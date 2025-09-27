Οι ABBA εργαλείο... ψυχολογικού πολέμου κατά του «Στόλου για τη Γάζα» - Βίντεο

Ένα σκάφος που αποτελεί μέρος του παγκόσμιου στολίσκου Sumud αναχωρεί για τη Γάζα για να παραδώσει βοήθεια εν μέσω του αποκλεισμού της παλαιστινιακής επικράτειας από το Ισραήλ, στο λιμάνι της Τυνησίας Bizerte

Ως εργαλείο «ψυχολογικού πολέμου» έχουν χρησιμοποιηθεί disco τραγούδια του δημοφιλούς σουηδικού συγκροτήματος ABBA ενάντια σε σκάφη που συμμετέχουν στο στόλο για τη Γάζα «Global Sumud Flotilla» (GSF), σύμφωνα με καταγγελίες των ακτιβιστών.

Ο στόλος μοιράστηκε βίντεο όπου μουσική του συγκροτήματος ακούγεται δυνατά από το ασύρματο σύστημα επικοινωνίας του, παρεμποδίζοντας έτσι οποιαδήποτε επαφή με την ακτοφυλακή, σύμφωνα με τη Jerusalem Post.

«Είμαστε μάρτυρες αυτών των ψυχολογικών επιχειρήσεων από πρώτο χέρι, αυτή τη στιγμή, αλλά δεν θα φοβηθούμε», δήλωσαν οι διοργανωτές του GSF σε μια ανακοίνωση.

«Άρχισαν να δημιουργούν παρεμβολές στις επικοινωνίες μας παίζοντας τραγούδια των ABBA, για να παρεμποδίσουν τον ασύρματο μας», δήλωσε η γερμανίδα ακτιβίστρια Yasemin Acar στο NBC News. «Δεν μπορούσαμε καν να επικοινωνήσουμε με την ακτοφυλακή».

BREAKING LOL: It looks like trolls have hacked into Greta’s Gaza flotilla's comms systems and are now playing Abba songs on repeat. It's driving them crazy! ? pic.twitter.com/xjWwTc72ip — Woody (@WoodyWoodys) September 24, 2025

Στις πρώτες ημέρες του πολέμου, βίντεο κυκλοφόρησαν που έδειχναν Παλαιστίνιους κρατούμενους να αναγκάζονται να ακούνε επανειλημμένα παιδική μουσική από την ισραηλινή εκπομπή Meni Mamtera. Οι επικριτές καταδίκασαν την ενέργεια ως «βασανιστήριο», σύμφωνα με τον τουρκικό ιστότοπο TRT.

«Πεδίο μάχης» τα διεθνή ύδατα

Αναφερόμενος στα drones που, σύμφωνα με τον στόλο, στόχευαν τα πλοία, η Acar είπε: «Τα διεθνή ύδατα έμοιαζαν με πεδίο μάχης. Έπεφταν βόμβες η μία μετά την άλλη... και κανείς δεν ήρθε να βοηθήσει».

Στον στόλο βρίσκονται περίπου 500 ακτιβιστές από περισσότερες από 40 χώρες, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια με προορισμό τη Λωρίδα της Γάζας.

Το Ισραήλ προσπάθησε να δώσει εναλλακτική λύση στους ακτιβιστές, προσφέροντάς τους να αγκυροβολήσουν στο Ασκελόν και να παραδώσουν τη βοήθεια με ασφαλή μέσα. Οι ακτιβιστές απέρριψαν την πρόταση, σύμφωνα με τη Jerusalem Post.

Μετά την άρνηση της πρότασης, το ισραηλινό Channel 12 ανέφερε ότι το Ισραήλ σκόπευε να στείλει τη μονάδα ειδικών δυνάμεων Shayetet 13 για να συλλάβει και να απελάσει τους ακτιβιστές στη θάλασσα.

Αρκετές χώρες, μεταξύ των οποίων η Ισπανία και η Ιταλία, έστειλαν πολεμικά πλοία για να προστατεύσουν τα πλοία καθώς αυτά συνεχίζουν το ταξίδι τους.

