Τραμπ: Η Χαμάς πρέπει να ξεκινήσει την επιστροφή των σορών των ομήρων - «Θα παρακολουθώ προσεκτικά»

Η Χαμάς πρέπει να αρχίσει να επιστρέφει τις σορούς των νεκρών ομήρων, διαφορετικά θα ληφθούν μέτρα εναντίον της οργάνωσης, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Θα δούμε τι θα κάνουν τις επόμενες 48 ώρες. Παρακολουθώ πολύ προσεκτικά την κατάσταση», έγραψε ο επικεφαλής του Λευκού Οίκου στο κοινωνικό δίκτυο Truth Social.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Τραμπ:

Έχουμε μια πολύ ισχυρή ΕΙΡΗΝΗ στη Μέση Ανατολή και πιστεύω ότι έχει πολλές πιθανότητες να είναι ΔΙΑΡΚΗΣ.

Η Χαμάς θα πρέπει να αρχίσει να επιστρέφει γρήγορα τις σορούς των νεκρών ομήρων, συμπεριλαμβανομένων δύο Αμερικανών, αλλιώς οι άλλες χώρες που εμπλέκονται σε αυτή τη ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΙΡΗΝΗ θα αναλάβουν δράση.

Μερικές από τις σορούς είναι δύσκολο να ανακτηθούν, αλλά άλλες μπορούν να επιστραφούν άμεσα και, για κάποιο λόγο, δεν το κάνουν.

Ίσως έχει να κάνει με τον αφοπλισμό τους, αλλά όταν είπα ότι «και οι δύο πλευρές θα αντιμετωπιστούν δίκαια», αυτό ισχύει μόνο αν συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις τους. Ας δούμε τι θα κάνουν τις επόμενες 48 ώρες.

Παρακολουθώ την κατάσταση πολύ προσεκτικά.

