολής Global Sumud, που αποτελείται από περισσότερα από 40 πολιτικά σκάφη που μεταφέρουν βουλευτές, δικηγόρους και ακτιβιστές, συμπεριλαμβανομένης της Σουηδέζας ακτιβίστριας για το κλίμα Γκρέτα Τούνμπεργκ, στοχεύει να σπάσει τον ισραηλινό αποκλεισμό του παλαιστινιακού θύλακα.

Μόλις η νηοπομπή φτάσει στο όριο των 150 ναυτικών μιλίων, η ιταλική φρεγάτα που τη συνοδεύει θα σταματήσει, «όπως ανακοινώθηκε πολυάριθμες φορές τις τελευταίες ημέρες», τόνισε το ιταλικό υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

Η φρεγάτα θα εκδώσει δύο προειδοποιήσεις προς τους ακτιβιστές, με τη δεύτερη και τελευταία να προβλέπεται να δίνεται γύρω στις 03:00 ξημερώματα της Τετάρτης (ώρα Ελλάδας), όταν ο στολίσκος αναμένεται να πλησιάσει στην καθορισμένη απόσταση, πρόσθετε το υπουργείο.

Νωρίτερα σήμερα, μια Ιταλίδα εκπρόσωπος του στολίσκου, Μαρία Έλενα Ντέλια, δήλωσε ότι οι ακτιβιστές είχαν ενημερωθεί για τα σχέδια της ιταλικής κυβέρνησης να σταματήσει το πολεμικό πλοίο και να γυρίσει πίσω για να αποφευχθεί «ένα διπλωματικό επεισόδιο» με το Ισραήλ. Είπε ότι ο στολίσκος δεν έχει καμία πρόθεση να λάβει υπόψη τις προειδοποιήσεις της Ιταλίας να μην πλησιάσει τις ακτές.

Η Ιταλία και η Ισπανία ανέπτυξαν πολεμικά σκάφη την περασμένη εβδομάδα για να βοηθήσουν τον στολίσκο, αφού χτυπήθηκε από μη επανδρωμένα αεροσκάφη οπλισμένα με χειροβομβίδες κρότου-λάμψης σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Ελλάδας, αλλά χωρίς καμία πρόθεση να εμπλακούν στρατιωτικά.

Η Ντέλια τόνισε παράλληλα ότι οι ακτιβιστές προετοιμάζονται για ένα ακόμη χτύπημα μέσ τις επόμενες ώρες. «Το Ισραήλ πιθανότατα θα μας επιτεθεί απόψε, επειδή όλες οι ενδείξεις δείχνουν ότι αυτό θα συμβεί», είπε σε ένα βίντεο που ανήρτηση στο Instagram.

Το Ισραήλ δεν απάντησε στις κατηγορίες του στολίσκου ότι βρισκόταν πίσω από τις επιθέσεις της περασμένης εβδομάδας, αλλά έχει δεσμευτεί να χρησιμοποιήσει κάθε μέσο για να εμποδίσει τα σκάφη να φτάσουν στη Γάζα, υποστηρίζοντας ότι ο αποκλεισμός του παλαιστινιακού θύλακα είναι νόμιμος στο πλαίσιο του πολέμου του κατά της Χαμάς.

Ο Ιταλός υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο δήλωσε ότι αναμένει ότι τα σκάφη του στολίσκου θα αναχαιτιστούν στην ανοιχτή θάλασσα και οι ακτιβιστές θα συλληφθούν.

Σήμερα, ο Κροσέτο απηύθυνε «τελευταία έκκληση» στα μέλη του στολίσκου να αποδεχτούν μια συμβιβαστική πρόταση για τη διακοπή της βοήθειας στην Κύπρο και την αποφυγή μιας αντιπαράθεσης με τις ισραηλινές δυνάμεις.

Εκπρόσωποι του στολίσκου έχουν επανειλημμένα αρνηθεί αυτή την προσφορά.

