Όρμπαν: Οι προετοιμασίες για τη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν στη Βουδαπέστη συνεχίζονται

Η συνάντηση των δύο ηγετών μπήκε στον «πάγο» την Τρίτη (21/10), με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει πως δεν θέλει μια «άσκοπη συνάντηση»

Στιμγιότυπο από τη συνάντηση Τραμπ και Πούτιν στις 15 Αυγούστου στην Αλάσκα 

ASSOCIATED PRESS
Οι προετοιμασίες για τη συνάντηση στη Βουδαπέστη μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου ομολόγου του, Βλαντίμιρ Πούτιν, συνεχίζονται, δήλωσε ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν την Τετάρτη (22/10), μια μέρα μετά την αναβολή της πρώτης συνόδου κορυφής των δύο ηγετών από την Αλάσκα τον Αύγουστο.

Η προγραμματισμένη συνάντηση αναβλήθηκε, καθώς η απόρριψη από τη Μόσχα της άμεσης κατάπαυσης του πυρός στην Ουκρανία έριξε σκιες στις προσπάθειες διαπραγμάτευσης.

«Ο (υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας Πέτερ) Σιτζιάρτο βρίσκεται στην Ουάσινγκτον. Οι προετοιμασίες για τη σύνοδο κορυφής για την ειρήνη συνεχίζονται. Η ημερομηνία παραμένει αβέβαιη. Όταν έρθει η ώρα, θα την πραγματοποιήσουμε», έγραψε ο Όρμπαν στο Facebook.

Ο Τραμπ είχε ανακοινώσει την περασμένη εβδομάδα, μετά από μια πολύωρη τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο πρόεδρο, ότι θα συναντηθεί σύντομα με τον Πούτιν στην Ουγγαρία, προκειμένου να προσπαθήσουν να τερματίσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ωστόσο, την Τρίτη (21/10), ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν ήθελε να έχει μια «άσκοπη συνάντηση», αλλά υπονόησε ότι ενδέχεται να υπάρξουν περισσότερες εξελίξεις και ότι «θα σας ενημερώσουμε τις επόμενες δύο ημέρες».

Ο Όρμπαν, ο οποίος βρίσκεται στη δεύτερη θέση - έπειτα από πολλά χρόνια - στις περισσότερες δημοσκοπήσεις ενόψει των κοινοβουλευτικών εκλογών του 2026, είναι από καιρό σύμμαχος του Τραμπ.

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός διατηρεί επίσης θερμές σχέσεις με τη Μόσχα, γεγονός που ενισχύει την εικόνα του ως «μαύρου πρόβατου» που είχε ήδη αποκτήσει στις Βρυξέλλες μετά από χρόνια σύγκρουσης με την ΕΕ για το θέμα της δημοκρατικής οπισθοδρόμησης στη Βουδαπέστη.

*Με πληροφορίες από πρακτορείο Reuters

