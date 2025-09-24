«Στόλος για τη Γάζα»: Καταγγελία για νέα επίθεση με drones στα ανοιχτά της Κρήτης - Βίντεο

Σκάφος μέρος του στόλου Global Sumud Flotilla αναχωρεί για τη Λωρίδα της Γάζας από την Τυνησία, στις 13 Σεπτεμβρίου 2025.

Οι διοργανωτές της Global Sumud Flotilla, του στόλου ακτιβιστών υπέρ της Παλαιστίνης με προορισμό τη Γάζα, ανέφεραν ότι άκουσαν εκρήξεις και είδαν πολλαπλές επιθέσεις με drones από τα σκάφη τους που βρίσκονταν ανοιχτά της Ελλάδας από αργά το βράδυ της Τρίτης έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (24/09).

«Πολλαπλά drones, άγνωστα αντικείμενα έπεσαν, οι επικοινωνίες παρεμποδίστηκαν και ακούστηκαν εκρήξεις», ανέφερε η Global Sumud Flotilla σε δήλωσή της, χωρίς να προσθέσει αν υπήρξαν θύματα.

Φορώντας σωσίβιο, ο Βραζιλιάνος Tiago Avila ανέφερε στο Instagram ότι συνολικά 10 επιθέσεις σημειώθηκαν κατά πολλαπλών σκαφών με ηχητικές βόμβες και εκρηκτικές φωτοβολίδες, σημειώνοντας ότι χρησιμοποιήθηκαν και χημικά.

«Άρχισαν να παίζουν Abba»

Ο Αμερικανός ακτιβιστής Greg Stoker είπε ότι το σκάφος του στα ανοικτά των ακτών της Κρήτης ήταν επίσης στόχος.

Η τοποθεσία του στόλου το πρωί της Τρίτης (23/09). Al Jazeera

«Το σκάφος μας δέχτηκε επίθεση από ένα τετρακόπτερο που έριξε ένα μικρό πυροτέχνημα στο κατάστρωμα. Το ίδιο συνέβη και σε μερικά άλλα σκάφη. Ο ασύρματός μας VHF παραβιάστηκε από εχθρικές επικοινωνίες και άρχισαν να παίζουν Abba», ανέφερε στο Instagram.

Οι ισραηλινές αρχές δεν έχουν σχολιάσει δημοσίως τις αναφορές για τη χρήση drones, εκρήξεων ή παρεμβολών στις επικοινωνίες εναντίον του στόλου.

Σε βίντεο που δημοσίευσε ο λογαριασμός του στόλου στο Instagram καταγράφεται, όπως αναφέρεται, μία έκρηξη από το σκάφος Spectre, στις 1:43 τα ξημερώματα της Τετάρτης (24/09).

Νωρίτερα την Τρίτη, το ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών ισχυρίστηκε σε μια ανάρτηση στο X (Twitter) ότι τα ιστιοφόρα «ακολουθούσαν μια βίαιη πορεία δράσης», η οποία «υπογραμμίζει την ανειλικρίνεια των μελών του στόλου και την αποστολή τους να υπηρετούν τη Χαμάς, αντί για τον λαό της Γάζας».

Το υπουργείο ζήτησε από τον στόλο να παραδώσει τη βοήθεια που βρίσκεται στα σκάφη στο Ισραήλ, ώστε να μεταφερθεί στη Γάζα «με συντονισμένο και ειρηνικό τρόπο» μέσω της κοντινής μαρίνας του Ασκελόν, κάτι που οι διοργανωτές απέρριψαν.

*Με πληροφορίες από Al Jazeera

