Κάμαλα Χάρις: «Δεν τελείωσα» - Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να διεκδικήσει ξανά τον Λευκό Οίκο

Η πρώην αντιπρόεδρος ΗΠΑ δηλώνει «δεν έχω τελειώσει» και αφήνει τα πάντα ανοιχτά για το 2028, ενώ καυτηριάζει τον Ντόναλντ Τραμπ και αναλύει τα λάθη των Δημοκρατικών στην πιο αποκαλυπτική της συνέντευξη

Μιλτιάδης Τσεκούρας

Κάμαλα Χάρις: «Δεν τελείωσα» - Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να διεκδικήσει ξανά τον Λευκό Οίκο

Η Κάμαλα Χάρις κατά την διάρκεια της συνέντευξής της στο BBC

Η πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Καμάλα Χάρις, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να θέσει ξανά υποψηφιότητα για τον Λευκό Οίκο, μιλώντας αποκλειστικά στο BBC.

Στην πρώτη της συνέντευξη στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Χάρις δήλωσε πως «ενδεχομένως» να γίνει κάποτε πρόεδρος, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι στο μέλλον μια γυναίκα θα καταλάβει το ύπατο αξίωμα των ΗΠΑ. Ήταν η πιο σαφής ένδειξη έως τώρα ότι σκέφτεται να διεκδικήσει ξανά την προεδρία το 2028, μετά την ήττα της από τον Ντόναλντ Τραμπ στις εκλογές του 2024.

Μιλώντας στην εκπομπή Sunday with Laura Kuenssberg, εξαπέλυσε σφοδρή κριτική στον πρόεδρο Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς τον «τύραννο» και υποστηρίζοντας ότι οι προειδοποιήσεις της προεκλογικής περιόδου για αυταρχικές του τάσεις επιβεβαιώθηκαν. «Είπε ότι θα εργαλειοποιήσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης – και το έκανε», είπε χαρακτηριστικά.

Η Χάρις παρέθεσε ως παράδειγμα την απομάκρυνση του κωμικού Τζίμι Κίμελ από το δίκτυο ABC, έπειτα από αστείο του για τον θάνατο δεξιού σχολιαστή, υποστηρίζοντας ότι ο Τραμπ «δεν άντεξε την κριτική» και «επιχείρησε να φιμώσει μέσα ενημέρωσης».

Παράλληλα, κατηγόρησε επιχειρηματικούς και θεσμικούς παράγοντες ότι «γονάτισαν από την πρώτη μέρα μπροστά σε έναν τύραννο», επιδιώκοντας —όπως είπε— να «βρίσκονται κοντά στην εξουσία, να εξασφαλίσουν έγκριση συγχώνευσης ή να αποφύγουν έρευνα».

Κάμαλα Χάρις: Πώς σχολίασε τις δημοσκοπήσεις

Αναφερόμενη στις δημοσκοπήσεις που τη φέρνουν πίσω ακόμη και από τον ηθοποιό Ντουέιν “The Rock” Τζόνσον για το χρίσμα των Δημοκρατικών, η Χάρις απάντησε: «Αν άκουγα τις δημοσκοπήσεις, δεν θα είχα ποτέ θέσει υποψηφιότητα — ούτε για την πρώτη ούτε για τη δεύτερη μου θέση».

Η πρώην αντιπρόεδρος τόνισε πως δεν έχει λάβει τελική απόφαση, αλλά «δεν έχει τελειώσει» με την πολιτική. «Έχω αφιερώσει τη ζωή μου στη δημόσια υπηρεσία — είναι στο DNA μου», είπε.

Η συνέντευξη δόθηκε με αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου της 107 Days, όπου αφηγείται την εκστρατεία της μετά την αποχώρηση του Τζο Μπάιντεν από την κούρσα, λόγω ανησυχιών για την υγεία του. Η Χάρις ερωτήθηκε αν θα έπρεπε να τον είχε πιέσει να αποχωρήσει νωρίτερα — ένα ερώτημα που, όπως παραδέχεται, «είναι αδύνατο να απαντηθεί».

Παρά την ήττα της, που περιγράφει ως «τραυματική» εμπειρία, η Χάρις εμφανίζεται τώρα διατεθειμένη να επανέλθει. Αν και η διαφορά στην εθνική ψήφο ήταν μικρότερη του 2%, ο Τραμπ επικράτησε ξεκάθαρα στο Σώμα των Εκλεκτόρων — καθοριστικό για το τελικό αποτέλεσμα.

Η Κάμαλα Χάρις για τη σύντομη διάρκεια της προεκλογικής της εκστρατείας

Η ίδια εκτίμησε ότι η σύντομη διάρκεια της προεκλογικής της εκστρατείας δεν της επέτρεψε να εστιάσει επαρκώς στα βασικά προβλήματα των Αμερικανών, όπως η οικονομία, η στέγη και η φροντίδα παιδιών. «Χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να συνδεθείς με τους εργαζόμενους πολίτες», σχολίασε, αναγνωρίζοντας τη μακροχρόνια απομάκρυνση αυτής της κοινωνικής ομάδας από το Δημοκρατικό Κόμμα.

Από την πλευρά του, ο Λευκός Οίκος απάντησε επιθετικά στις δηλώσεις της. «Όταν η Καμάλα Χάρις έχασε με διαφορά, θα έπρεπε να καταλάβει ότι οι Αμερικανοί δεν ενδιαφέρονται για τα ψεύδη της», δήλωσε η εκπρόσωπος Άμπιγκεϊλ Τζάκσον, προσθέτοντας ειρωνικά: «Ίσως το κατάλαβε, γι’ αυτό και συνεχίζει να εκτονώνεται σε ξένα μέσα ενημέρωσης».

