Γεραπετρίτης για Παλαιστινιακό: Η λύση των δύο κρατών παραμένει ο μόνος βιώσιμος δρόμος

Έκκληση να αναληφθούν πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, μέσω ξηράς, αέρος ή θαλάσσης, πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω, απηύθυνε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε παρέμβασή του στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ με θέμα την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, περιλαμβανομένου του παλαιστινιακού ζητήματος.

«Κάθε περαιτέρω κλιμάκωση στη Γάζα που επιδεινώνει την ήδη δραματική κατάσταση για τους αμάχους πρέπει να αποφευχθεί» υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Σκιαγράφησε σε δραματικό τόνο την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, λέγοντας ότι οι λέξεις δεν μπορούν να περιγράψουν όσα βλέπουμε να διαδραματίζονται. Ειδικότερα, έκανε λόγο για ανθρωπιστική καταστροφή και στάθηκε στις εξαιρετικά δυσμενείς και βαθύτατα ανησυχητικές συνθήκες διαβίωσης που υπομένει ο άμαχος πληθυσμός. «Κανείς δεν πρέπει να εξαναγκάζεται να ζει υπό τέτοιες συνθήκες» τόνισε.

Σε αυτότο πλαίσιο, ανέδειξε τη σημασία να της απρόσκοπτης και αδιάλειπτης πρόσβασης σε ανθρωπιστική βοήθεια σε όλες τις περιοχές της Γάζας, με πλήρη σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο και το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο.

Έκανε ειδική αναφορά στην ανθρωπιστική βοήθεια που έχει αποστείλει η Ελλάδα για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής βοήθειας. «Έχουμε παράσχει συστηματικά ανθρωπιστική βοήθεια. Έχουμε ήδη υποδεχθεί τραυματισμένα παιδιά από τη Γάζα, τα οποία τυγχάνουν ιατρικής περίθαλψης σε ελληνικά νοσοκομεία».

Στη συνέχεια, έσπευσε να υπογραμμίσει ότι η διπλωματία παραμένει το πιο αποτελεσματικό μέσο επίλυσης των διαφορών, ακόμη και υπό τις πιο δυσμενείς συνθήκες. «Η Ελλάδα έχει εκφράσει την ακλόνητη στήριξή της στις διαπραγματευτικές προσπάθειες και θα συνεχίσει να το πράττει. Καλούμε όλες τις πλευρές να αντιληφθούν τη σοβαρότητα της κατάστασης, να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων το συντομότερο με γνώμονα το Διεθνές Δίκαιο» σημείωσε.

Περαιτέρω, εξέφρασε τη βαθιά ανησυχία μας για τις ανακοινώσεις σχετικά με την επέκταση των εποικισμών στην περιοχή Ε1 της Δυτικής Όχθης. Εάν αυτά τα σχέδια υλοποιηθούν, θα υπονομεύσουν περαιτέρω την προοπτική της λύσης των δύο κρατών, επισήμανε.

Επανέλαβε την πάγια ελληνική θέση υπέρ των δύο κρατών. Όσο μακρινή ή δύσκολη κι αν φαίνεται σήμερα η προοπτική, η λύση των δύο κρατών παραμένει ο μόνος βιώσιμος δρόμος προς τα εμπρός, ανέφερε και προσέθεσε: Η Ελλάδα θα συνεχίσει να συμβάλλει σε κάθε προσπάθεια αναβίωσης της πολιτικής διαδικασίας για τη λύση των δύο κρατών. Μιας διαδικασίας που, όπως ακράδαντα πιστεύουμε, πρέπει να οδηγήσει στην ίδρυση ενός κυρίαρχου παλαιστινιακού κράτους μέσω μιας ανανεωμένης και συνολικής προσέγγισης, που είναι ουσιώδης για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή.

Παράλληλα, θέλησε να καταστήσει σαφές ότι η Χαμάς δεν μπορεί να διαδραματίσει κανέναν ρόλο ούτε στη διακυβέρνηση, ούτε στις μελλοντικές συζητήσεις για την επόμενη ημέρα στη Γάζα.

Καταλήγοντας υπογράμμισε τη σημασία της σταθερότητας στη Μέση Ανατολή και στην Ανατολική Μεσόγειο.

