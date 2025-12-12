Ο Πακιστανός πρωθυπουργός «μπούκαρε» στη συνάντηση Ερντογάν με Πούτιν - Βίντεο με το επεισόδιο

Στο περιθώριο του Διεθνούς Φόρουμ Ειρήνης και Ασφάλειας στην Ασκαμπάτ, που διοργανώθηκε με αφορμή τα 30 χρόνια μόνιμης ουδετερότητας του Τουρκμενιστάν και την ανακήρυξη του 2025 από τον ΟΗΕ ως «Διεθνές Έτος Ειρήνης», σημειώθηκε ένα ανεπανάληπτο επεισόδιο που αιφνιδίασε τους ηγέτες της Ρωσίας και της Τουρκίας

Το επεισόδιο σημειώθηκε ενώ η συνάντηση του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Πρόεδρο του Τουρκμενιστάν Μπερνταμάνοφ ήταν σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ρωσικού τηλεοπτιικού δικτύου RT, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σέριφ περίμενε 40 λεπτά για να συναντήσει τον Πούτιν, ο οποίος όμως δεν εμφανίστηκε. Ως αποτέλεσμα, φέρεται ότι ο Πακιστανός ηγέτης να «μπούκαρε» χωρίς άδεια στη συνάντηση Ερντογάν-Πούτιν-Μπερνταμάνοφ, καθιστώντας το περιστατικό αντικείμενο σχολιασμού και στα ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Στη διάρκεια της συνάντησης, ο Ερντογάν και ο Πούτιν κάθονταν δίπλα-δίπλα, ενώ ο Σέριφ είχε παραμείνει μόνος σε ένα μεμονωμένο κάθισμα, εικόνα που προκάλεσε ερωτηματικά για τη δυναμική της τριμερούς συνάντησης.

