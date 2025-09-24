Επίθεση από drones σε πλοία του «Στόλου για τη Γάζα» ανοιχτά της Κρήτης - Βίντεο

Η στιγμή της επίθεσης από drones στον «Στόλο για τη Γάζα»

Επίθεση με drones δέχθηκαν τα ξημερώματα τα πλοία του διεθνούς «Στόλου για τη Γάζα» (Global Sumud Flotilla), ενώ έπλεαν 50 χιλιόμετρα νότια της Κρήτης και εντός της ελληνικής περιοχής έρευνας και διάσωσης (SAR).

Σύμφωνα με ανακοίνωση της οργάνωσης «March to Gaza Greece», τα drones έριξαν χημικά και φωτοβολίδες κρότου λάμψης, με τις επιθέσεις να ξεπερνούν τις 12 και να πλήττουν συνολικά οκτώ πλοία. Από την επίθεση προκλήθηκαν μικρές υλικές ζημιές και διακοπή των επικοινωνιών, ωστόσο δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

CCTV Footage shows one of the drone attacks that targeted the Global Sumud Flotilla ships in international waters of the Mediterranean Sea



At least 12 attacks have been reported so far

Ο «Στόλος για τη Γάζα», στον οποίο συμμετέχουν πληρώματα από 50 χώρες, συμπεριλαμβανομένων τριών ελληνικών πλοίων, έχει ως στόχο να «σπάσει τον παράνομο ισραηλινό αποκλεισμό».

Μετά την επίθεση, οι συμμετέχοντες ζήτησαν την προστασία του Ελληνικού Λιμενικού Σώματος, ενώ ο στόλος συνέχισε κανονικά το ταξίδι του προς τη Γάζα.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση από τις ελληνικές αρχές σχετικά με το περιστατικό.

«Δεν μας εκφοβίσουν όμως αυτές οι τακτικές. Οι κινήσεις που κάνει το Ισραήλ και οι σύμμαχοί του για να παρατείνουν τις φρικαλεότητες της πείνας και της γενοκτονίας στη Γάζα είναι αηδιαστικές. Όμως η αποφασιστικότητά μας είναι πιο δυνατή από ποτέ. Αυτές οι τακτικές δεν θα μας αποτρέψουν από την αποστολή μας να παραδώσουμε βοήθεια στη Γάζα και να σπάσουμε την παράνομη πολιορκία. Κάθε προσπάθεια εκφοβισμού απλώς δυναμώνει τη δέσμευσή μας. Δεν θα σιωπήσουμε. Θα συνεχίσουμε να πλέουμε», αναφέρει σε ανακοίνωσή του «March to Gaza Greece».

Υπενθυμίζεται πως προχθές, Δευτέρα, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι δεν θα επιτρέψει στον διεθνή στολίσκο Global Sumud Flotilla να φτάσει στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς τα σκάφη που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια και φιλοπαλαιστίνιους ακτιβιστές, σκοπεύουν να σπάσουν τον αποκλεισμό του παλαιστινιακού θύλακα.

«Το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει σε πλοία να εισέλθουν σε ενεργή ζώνη μάχης και δεν θα επιτρέψει την παραβίαση ενός νόμιμου ναυτικού αποκλεισμού» ανακοίνωσε το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών, κατηγορώντας τη Χαμάς ότι οργάνωσε την επιχείρηση για την προώθηση των στόχων της.