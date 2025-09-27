Οι ABBA εργαλείο... ψυχολογικού πολέμου κατά του «Στόλου για τη Γάζα» - Βίντεο

Τραγούδια των ABBA χρησιμοποιήθηκαν για να δημιουργήσουν παρεμβολές στο σύστημα επικοινωνίας των σκαφών που πλέουν στη Μεσόγειο με προορισμό τη Λωρίδα της Γάζας

Newsbomb

Οι ABBA εργαλείο... ψυχολογικού πολέμου κατά του «Στόλου για τη Γάζα» - Βίντεο

Ένα σκάφος που αποτελεί μέρος του παγκόσμιου στολίσκου Sumud αναχωρεί για τη Γάζα για να παραδώσει βοήθεια εν μέσω του αποκλεισμού της παλαιστινιακής επικράτειας από το Ισραήλ, στο λιμάνι της Τυνησίας Bizerte

AP/Anis Mili
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ως εργαλείο «ψυχολογικού πολέμου» έχουν χρησιμοποιηθεί disco τραγούδια του δημοφιλούς σουηδικού συγκροτήματος ABBA ενάντια σε σκάφη που συμμετέχουν στο στόλο για τη Γάζα «Global Sumud Flotilla» (GSF), σύμφωνα με καταγγελίες των ακτιβιστών.

Ο στόλος μοιράστηκε βίντεο όπου μουσική του συγκροτήματος ακούγεται δυνατά από το ασύρματο σύστημα επικοινωνίας του, παρεμποδίζοντας έτσι οποιαδήποτε επαφή με την ακτοφυλακή, σύμφωνα με τη Jerusalem Post.

«Είμαστε μάρτυρες αυτών των ψυχολογικών επιχειρήσεων από πρώτο χέρι, αυτή τη στιγμή, αλλά δεν θα φοβηθούμε», δήλωσαν οι διοργανωτές του GSF σε μια ανακοίνωση.

«Άρχισαν να δημιουργούν παρεμβολές στις επικοινωνίες μας παίζοντας τραγούδια των ABBA, για να παρεμποδίσουν τον ασύρματο μας», δήλωσε η γερμανίδα ακτιβίστρια Yasemin Acar στο NBC News. «Δεν μπορούσαμε καν να επικοινωνήσουμε με την ακτοφυλακή».

Στις πρώτες ημέρες του πολέμου, βίντεο κυκλοφόρησαν που έδειχναν Παλαιστίνιους κρατούμενους να αναγκάζονται να ακούνε επανειλημμένα παιδική μουσική από την ισραηλινή εκπομπή Meni Mamtera. Οι επικριτές καταδίκασαν την ενέργεια ως «βασανιστήριο», σύμφωνα με τον τουρκικό ιστότοπο TRT.

«Πεδίο μάχης» τα διεθνή ύδατα

Αναφερόμενος στα drones που, σύμφωνα με τον στόλο, στόχευαν τα πλοία, η Acar είπε: «Τα διεθνή ύδατα έμοιαζαν με πεδίο μάχης. Έπεφταν βόμβες η μία μετά την άλλη... και κανείς δεν ήρθε να βοηθήσει».

Στον στόλο βρίσκονται περίπου 500 ακτιβιστές από περισσότερες από 40 χώρες, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια με προορισμό τη Λωρίδα της Γάζας.

Το Ισραήλ προσπάθησε να δώσει εναλλακτική λύση στους ακτιβιστές, προσφέροντάς τους να αγκυροβολήσουν στο Ασκελόν και να παραδώσουν τη βοήθεια με ασφαλή μέσα. Οι ακτιβιστές απέρριψαν την πρόταση, σύμφωνα με τη Jerusalem Post.

Μετά την άρνηση της πρότασης, το ισραηλινό Channel 12 ανέφερε ότι το Ισραήλ σκόπευε να στείλει τη μονάδα ειδικών δυνάμεων Shayetet 13 για να συλλάβει και να απελάσει τους ακτιβιστές στη θάλασσα.

Αρκετές χώρες, μεταξύ των οποίων η Ισπανία και η Ιταλία, έστειλαν πολεμικά πλοία για να προστατεύσουν τα πλοία καθώς αυτά συνεχίζουν το ταξίδι τους.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Χωρίς Πέλκα στην Τρίπολη – Η αποστολή

17:30ΚΟΣΜΟΣ

Η Ουκρανία παρέλαβε αντιαεροπορικό σύστημα Patriot από το Ισραήλ

17:24ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στο «Ελ. Βενιζέλος»: Τι υποστηρίζουν οι ελεγκτές – Ο μισθός τους μπορεί να φτάνει τις 120.000 ευρώ, λέει η κυβέρνηση

17:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβερνητικές πηγές για δημοσίευμα: «Κυνήγι μαγισσών και εργαλειοποίηση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ»

17:14ΕΛΛΑΔΑ

Αιματηρή συμπλοκή στη Μεσαρά: Οργή συγγενών για την επίθεση λόγω κτηματικών διαφορών - «Αυτά τα πράγματα είναι η ντροπή της Κρήτης»

17:05ΚΟΣΜΟΣ

Η ταπείνωση του Μακρόν: Όλες οι φορές που ο Γάλλος πρόεδρος προσγειώθηκε... ανώμαλα

17:03ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε σε κλινική αυτοκτονίας η Ρουθ Πόσνερ, επιζήσασα του Ολοκαυτώματος, ηθοποιός και χορεύτρια

17:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: Ανατροπή και νίκη για τον Πανιώνιο στη Νέα Σμύρνη

17:01ΕΛΛΑΔΑ

Κρούσμα μηνιγγίτιδας στο Ηράκλειο: 20χρονος εισήχθη εσπευσμένα στο ΠΑΓΝΗ

16:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: Νέο «στραβοπάτημα» για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

16:50ΚΟΣΜΟΣ

Οι ABBA εργαλείο... ψυχολογικού πολέμου κατά του «Στόλου για τη Γάζα» - Παρεμβολές μετά μουσικής στο σύστημα επικοινωνίας των πλοίων - Βίντεο

16:49ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ ετοιμάζονται για χτύπημα μέσα στη Βενεζουέλα - Στόχος τα καρτέλ ναρκωτικών

16:46ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Ανατροπή με το πρόσωπο που βοήθησε την 62χρονη να θάψει τη μητέρα της - «Έκανα λάθος, θα επιστρέψω τα χρήματα»

16:39ΚΟΣΜΟΣ

Σοβαρό περιστατικό με ρωσικό υποβρύχιο στη Μεσόγειο

16:34ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Κρατούμενη κι όχι αγνοούμενη η ηθοποιός από τη Βενεζουέλα - Γιατί συνελήφθη

16:29ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: 25 άνθρωποι κατέληξαν από νοθευμένο αλκοόλ - Τρεις συλλήψεις

16:23ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Ένταλμα σύλληψης κατά του Μπασάρ αλ Άσαντ εξέδωσε η Δαμασκός

16:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κόντης: «Πιστεύω στα παιδιά, όλοι πρέπει να πάρουν ευθύνες»

16:13ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Δημήτρης Κατσίκης, ο τελευταίος Έλληνας αρματοποιός: Πώς αναβιώνει την πανάρχαια τέχνη και σφυρηλατεί ξανά τα όπλα του Αχιλλέα

16:12ΚΟΣΜΟΣ

Νέο περιστατικό με drones στη Δανία: Έκαναν υπερπτήση πάνω από τη μεγαλύτερη στρατιωτική βάση της χώρας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:46ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Ανατροπή με το πρόσωπο που βοήθησε την 62χρονη να θάψει τη μητέρα της - «Έκανα λάθος, θα επιστρέψω τα χρήματα»

17:24ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στο «Ελ. Βενιζέλος»: Τι υποστηρίζουν οι ελεγκτές – Ο μισθός τους μπορεί να φτάνει τις 120.000 ευρώ, λέει η κυβέρνηση

17:05ΚΟΣΜΟΣ

Η ταπείνωση του Μακρόν: Όλες οι φορές που ο Γάλλος πρόεδρος προσγειώθηκε... ανώμαλα

10:03ΕΛΛΑΔΑ

Δυστύχημα στο Blue Star Chios: Το μοιραίο λάθος που οδήγησε στον ασφυχτικό θάνατο - Πραγματογνώμονας εξηγεί στο Newsbomb

13:41ΚΟΣΜΟΣ

11η Σεπτεμβρίου: Το γράμμα της αεροσυνοδού της πτήσης 93 έφτασε στα χέρια του γιου της, μετά από 23 χρόνια

15:14ΕΛΛΑΔΑ

Ανανεωμένοι χάρτες για την κακοκαιρία: Μετακινείται ο «πυρήνας» - Πότε θα βρέξει στην Αθήνα

16:13ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Δημήτρης Κατσίκης, ο τελευταίος Έλληνας αρματοποιός: Πώς αναβιώνει την πανάρχαια τέχνη και σφυρηλατεί ξανά τα όπλα του Αχιλλέα

15:56ΕΛΛΑΔΑ

Έλληνας μουσικός στη Ρωσία παίζει μπουζούκι παρέα με μια αρκούδα

14:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια - Εμμονική η κακοκαιρία σε αυτές τις περιοχές

17:03ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε σε κλινική αυτοκτονίας η Ρουθ Πόσνερ, επιζήσασα του Ολοκαυτώματος, ηθοποιός και χορεύτρια

13:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μεταμόρφωση: Άγρια συμπλοκή 20 ατόμων για ένα «Τι με κοιτάς» ξεκίνησε ο καυγάς - Τέσσερις τραυματίες

15:43LIFESTYLE

Σταύρος Μπαλάσκας για το σκηνικό με τη μπλούζα: «Δεν μπορούμε να κάνουμε μια πλάκα;»

17:14ΕΛΛΑΔΑ

Αιματηρή συμπλοκή στη Μεσαρά: Οργή συγγενών για την επίθεση λόγω κτηματικών διαφορών - «Αυτά τα πράγματα είναι η ντροπή της Κρήτης»

10:00ΚΟΣΜΟΣ

O εφιάλτης των porta potty party έχει πρόσωπο: Συνελήφθη ο «εγκέφαλος» των ακραίων φετιχιστικών πάρτι του Ντουμπάι

11:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ιταλοί μετεωρολόγοι προειδοποιούν - Κύμα ψύχους στις αρχές Οκτωβρίου στην Ελλάδα από Ρωσία και Σκανδιναβία

13:46ΚΟΣΜΟΣ

Νέο περιστατικό με drones στη Σουηδία - Σε εξέλιξη υβριδικός πόλεμος στην Ευρώπη, ειδικός αναλυτής εξηγεί στο Newsbomb πώς λειτουργεί και πού στοχεύει

15:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Οκτωβρίου 2025: Πότε θα δουν λεφτά όλοι οι συνταξιούχοι - Ξεκίνησαν ήδη οι πληρωμές

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Νέα στοιχεία με τα επιθέματα της 92χρονης - Πώς και γιατί σταμάτησε η συνταγογράφηση

17:01ΕΛΛΑΔΑ

Κρούσμα μηνιγγίτιδας στο Ηράκλειο: 20χρονος εισήχθη εσπευσμένα στο ΠΑΓΝΗ

16:09ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Εξαμίλι Θεσσαλονίκης: Καίγεται δασική περιοχή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ