Συνάντηση Πούτιν με Ερντογάν την Παρασκευή στο Τουρκμενιστάν

Φωτ. Αρχείου - Ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο του συνεδρίου του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης, στις 3 Ιουλίου 2024.

Συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, θα έχει την Παρασκευή (12/12) ο Βλαντίμιρ Πούτιν, στο περιθώριο του διεθνούς φόρουμ για το «Διεθνές Έτος Ειρήνης και Εμπιστοσύνης» στην πρωτεύουσα του Τουρκμενιστάν, Ασγκαμπάτ.

Ο Τούρκος πρόεδρος είχε συναντηθεί με τον Ρώσο ομόλογό του τον Σεπτέμβριο, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής των χωρών του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης.

Σύμφωνα με το πρακτορείο TASS, ο Ρώσος πρόεδρος θα συμμετάσχει σε διάφορες εκδηλώσεις στην πόλη για την Παγκόσμια Ημέρα Ουδετερότητας και τα τριάντα χρόνια από την κήρυξη της μόνιμης ουδετερότητας του Τουρκμενιστάν.

Η ημέρα Oυδετερότητας εορτάζεται κάθε χρόνο στις 12 Δεκεμβρίου παγκοσμίως, και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εορτές στο Τουρκμενιστάν. Η χώρα της Κεντρικής Ασίας έχει μάλιστα κατασκευάσει και μνημείο αφιερωμένο στην πολιτική ουδετερότητα της χώρας.

Το μνημείο Ουδετερότητας στο Ασγκαμπάτ του Τουρκμενιστάν.

