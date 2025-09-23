ΗΠΑ: Το νέο βιβλίο της Κάμαλα Χάρις προκαλεί αναστάτωση στο Δημοκρατικό Κόμμα

Την επιστροφή της στην πολιτική σκηνή μετά την απουσία της από την ημέρα που ηττήθηκε στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ από τον Ντόναλντ Τραμπ, σηματοδοτεί η κυκλοφορία του νέου της βιβλίου της Κάμαλα Χάρις.

Πρόκειται για μια επιστροφή στην πολιτική σκηνή ή, αντίθετα, για έναν αποχαιρετισμό που προκαλεί τριγμούς;

Οι πρώτες σελίδες του βιβλίου της Καμάλα Χάρις, οι οποίες εμφανίστηκαν στον αμερικανικό Τύπο την περασμένη εβδομάδα, προκάλεσαν αναστάτωση στο Δημοκρατικό Κόμμα.

Διανθισμένη με επικρίσεις για ορισμένα στελέχη των Δημοκρατικών, η περιγραφή της καταιγιστικής προεδρικής εκστρατείας με τίτλο 107 ημέρες προκάλεσε αντιδράσεις που η πρώην αντιπρόεδρος μετρίασε τα σχόλιά της την Τρίτη, την ημέρα της δημοσίευσης του βιβλίου.

"Συνειδητοποίησα ότι είχα μια ορισμένη ευθύνη που έπρεπε να είχα αναλάβει", εξήγησε η Κάμαλα Χάρις σε συνέντευξή της στο MSNBC τη Δευτέρα, καθώς κατηγορεί το Δημοκρατικό Κόμμα στο βιβλίο της για "απερισκεψία" που άφησε στον Τζο Μπάιντεν να αποφασίσει αν θα θέσει ξανά υποψηφιότητα ή όχι. "Και έτσι όταν μιλάω για απερισκεψία, μιλάω πρώτα και κύρια για τον εαυτό μου", πρόσθεσε.

Διότι ήταν πάνω απ' όλα τα σχόλιά της για την παραίτηση του πρώην προέδρου λόγω της κατάστασης της υγείας του στις 21 Ιουλίου 2024 που αμφισβήτησαν το στρατόπεδό της. Εκτός από την πικρή κριτική που ασκεί στο περιβάλλον του πρώην προέδρου, το οποίο κατηγορεί ότι του παρείχε ελάχιστη υποστήριξη, η Καμάλα Χάρις υποστηρίζει ότι ήταν "στη χειρότερη θέση για να υποστηρίξει την αποχώρηση" επειδή, όπως δικαιολογεί, θα είχε εκληφθεί "ως απίστευτα καιροσκοπική". Ο Τζο Μπάιντεν θα το έβλεπε "ως απροκάλυπτη φιλοδοξία, ίσως ως προδοτική προδοσία", γράφει.

Παράλληλα, η Χάρις εξηγεί στο βιβλίο της ότι δεν πίστευε ότι ο Τζο Μπάιντεν δεν ήταν σε θέση να διεκδικήσει μια δεύτερη θητεία. Πρόκειται για μια διαφορετική εκδοχή από αυτή που αποκάλυψαν την άνοιξη δύο δημοσιογράφοι του CNN και του Axios στο βιβλίο The Original Sin, το οποίο σήκωσε το πέπλο για τις τις "συγκαλύψεις" της κυβέρνησης Μπάιντεν σχετικά με την υγεία του προέδρου.