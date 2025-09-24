Φρεγάτα για την προστασία του «Στόλου για τη Γάζα» αναπτύσσει η Ιταλία - Αντίδραση στη νέα επίθεση

Η ιταλική φρεγάτα Fasan θα μεταβεί στην τοποθεσία του στόλου Global Sumud Flotilla για την προστασία των πολιτών της Ιταλίας.

Εντολή στην φρεγάτα Fasan του ιταλικού πολεμικού ναυτικού να μεταβεί στην περιοχή του στόλου Global Sumud Flotilla έδωσε ο υπουργός Άμυνας της χώρας, έπειτα από τη νέα καταγγελία για επίθεση από drones που έκαναν οι ακτιβιστές υπέρ της Παλαιστίνης που πλέουν με προορισμό τη Λωρίδα της Γάζας.

H φρεγάτα έπλεε βορεια της Κρήτης, στο πλαίσιο της αποστολής «Ασφαλής Θάλασσα». Όπως δήλωσε ο Ιταλός υπουργός, «ο στόχος είναι η Fasan να εγγυηθεί την ασφάλεια των Ιταλών πολιτών που συμμετέχουν στον στολίσκο". Στην αποστολή συμμετέχουν μέλη του ιταλικού κοινοβουλίου και του Ευρωκοινοβουλίου.

Το πλοίο του ιταλικού πολεμικού ναυτικού μεταβαίνει ήδη στην περιοχή και, όπως ειπε ο Κροζέτο, «ενημερώθηκε σχετικά ο στρατιωτικός ακόλουθος της Ισραηλινής πρεσβείας στην Ιταλία».

Αύριο, ο υπουργός Άμυνας αναμένεται να παρέμβει στην Γερουσία για να πληροφορήσει τα μέλη της σχετικά με τις κινήσεις της κυβέρνησης Μελόνι.

Η ιταλική φρεγάτα ITS Virginio Fasan (F 591) διέρχεται από το λιμάνι της Νέας Υόρκης κατά τη διάρκεια της παρέλασης πλοίων της Fleet Week New York, στις 24 Μαΐου 2023. U.S. Navy

Επίθεση στα ανοιχτά της Κρήτης

Οι διοργανωτές της Global Sumud Flotilla, του στόλου ακτιβιστών υπέρ της Παλαιστίνης με προορισμό τη Γάζα, ανέφεραν ότι άκουσαν εκρήξεις και είδαν πολλαπλές επιθέσεις με drones από τα σκάφη τους που βρίσκονταν ανοιχτά της Ελλάδας από αργά το βράδυ της Τρίτης έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (24/09).

«Πολλαπλά drones, άγνωστα αντικείμενα έπεσαν, οι επικοινωνίες παρεμποδίστηκαν και ακούστηκαν εκρήξεις», ανέφερε η Global Sumud Flotilla σε δήλωσή της, χωρίς να προσθέσει αν υπήρξαν θύματα.

Σε βίντεο που δημοσίευσε ο λογαριασμός του στόλου στο Instagram καταγράφεται, όπως αναφέρεται, μία έκρηξη από το σκάφος Spectre, στις 1:43 τα ξημερώματα της Τετάρτης (24/09).

https://www.instagram.com/reel/DO9k0ENCPh4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Διαβάστε επίσης