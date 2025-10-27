Όρμπαν: Η ΕΕ δεν έχει λόγο στην Ουκρανία - Ο Τραμπ κάνει λάθος για Πούτιν:Θα του πω να άρει κυρώσεις

Όρμπαν: Η ΕΕ είναι εκτός πλάνου, ο Τραμπ κάνει λάθος με τις κυρώσεις κατά του Πούτιν. Θα συζητήσω την οικονομία με τη Μελόνι

Όρμπαν: Η ΕΕ δεν έχει λόγο στην Ουκρανία - Ο Τραμπ κάνει λάθος για Πούτιν:Θα του πω να άρει κυρώσεις
Italian Prime Minister Giorgia Meloni greets Hungarian Prime Minister Viktor Orban at Chigi Palace, in Rome, Italy, October 27, 2025. REUTERS/Guglielmo Mangiapane
Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν βρίσκεται πραγματοποιεί επίσκεψη στο Βατικανό και στη Ρώμη. Αρχικά, συναντάται με τον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ και στη συνέχεια με την πρωθυπουργό της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι.

«Θα πάω στον Τραμπ για να τον πείσω να άρει τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας» δήλωσε ο Ούγγρος πρόεδρος στις εφημερίδες Repubblica και Il Messaggero με αφορμή τη σημερινή του επίσκεψη. Ο Όρμπαν δήλωσε ότι στις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, «η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μετράει τίποτα. Έχουμε αναθέσει την ικανότητα επίλυσης του πολέμου στους Αμερικανούς και τους Ρώσους. Δυστυχώς, δεν έχουμε κανέναν ρόλο. Η Ευρώπη είναι εντελώς εκτός πλαισίου».

Σχολιάζοντας τις κυρώσεις που επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά της Rosneft και της Lukoil —δύο από τις μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες της Ρωσίας—, ο Όρμπαν δήλωσε ότι « ο Τραμπ κάνει λάθος για τον Πούτιν, θα πάω σε αυτόν για να τον πείσω να άρει τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας . Σύντομα θα πάω στον Τραμπ για να επιλύσω το πρόβλημα των κυρώσεων για το πετρέλαιο», επειδή «η Ουγγαρία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Χωρίς αυτά, οι τιμές της ενέργειας θα εκτοξευθούν, προκαλώντας ελλείψεις στις προμήθειές μας».

«Κατά τη διάρκεια της εγκάρδιας συνομιλίας στη Γραμματεία της Επικρατείας», ανέφερε η Αγία Έδρα στο τέλος της συνάντησης με τον Ποντίφικα και τον Υπουργό της Επικρατείας, Πιέτρο Παρόλιν, «υπογραμμίστηκαν οι ισχυρές διμερείς σχέσεις και η εκτίμηση για τη δέσμευση της Καθολικής Εκκλησίας στην προώθηση της κοινωνικής ανάπτυξης και ευημερίας της ουγγρικής κοινότητας, με ιδιαίτερη προσοχή στον ρόλο της οικογένειας, την εκπαίδευση και το μέλλον των νέων, καθώς και τη σημασία της προστασίας των πιο ευάλωτων χριστιανικών κοινοτήτων»: αλλά « δόθηκε επίσης άφθονος χώρος σε ευρωπαϊκά ζητήματα , με ιδιαίτερη προσοχή στη σύγκρουση στην Ουκρανία και την κατάσταση στη Μέση Ανατολή».

Όσον αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία, η θέση του Όρμπαν είναι γνωστή: δεν είναι τυχαίο ότι, ακόμη και κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της περασμένης εβδομάδας, η Ουγγαρία δεν υπέγραψε το αίτημα (που υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή) για χρηματοδότηση της Ουκρανίας τα επόμενα δύο χρόνια, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο χορήγησης δανείου με βάση παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες ξεκίνησαν το 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Μόσχας , το οποίο είχε ασκήσει βέτο η Σλοβακία για μέρες.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας επιβεβαίωσε ότι ο Όρμπαν θα συναντηθεί με τον Τραμπ την επόμενη εβδομάδα.

Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, Μάθιου Γουίτακερ, δήλωσε το Σαββατοκύριακο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν από χώρες όπως η Ουγγαρία να «αναπτύξουν και να εφαρμόσουν ένα σχέδιο» για την «αποσύνδεση» από τις ρωσικές ενεργειακές πηγές, σύμφωνα με το Fox News.

Όσον αφορά τη συνάντηση με τον Μελόνι, ο Ούγγρος πρωθυπουργός δήλωσε ότι «το σημαντικό σημείο είναι το μέλλον της ευρωπαϊκής οικονομίας, επειδή απομένουν πολύ λίγα να γίνουν σχετικά με τον πόλεμο».

Η θέση της πρωθυπουργού Μελόνι —η οποάι έχει επίσης εκφράσει επιφυλάξεις σχετικά με τη χρήση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων ως εγγύηση για την έκδοση κεφαλαίων στο Κίεβο— ήταν πάντα μια θέση ρητής και ένθερμης υποστήριξης προς την Ουκρανία στη μάχη της κατά της ρωσικής εισβολής, η οποία ξεκίνησε στις 24 Φεβρουαρίου 2022.

«Η Μελόνι χαιρετίζει τις προσβολές του Όρμπαν προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και την πρόθεσή του να πείσει τον Τραμπ να άρει τις κυρώσεις κατά του Πούτιν. Αυτό νομιμοποιεί όσους εργάζονται κατά της Ευρώπης και υπέρ του Κρεμλίνου. Είναι οτιδήποτε άλλο εκτός από πατριώτες: οι υπέρμαχοι της κυριαρχίας προσποιούνται ότι υπερασπίζονται την κυριαρχία, αλλά είναι ο Δούρειος Ίππος του Πούτιν στην καρδιά της Ευρώπης», επιτίθεται στον Σάντρο Γκόζι , ευρωβουλευτή του Renew Europe και Γενικό Γραμματέα του Ευρωπαϊκού Δημοκρατικού Κόμματος.

