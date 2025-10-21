Επίσημο: «Βουδαπέστη τέλος» - Δεν υπάρχει σχέδιο για συνάντηση Τραμπ-Πουτιν λέει ο Λευκός Οίκος

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα, στις 15 Αυγούστου 2025.

Δεν υπάρχουν σχέδια για μια συνάντηση μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου ομολόγου του Βλαντίμιρ Πούτιν «στο άμεσο μέλλον» ανέφερε σήμερα ένα υψηλόβαθμο στέλεχος του Λευκού Οίκου, λίγες ημέρες αφού ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος συζήτησε το ενδεχόμενο μιας νέας συνόδου κορυφής στη Βουδαπέστη.

Η εξέλιξη που είχε προαναγγελθεί τόσο από τη Μόσχα όσο και από «διαρροές» της Ουάσιγκτον, έρχεται να δώσει... προσωρινό τουλάχιστον τέλος στα σενάρια για σύντομη ειρήνευση στην Ουκρανία, ακόμη και με πάγωμα στις σημερινές γραμμές σύγκρουσης.

Αυτό φαίνεται να είναι και το κύριο αγκάθι, καθώς η Ρωσία φέρεται να απαιτεί ολόκληρο το Ντονμπας.

Οι υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών, ο Μάρκο Ρούμπιο και ο Σεργκέι Λαβρόφ, επίσης δεν σχεδιάζουν να συναντηθούν, πρόσθεσε ο ίδιος αξιωματούχος που χαρακτήρισε «παραγωγική» την τηλεφωνική επικοινωνία την οποία είχαν τη Δευτέρα.

