Τραμπ: «Δεν θέλω μια άσκοπη συνάντηση» με τον Πούτιν» - Στον «πάγο» το ραντεβού στη Βουδαπέστη

Ο Τραμπ λέει ότι δεν ήθελε μία «άσκοπη συνάντηση» μετά την αναβολή των σχεδίων για συνομιλίες με τον Πούτιν στη Βουδαπέστη

Τραμπ: «Δεν θέλω μια άσκοπη συνάντηση» με τον Πούτιν» - Στον «πάγο» το ραντεβού στη Βουδαπέστη

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα, στις 15 Αυγούστου 2025. 

AP
Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν ήθελε μια «άσκοπη συνάντηση» μετά την αναβολή του σχεδίου για συνομιλίες πρόσωπο με πρόσωπο με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υπέδειξε ότι ένα βασικό σημείο τριβής παρέμεινε η άρνηση της Μόσχας να σταματήσει τις μάχες κατά μήκος της τρέχουσας πρώτης γραμμής, σε δηλώσεις του στον Λευκό Οίκο την Τρίτη.

Νωρίτερα, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου είχε δηλώσει ότι «δεν υπάρχουν σχέδια» για συνάντηση Τραμπ-Πούτιν «στο άμεσο μέλλον», αφού ο Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι οι δύο άνδρες θα πραγματοποιήσουν συνομιλίες στη Βουδαπέστη εντός δύο εβδομάδων.

Οι διαφορές ανάμεσα στις προτάσεις των ΗΠΑ και της Ρωσίας για ειρήνη που έγιναν ολοένα και πιο σαφείς αυτή την εβδομάδα, φαίνεται να έχουν εξανεμίσει τις πιθανότητες μιας Συνόδου Κορυφής. Ο Τραμπ και ο Πούτιν συναντήθηκαν τελευταία φορά στην Αλάσκα τον Αύγουστο, κατά τη διάρκεια μιας βιαστικά οργανωμένης Συνόδου Κορυφής, η οποία δεν απέδωσε αποτελέσματα.

Η απόφαση του Λευκού Οίκου να αναβάλει τα σχέδια για μια δεύτερη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν μπορεί να θεωρηθεί ως μια προσπάθεια αποφυγής ενός παρόμοιου σεναρίου. «Υποθέτω ότι οι Ρώσοι ήθελαν πάρα πολλά και έγινε σαφές στους Αμερικανούς ότι δεν θα υπάρξει συμφωνία για τον Τραμπ στη Βουδαπέστη», δήλωσε στο Reuters ανώτερος Ευρωπαίος διπλωμάτης.

Μια προπαρασκευαστική συνάντηση μεταξύ του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ επρόκειτο να πραγματοποιηθεί αυτή την εβδομάδα - αλλά ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι είχαν μια «παραγωγική» τηλεφωνική επικοινωνία και ότι μια συνάντηση δεν ήταν πλέον «απαραίτητη».

Τη Δευτέρα (20/10), ο Τραμπ υιοθέτησε μια πρόταση για κατάπαυση του πυρός που υποστηρίχθηκε από το Κίεβο και τους Ευρωπαίους ηγέτες για να παγώσει η σύγκρουση στην τρέχουσα πρώτη γραμμή.

«Ας διακοπεί όπως είναι», είπε. «Είπα: διακόψτε και σταματήστε στη γραμμή της μάχης. Πηγαίνετε σπίτι. Σταματήστε να πολεμάτε, σταματήστε να σκοτώνετε ανθρώπους». Η Ρωσία έχει επανειλημμένα αντιταχθεί σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι η ιδέα είχε τεθεί επανειλημμένα στους Ρώσους, αλλά ότι «η συνέπεια της θέσης της Ρωσίας δεν αλλάζει» – αναφερόμενος στην επιμονή της Μόσχας για πλήρη αποχώρηση των ουκρανικών στρατευμάτων από τις εμπόλεμες ανατολικές περιοχές. Η Μόσχα ενδιαφέρεται μόνο για «μακροπρόθεσμη, βιώσιμη ειρήνη», δήλωσε χθες ο Σεργκέι Λαβρόφ, υπονοώντας ότι το πάγωμα της γραμμής του μετώπου θα ισοδυναμούσε μόνο με προσωρινή κατάπαυση του πυρός.

Οι «βασικές αιτίες της σύγκρουσης» έπρεπε να αντιμετωπιστούν, δήλωσε ο Λαβρόφ, χρησιμοποιώντας τη συντομογραφία του Κρεμλίνου για μια σειρά μαξιμαλιστικών απαιτήσεων που περιλαμβάνουν την αναγνώριση της πλήρους ρωσικής κυριαρχίας επί του Ντονμπάς, καθώς και την αποστρατιωτικοποίηση της Ουκρανίας – κάτι που δεν έχει ξεκινήσει για το Κίεβο και τους Ευρωπαίους εταίρους του.

Ευρωπαίοι ηγέτες εξέδωσαν δήλωση με τον Ζελένσκι νωρίτερα, λέγοντας ότι τυχόν συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία θα πρέπει να ξεκινήσουν με το πάγωμα της τρέχουσας γραμμής του μετώπου και κατηγόρησαν τη Ρωσία ότι δεν είναι «σοβαρή» όσον αφορά στην ειρήνη. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι οι συζητήσεις για τη γραμμή του μετώπου ήταν η «αρχή της διπλωματίας», την οποία η Ρωσία έκανε τα πάντα για να αποφύγει.

Η απρογραμμάτιστη τηλεφωνική επικοινωνία του Πούτιν με τον Τραμπ την περασμένη Πέμπτη πραγματοποιήθηκε μετά από εικασίες ότι οι ΗΠΑ ετοιμάζονταν να στείλουν πυραύλους Tomahawk μεγάλου βεληνεκούς στο Κίεβο, οι οποίοι θα μπορούσαν ενδεχομένως να πλήξουν βαθιά τη Ρωσία. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι το ζήτημα των Tomahawk ήταν αυτό που ανάγκασε τη Ρωσία να συμμετάσχει στη συζήτηση. Παρόλο που έφυγε από τον Λευκό Οίκο με άδεια χέρια, πρόσθεσε ότι η συζήτηση για τους πυραύλους αποδείχθηκε «ισχυρή επένδυση στη διπλωματία».

