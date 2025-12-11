Συνάντηση Πούτιν με Ερντογάν την Παρασκευή στο Τουρκμενιστάν
Οι δύο ηγέτες θα συναντηθούν στο περιθώριο του διεθνούς φόρουμ για το «Διεθνές Έτος Ειρήνης και Εμπιστοσύνης»
Συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, θα έχει την Παρασκευή (12/12) ο Βλαντίμιρ Πούτιν, στο περιθώριο του διεθνούς φόρουμ για το «Διεθνές Έτος Ειρήνης και Εμπιστοσύνης» στην πρωτεύουσα του Τουρκμενιστάν, Ασγκαμπάτ.
Ο Τούρκος πρόεδρος είχε συναντηθεί με τον Ρώσο ομόλογό του τον Σεπτέμβριο, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής των χωρών του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης.
Σύμφωνα με το πρακτορείο TASS, ο Ρώσος πρόεδρος θα συμμετάσχει σε διάφορες εκδηλώσεις στην πόλη για την Παγκόσμια Ημέρα Ουδετερότητας και τα τριάντα χρόνια από την κήρυξη της μόνιμης ουδετερότητας του Τουρκμενιστάν.
Η ημέρα Oυδετερότητας εορτάζεται κάθε χρόνο στις 12 Δεκεμβρίου παγκοσμίως, και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εορτές στο Τουρκμενιστάν. Η χώρα της Κεντρικής Ασίας έχει μάλιστα κατασκευάσει και μνημείο αφιερωμένο στην πολιτική ουδετερότητα της χώρας.